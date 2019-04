DHA YURT BÜLTENİ - 21

Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'na saldırı değerlendirmesi: Memnuniyet hissetmedik



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili, "Biz herhangi bir şekilde memnuniyet hissetmedik. Memnuniyet hissetmeyen birisinin gidip de 'geçmiş olsun' demesinin ne anlamı var?" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 99'uncu yıl dönümü nedeniyle TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' dileğinde bulunup bulunmadığı sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Bugün Meclis'te de birçok konuşmacı üzüntülerini ifade ettiler. Ama MHP'nin Meclis'teki konuşmacısı hiçbir üzüntü belirtmedi, gidip 'geçmiş olsun' diye yerine kadar ziyaret etmedi. Bunun ne anlama geldiğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun düşünmesi lazım. Çünkü kendisini o meydanda koruyan etrafındaki hiçbir CHP'linin olmadığı, hiçbir milletvekilinin bulunmadığı yerde yanında bulunan kişi Mevlüt Karakaya'dır. En azından ona bir teşekkür etmesi lazım. Evdeki sandalyede birisinde kendisi oturuyordu, diğerinde Mevlüt Karakaya oturuyordu. Nerede büyükşehir belediye başkanı, nerede oradaki grup temsilcileri? Tek bir Murat Emir isimli bir kişi var. Bana göre en sadık adam o. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmayan tek kişi o. Bunları düşünmesi lazım. Sağa-sola suç atmamaları için bunları düşünmeleri lazım. Biz herhangi bir şekilde memnuniyet hissetmedik. Memnuniyet hissetmeyen birisinin gidip de 'geçmiş olsun' demesinin ne anlamı var."

'CEMAL BEYİN OLDUĞU YERDE SİZ DE ULURSUNUZ'

Bahçeli, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Tanrı Dağları'nda ulumasına ilişkin sosyal medyadaki paylaşımıyla soruya, "Cemal Beyin bulunduğu yerde siz de olsanız Bozkurt gibi ulursunuz" diye cevap verdi.

'KAMBURLAR, KENELER YAVAŞ YAVAŞ AYIKLANACAK'

Devlet Bahçeli, "Nasıl bir gündem bekliyor Türkiye'yi?" şeklindeki soru üzerine şöyle konuştu:

"Bugün Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin gruplarına söz verildi. Bu defa grubu olmayan; ama Meclis'te temsil edilen siyasi partilere de 3'er dakikalık söz verdiler. Benim söylemek istediğim şudur: Cumhur ittifakını oluşturan partilerin sözcüleri dışında hangi partinin sözcüsü ne söylemiş, bu söylediklerinin arasında bir ağız birliği, sözbirliği ne var? Bir de Ahmet Davutoğlu'nun bir gün evvel yapmış olduğu açıklama ile ne kadar örtüşüyor. Bunları dikkate aldığınız vakit Türkiye'de gelecekle ilgili yeni bir şekillenme arzusu taşıyan bin anlayışın yavaş yavaş gündem bulmaya çalıştığı bir ortamda olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Bu metinleri yan yana getirirseniz buradan çok şey çıkar. Daha evvelden de kendisinin ifadesi ile 'Ben AK Parti'nin ikinci genel başkanıyım aynı zamanda seçilmiş son başbakanıyım' diye sözleri var. Böyle bir zamanda 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki değerlendirmeleri, CHP ile uzun süren, 32 günü bulan karşılıklı görüşmelerin hepsini değerlendirdiğiniz vakit bana göre ülke için çok hayırlı gelişmelerin olduğu kanaatindeyim. Her siyasi partideki kamburlar, keneler yavaş yavaş ayıklanacak."

