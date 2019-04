DHA YURT BÜLTENİ - 21

İzmir'de, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü



İZMİR'in Buca ilçesinde, iddiaya göre misafirlikten dönen İsmail Akkaya (43), sokakta uğradığı silahlı saldırıda göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Hasan Şarlayan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, misafirliğe giden evli ve 4 çocuk babası İsmail Akkaya, ziyaret ettiği evden çıktığı sırada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Akkaya, göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılan Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akkaya'nın hayatını kaybettiğini duyan yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi. Akkaya'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kamyonet emniyet şeridinde duran kamyona çarptı: 2 yaralı



KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, emniyet şeridinde bekleyen kamyona arkadan çarptı, sürücüler yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 yolu Derince Kaşkaldere mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Emre Arı yönetimindeki 43 U 8746 plakalı kamyonet, arızalandığı için emniyet şeridinde bekleyen Muzaffer Şener'e ait 34 UV 301 plakalı kamyona arkadan çarptı. Emre Arı ile kamyonu tamir etmleye çalışan Muzaffer Şener kazanın şiddetiyle yaralandı. Emre Arı, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan Arı ile hafif yaralanan kamyon sürücüsü Muzaffer Şener, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Marmaris'te esnaf, temsili darağacı kurarak istismarcılara idam istedi



MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Kapalı Çarşı esnafı, Çeşme Meydanı'nda temsili darağacı kurup üzerinde 'İstismara idam' yazısı asarak çocuk istismarcılarına ve tecavüzcülere idam istedi.

Marmaris şehir merkezinde bulunan Kapalı Çarşı'daki esnaflar, saat 20.30 sıralarında Çeşme Meydanı'nda bir araya geldi. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiası ve Türkiye'de artan cinsel istismarların engellenmesi, cezaların artırılması amacıyla bir araya gelen esnaf, sembolik darağacı kurdu. Kurulan darağacının üzerine 'İstismara idam' yazısı asıldı. Darağacı etrafından toplanan esnaflar, Cumhurbaşkanı ve hükümete bir an önce istismarcı, tecavüzcülere idam getirilmesi talebinde bulundu.

Grup adına muhabirine açıklama yapan Feyzullah Karahatay, "İstanbul'da yaşanan olay ile ilgili bir araya geldik. Benim de ve birçok esnaf arkadaşımın da kız çocuğumuzvar. Artık bu istismar ve tecavüzlere son verdirilmelidir. İstanbul'daki kız çocuğunun başına gelenler çok üzücü. Failin bulunup şehrin orta meydanında asılmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete çağrımız, bir an önce failler bulunsun. Çocuk, kadın ve hayvan istismarcıları cezalandırılmalıdır. Bu istismar haberleri ve yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüz. Televizyon açmaya korkar hale geldik. Ülkemizde çocuğumuz artık rahat dolaşamayacak mı? İlla hi yanında akrabası mı olması lazım. Bu tür tecavüzcü ve istismarcılar için idam istiyoruz" dedi.

Esnaflar, çocuk istismarına protesto etmek ve cezaların artırılması için Saat 21.00-22.00 arası sosyal medya kullanmayacaklarını söyledi. İstismarcılara idam diye tepki veren esnaflar, meydanda 10 dakika durduktan sonra işlerinin başına döndü.

Mesir Festivali'nin ilk sanatçı konuğu Kibariye oldu

MANİSA'nın Şehzadeler İlçesinde Uluslarası Mesir Macunu Festivali kapsamında konser veren ilk sanatçı Kibariye oldu. Kibariye'nin en sevilen şarkılarını seslendirdiği konsere ilgi yoğundu.

Manisa Mesir Komitesi tarafından düzenlenen şenlik kapsamında sanatçı Kibariye, Cumhuriyet Meydanı'nda sahne aldı. Kendi şarkılarının yanı sıra bazı pop ve arabesk eserleri de seslendirdi. Kibariye'ye zaman zaman izleyicilerde eşlik etti.