'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE ELEŞTİRİLERİ YOĞUNLAŞTIRIYORLAR'

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşı bir cephe oluşturulduğunu belirterek, "Şu an Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı bir cephe oluşturup parlamenter sisteme tekrar dönmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerindeki eleştirileri yoğunlaştırıyorlar. Anayasa değişikliğinde imzası olan bir partinin genel başkanıyım ben. Birileri böyle söyledi diye kanaat mi değiştirelim?" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'S-400' açıklaması



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan alınacak S-400'lerin, F-35'in sistemine gireceği iddiasına ilişkin "Bu iddia doğru ise zaten Suriye'de, Norveç sınırında S-400 var. Norveç F-35'leri bunun üzerinden uçuyor. Suriye'de İsrail'in, ABD'nin F-35'leri zaten uçtu. Bir kere onlar Rusların kontrol ettiği S-400. Eğer bu iddia doğru ise çoktan oldu. Biz başından beri bir konuda hassasiyet gösterdik, NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Rusya'dan alınacak S-400 savunma sistemine ilişkin nasıl bir ara formüle gidileceğine ilişkin soru üzerine, "Bizim ABD ve NATO'ya önerimiz gayet sarih. Endişeniz ne? 'Efendim işte F-35'in sistemine girer.' Bu iddia doğru ise zaten Suriye'de, Norveç sınırında S-400 var. Norveç F-35'leri, bunun üzerinden uçuyor. Suriye'de İsrail'in, ABD'nin F-35'leri zaten uçtu. Bir kere onlar Rusların kontrol ettiği S-400. Eğer bu iddia doğru ise çoktan oldu. Biz başından beri bir konuda hassasiyet gösterdik, NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek. Bu bizim savunmamız için alacağımız bir sistemdir ve bu konuda tamamen kontrol bizde olacak. 'Eğer bu konuda tereddütleri varsa uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulsun, NATO içinde olsun, incelesinler' dedik. Bunun dışında bir ara formül gündeme de gelmedi, düşünülmedi de; ama sürekli bu tür dedikodular dolaştırılıyor Ankara ve ötesinde. Bu doğru değil ve bu hiçbir zaman konuşulmadı. Türkiye'nin önerisine ABD'den henüz bir yanıt gelmedi; ancak NATO istiyor" diye konuştu.

'NİYE BİZ BEDEL ÖDEYELİM?'

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İran'a yönelik ambargo ile ilgili muafiyet kararını uzatmamasına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine, kararın uygulanmasının zor olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bunun sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir karar olmadığını, hiçbir ülkenin petrol ithalatını çeşitlendiremeyeceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu "Bizim için alternatif kaynak nedir? Irak'tır. Irak'tan bize gelen boru hatları kırıldı, döküldü. Bölgesel yönetim üzerinde ise daha düşük kapasiteli bir boru hattı var. Onun da kapasitesi sınırlı. Söyledikleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bir kere iki ülkeye yönlendirmeleri son derece yanlış. ABD yönetiminin başka ülkelere yönlendirmesi tüm ülkelerde farklı yorumlara sebep oluyor. Ayrıca bizim rafinerilerimiz oralardan alınan petrole uyumlu değil. Bunların teknolojisinin yenilenmesi lazım. Bunun için rafineriler belli bir süre kapalı tutulacak. Diğer taraftan maliyetli. İran'ın petrolü de ucuz değil ama göreceli olarak arada çok fark var. Niye biz bedel ödeyelim? ABD bir karar alıyor ve buna tüm ülkeler uysun istiyor" dedi.

'ÖNCE TAMAMEN ÇEKİLİYORLARDI, ŞİMDİ BİRKAÇ YÜZ ASKER KALSIN DİYORLAR'

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin, YPG'nin Türkiye'nin istediği bölgeye doğru çekileceği yönündeki açıklamasına ilişkin son durumun ne olduğunun sorulması üzerine, ABD'nin bazı önerileri olduğunu, önerilerle ilgili örtüşen konular bulunduğunu, örtüşmeyen konularla ilgili de Türkiye'nin önerileri olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "Kendi aramızda istişare yapıyoruz. Yarın Milli Savunma Bakanlığı'nda toplanıp birçok konuyu değerlendireceğiz. Bu görev gücü içinde hem askerimiz hem istihbaratımız hem de bizim bakanlığımız var. ABD'nin bu önerilerine karşı biz de karşı önerilerimizi sunarak koordine etmeye çalışıyoruz. ABD askerlerinin geri çekilmesi, güvenli bölge konularında net bir şey yok. Onların tam bir stratejisi yok. Önce tamamen çekiliyorlardı, şimdi birkaç yüz asker kalsın diyorlar. Herhalde onları da güneyde bırakacaklar. İran'a karşı burada asker bırakmak istiyorlar. Onları eleştirmek için söylemiyorum ama henüz belirli bir kararları, stratejileri yok. Biz ne istediğimizi de ne istemediğimizi de biliyoruz ve onlara söylüyoruz. Kafa karışıklığına yol açan bazı eksiklikler var. Karşılıklı önerilerle netleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Hedefimiz öncelikle suçların işlenmesini önlemek



EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "2019 yılı olarak hedefimiz öncelikle suçların işlenmesini önlemek, bunun içinde sahayı basarak her alanda başta terörle mücadele olmak üzere, asayiş suçları, trafik olayları, uyuşturucu suçları olmak üzere, bunların hareket alanını, faaliyet alanını, kademeli olarak daraltmak suretiyle, belli yüzdelerle önümüzdeki birkaç yıl içerisinde en düşük seviyeye indirmek temel hedefimiz" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Karabük'te Eskipazar İlçe Emniyet Amirliği binasının açılış törenine katıldı. Törende konuşan Uzunkaya, "Türkiye genelinde 2017 yılında meydana gelen asayiş olaylarının 2018 yılında yüzde 10 civarında hem suçların aydınlatılması olaylarında iyileşme olduğunu hem de önemli olayların başta mala karşı işlenen suçlar olmak üzere kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 15-17-18'lere varan hatta hırsızlık olaylarında yüzde 35'leri aşan oranda iyileşme sağlandığını büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. 2017 yılında polis teşkilatımız Türkiye genelinde şahsa karşı işlenen suçlar kategorisindeki tüm suçların aydınlatmasını yüzde 94,5 oranında yerine getirirken, bu rakam 2018 yılında yüzde 95.6'lara ulaşmış, yine 2017 yılında mala karşı işlenen suçlardaki yüzde 38 civarında olan aydınlatma oranının ki bu rakam düşük bir yüzde gibi görünse de dünya polis teşkilatları açısından da aldığımızda oldukça hatırı sayılır bir başarı oranıdır. 2017 yılındaki yüzde 38 civarındaki mala karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı 2018 yılında yüzde 43,5'lara ulaşmıştır. 2019 yılı olarak hedefimiz öncelikle suçların işlenmesini önlemek, bunun içinde sahayı basarak her alanda başta terörle mücadele olmak üzere, asayiş suçları, trafik olayları, uyuşturucu suçları olmak üzere, bunların hareket alanını, faaliyet alanını, kademeli olarak daraltmak suretiyle, belli yüzdelerle önümüzdeki birkaç yıl içerisinde en düşük seviyeye indirmek temel hedefimiz. Asayiş suçlarında da 2019 yılı için önümüze koyduğumuz hedef, şahsa karşı işlenen suçları aydınlatma oranı yüzde 96, mala karşı işlenen suçlarda da yüzde 46 seviyesinin altına düşürmemektir." dedi.