Konserin sırasında Kibariye'ye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün çiçek ve içerisinde Manisa'ya özgü ürünlerin yer aldığı paket hediye etti. Kibariye, büyük coşku yaşanan konser sonunda hayranlarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Ot toplarken 750 metre yükseklikten düştü (2)

CESEDİNE ULAŞILDI

Siirt'in Tillo ilçesinde yabani ot toplarken dengesini kaybedip kayalık alana düşen Asiye Aktuğ'un öldüğü belirlendi. AFAD ve UMKE ekiplerince düştüğü yerden alınan Aktuğ'un cesedi, hastane morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Şırnak'a gönderildi.

Haber: SİİRT,()

================

Sendika genel başkanını öldüren işçinin yargılanmasına başlandı



SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasının bahçesinde bulunan sendika temsilciliğinde, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı tabancayla vurarak öldüren, 2 sendika yetkilisini de yaralayan Sedat Uzunlar’ın yargılanmasına başlanıldı. Karacan’ın elindeki silaha yöneldiğini söyleyen Sedat Uzunlar, "Maktulün silahlı elini tutunca müdahale ettiler. O sırada silah sesleri geldi. Bu sırada silah benim elimde değildi, tetiği ben çekmedim" dedi.

13 Kasım 2018 günü Arifiye’de bulunan bir lastik fabrikasının bahçesindeki sendika temsilciliğinde meydana gelen olayda, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, fabrikada çalışan Sedat Uzunlar'ın saldırısına uğradı. Yaşanan arbede sırasında sendika başkanının tabancasını alan Uzunlar, Karacan ile iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar ve Lastik İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mustafa Sipahi'yi vurdu. Abdullah Karacan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaçmaya çalışan Sedat Uzunlar ise yakalanıp, tutuklandı.

Bugün, Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan duruşmaya tutuklu sanık Sedat Uzunlar ile tutuksuz yargılanan 7 sanık hakim karşısına çıktı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamenin okunmasının ardından sanıklara söz hakkı verildi. Davayı takip edenler arasında Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı ile Karacan'ın kızları Ebru Karacan ve Esra Aktaş da yer aldı.

Hakkında 'kasten öldürme, silahla yağma ve kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından iddianame düzenlenen Sedat Uzunlar savunmasında, “2014 yılında fabrikada işe başladım. Yerimin değiştirileceğini duydum ve sebebini öğrenmeye çalıştım. Sanık ifadelerinden sonra anladım ki genel başkanımızı doldurmuşlar. Olaydan 1 hafta önce gece saatlerinde sendika binasına gittiğim doğrudur ama kimseye karşı bir tehditte bulunmadım. Yer değişikliğinin sebebini öğrenmeye gittim ve normal konuştum. Sendika iş alımlarında, yer değişikliklerinde söz sahibidir. Normal şekilde içeri girdim, selam verdim. Selam verir vermez Karacan silahı elinde olduğu halde 'gel lan buraya' dedi. Bunun üzerine ben geri çıktım ve işim olduğunu söyledim. Sanık O.B.'nereye gidiyorsun, biz de buradayız' deyince güvendim ve içeri girdim. İçeri girince maktul telefonumun alınmasını, beni tutmalarını istedi. Bana yönelmeler oldu ve telefonum zorla alındı. Karacan, 'senin ekmeğini ben veriyorum' dedi ve yanıma yaklaşarak kafa attı. Diğerleri de üzerime çullandılar. Kendimi dışarı attım. Ancak beni sürükleyerek içeri soktular. Maktul ayakta olduğu halde silahıyla oynayarak 'elimi öp, biat et' demesi üzerine kimsenin elini öpmem dedim ve elindeki silaha doğru yöneldim. Maktulün silahlı elini tutunca sanıklar E.A. ve O.B. müdahale ettiler. O sırada silah sesleri geldi. Bu sırada silah benim elimde değildi, tetiği ben çekmedim. Maktulün eli boşalınca bana zarar vermesinler diye silahı aldım ve kaçmaya başladım. Kimseyi öldürmek ve yaralamak için hareket etmedim, kimseye ateş etmedim" dedi.

Sabah saatlerinde başlayan duruşma, gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi. Sedat Uzunlar'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, haklarında 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar için ise yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Duruşma 19 Haziran tarihine ertelendi.