PKK terör örgütü ile de mücadele ettiklerini dikkat çeken Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Ülkemizin 35 yıllık 1984 yılından beri devam eden bir amansız mücadele alanı, beka sorunu. Bu sorunun arkasında sadece adı PKK olan bir örgüt değil, bunu yıllardan beri besleyen, büyüten, destekleyen ve son tahlilde de hepimizin gördüğü gibi yurtdışında binlerle ifade edilen TIR’larla silahı, topu tüfeği aktaran devletlerin olduğunu biliyoruz. 35 yıldır PKK ile yürütülen bu amansız mücadele ve beraberinde yine ülkemizi rahat bırakmama adına, ayağa kalkmamızı engelleme adına, büyümemizi güçlenmemizi istememe adına dünyada ve bölgemizde söz sahibi olmamak için nefesimizi kesme, ağzımızı kapatma adına yürütülen bunca emperyal faaliyetlere karşı ülkemiz, en tepeden Cumhurbaşkanı’ndan, sokaktaki tüm birimlerine vatandaşlarına kadar dik ve kararlı bir duruşu sergilemiş, hamdolsun 35 yıllık mücadele sonunda daha birkaç yıl öncesine kadar sayısı 8-10 binlerle ifade edilen PKK’lı terörist sayısı bugün ülkemiz sınırları içerisinde 700’lü rakamlara indirilmiştir. Düne kadar pek çok konuda taşeron örgüt olarak eylemler yapan başta DHKP-C olmak üzere türevi, yandaşı, akrabası olan pek çok terör örgütü bugün ülkemizde barınacak alan bulamayıp, yurt dışında başka ülkelere kaçma yollarını aramış ve kaçmış."

240 BİNİ AŞKIN KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

FETÖ terör örgütünün hain planlarının ters teptiğini belirten Uzunkaya, "Ülkeyi parçalamak isteyenler farkına varmadan veya gayri ihtiyari ülkenin birleşmesine, bütünleşmesine, kenetlenmesine vesile olmuştur. Neticede bu örgütle de emniyet teşkilatımız başta olmak üzere yargısından silahlı birimlerine devletin her kademesine kadar amansız bir mücadele içerisine girilmiştir. 15 Temmuz 2016’dan günümüze kadar Türkiye’de bugün itibariyle 240 bini aşkın FETÖ terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı kişi hakkında adli işlem yapılmış ve bugün itibariyle bu örgütün cezaevlerinde 30 bin 427 tutuklu, hükümlü veya hüküm özlü mensubu bulunmaktadır. Bulunduğumuz coğrafya zor bir coğrafya. Ülkemizi huzur içerisinde bırakmamak için gece gündüz planlar hesaplar yapan şer güçlerin bunları istemediği çok açık. Dolayısı ile bizler Türk milleti olarak, tüm kurumlarımızla gücümüzü kararlılığımızı, ülkeyi savunma noktasındaki duruşumuzu bir istiklal mücadelesi ruhu ile hayata geçirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

ÖLÜM RAKAMLARI 600’LÜ SEVİLERE İNDİ

Türkiye'nin değişmeyen kangren sorunlarından birinin uyuşturucu olduğunu ifade eden Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz 2017 yılında Türkiye’de 950’ye yakın insan uyuşturucu sonucu hayatını kaybetti. Bunun ile ilgili gerek bakanlığımızın gerek diğer pek çok bakanlığın el birliği ile yürütülen kararlı mücadele sonucunda 2018 yılında uyuşturucuya bağlı ölüm rakamları 600’lü seviyelere indi. Yani 950 civarında insanımızın hayatını kaybettiği bir önceki yıl 2018 yılında 600’lü rakamlara çekilmiş. Bu küçümsenmeyecek son derece önemli bir tablodur. Bu kararlı duruşumuzu her birey toplumsal sorumluluk anlayış çerçevesinde sürekli duyarlılık gösterirse inanıyoruz ki uyuşturucuya bağlı ölümler ve uyuşturucu bağlı suçlar asgariye inmiş olur. Uyuşturucu sadece ölümlerle değil, geleceğimiz olan ve bu ülkenin hakkını, hukukunu değerlerini gelecekte savunup koruyacak olan bu gençlerimize aynı iradeyi, şuuru, basireti ve gayreti göstermelerini diliyorum. Dolayısı ile bu gençlerimizi beyinlerini ve bedenlerini çürütmeyi hedefleyen uluslararası proje olarak görmek lazım. Uyuşturucu sadece ölüm rakamı olarak, sadece meşru olmayan bir gelir rakamı olarak almamak lazım. PKK terör örgütünün sadece uyuşturucudan sadece 1 yılda 3 milyar dolar gelir elde ettiğini ve elde ettiği bu geliri ülkemize karşı top, tüfek, silah, saldırı, kan ve gözyaşına dönüştürmek için kullandığını lütfen unutmayalım. Dolayısı ile uyuşturucu ile mücadele konusunda aynı terör örgütleri ile olduğu gibi amansız bir şekilde devlet kararlılığımız sürdürülüyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti cezaevlerinde uyuşturucu suçları ile ilgilenen satıcı pazarlayıcı baron bozuntusu kişiler dahil olmak üzere 57 bin insan yatıyor. Bu küçümsenmeyecek son derece önemli rakamlardır."

2017 yılında 7 bin 350 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini söyleyen Uzunkaya, "Bu tabloyu durdurmak adına Cumhurbaşkanımızın deklare ettiği bir açıklama ile 2020 yılına kadar Türkiye’deki ölümlü kazaları yüzde 50 oranında eksiltme adına yürütülen bir proje kapsamında 10-12 bakanlığın sorumluluk aldığı ve bu konuda da İçişleri Bakanlığımızın, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ve Jandarma Genel Komutanlığımızın çok büyük sorumluluğu görevi ve işlevi olduğu alanda çok yoğun mücadeleler verildi.ö dedi.

HER YIL BİR İLÇEYİ YOK EDİYORUZ

İçişleri Bakanlığı tarafından çocuklar üzerinden birtakım projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Uzunkaya, "Türkiye genelinde kırmızı düdük kampanyasından trafikte öncelikli hayatın yayalara üzerine kurgulandığı, yaya geçitleri üzerinde eğitimlerin bilgilendirmelerin yapıldığı, çocuk trafik dedektiflerinin hayata geçirildiği pek çok çalışmayı yürütmeye gayret ettik. Her yıl 31 Aralık gecesi kum saatini kuruyoruz ülke olarak ve ondan sonra geriye dönük hasar tablosunu yapıyoruz. Ne görüyoruz biliyor musunuz? Eskipazar’da bugün yeni doğmuş bebekler de dahil Ovacık’tan getirdiklerimiz dahil her yıl 7 bin 500’lük bir ilçeyi topyekün yok ediyoruz. 2017 yılında 7 bin 500 kişi ölürken 2018’de 6 bin 600 kişi öldü diye neredeyse sevinecek duruma geldik. Bunu olumlu bir süreç olarak görüyoruz. Aynı duyarlılığı topyekün bütün millet olarak hayata geçirirsek geçen sene 6 bin 600’e düştü. İnşallah 2019’da 6 binlerin aşağısına düşer. Bir sonraki sene 5 bin rakamlara çekilir. Daha birkaç yıl öncesine kadar Türkiye sınırları içerisinde 7-8 binle ifade edilen terörist sayısı nasıl ki 700’lü rakamlara indiyse inşallah bu toplumun tüm bireylerinin aynı hassasiyet ve toplumsal her soruna karşı gönüllü bir müfettiş anlayışı ile duyarlılık gösterirsek çok önemli hayırlı işler yapmış oluruz." dedi.

GÜVEN MASALARI

Konuşmaların ardından Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk’ün yaptığı dua ile Eskipazar İlçe Emniyet Amirliği binasının açılışı gerçekleştirildi. Beraberindekilerle birlikte binayı gezen Uzunkaya, girişteki 'Güven Masası'nı da görevli kadın polis memuruna duvara asılı olan ‘Davranış İlkeleri' ni okumasını istedi. Uzunkaya, vatandaşların işlemlerinin 1 saat içinde yapılarak bekletilmemelerine vurgu yaptı. Uzunkaya, emniyet merkezlerinde oluşturulan 'Güven Masası'nda kadın polis memurların görev yapacağını belirterek, "Sıkıntılı, problemli olan insanlar çatacak yer ararlar. Birine gideyim de bağırayım çağırayım da deşarj olayım der. Genelde en kaba insanımız bile karşısına bayan bir devlet memuru çıktığında bir ya da iki vites küçültüyor, adamlığına bağlı. Bizde onu kibarlaştırmak, normalleştirmek adına karakola geldiğinde karşısına bir bayan memur çıktığında sakinleşecek bir ortam olsun ve adı üzerinde bu masa vatandaşımıza güven versin diye tüm Türkiye genelinde bin 269 polis merkezi amirliğine bu masaları planladık. İlk etapta 700 merkeze gönderdik" dedi.

Teknesi arızalanan 85 yaşındaki denizciyi Sahil Güvenlik kurtardı



MUĞLA’nın Datça ilçesinde, denizde teknesi arızalanan 85 yaşındaki denizci Turgut Z., Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Hisarönü Körfezinde meydana geldi. Turgut Z. Marmaris'e gitmek için beş metrelik 'DR' isimli teknesi ile Datça limanından denize açıldı. Bir süre sonra Turgut Z.'nin teknesi henüz bilinmeyen nedenle arızalandı. Teknede GPS cihazı ve akıllı telefon bulunmadığı için yerini tam olarak tespit edemeyen Turgut Z., cep telefonuyla 112 Muğla Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine ekipler durumu Datça limanındaki Sahil Güvenlik Ege Grup Komutanlığı’na bildirdi. Saih Güvenliğe bağlı ekipler bot ile açılarak arama çalışmaları başlattı. Bir süre sonra Datça’nın Kurtbükü mevkiinde Turgut Z.'yi bulan ekipler denizciyi bota alıp Datça'ya getirdi.

Gürcistanlı 3 hırsız, binlerce TL'lik eşyayı 'folyo'lu çantayla çalmış



ANKARA’da, AVM'lerdeki alarm sistemini, folyolu çantayla aşarak binlerce TL'lik elektronik eşya çalan Gürcistanlı 3 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara’da son 3 ayda 6 alışveriş merkezindeki elektronik eşya mağazasında gerçekleşen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, soygunları gerçekleştiren Gürcistanlı Gıorgı Y., Lulon B., ve Gıorgı S.’yi adreslerine yapılan baskınla yakaladı. Şüphelilerin kaldığı evde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen elektrikli tıraş makinesi, tablet, mause gibi elektronik eşyalar ele geçirildi.

ALİMİNYUM FOLYOYLA ALARMI DEVRE DIŞI BIRAKTILAR

Şüphelilerin evlerinde bulunan alüminyum folyolarla kaplanmış özel aparatlı çantaları, çalıntı malzemeleri saklamak ve alarm sistemini devre ışı bırakmak için kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler, emniyette yapılan sorgularında AVM’lere kiraladıkları otomobille gittiklerini ve mağazalara dağıldıklarını itiraf etti. Şüphelilerin çalacakları ürünlerin alarmını etkisiz hale getirdikten sonra özel çantaya koydukları ve elektronik eşyalarla çıktıktan sonra bir araya gelip AVM’den hızla uzaklaştıkları belirlendi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bariyerlere saplanan otomobil havada asılı kaldı



DÜZCE’de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. Havada asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında, TEM Otoyolu Düzce gişeleri bağlantı yolunda meydana geldi. Hasan Şimşek idaresindeki 81 AD 999 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlere saplanan araç havada asılı kalırken, Hasan Şimşek yaralandı. Hasan Şimşek, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Tren hemzemin geçitte arızalanan otomobile çaptı



TEKİRDAĞ’ın Muratlı ilçesinde trenin hemzemin geçitte arızalanan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Muratlı ile Balabanlı Mahallesi arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Böcek'in kullandığı 48 R 8594 plakalı otomobili hemzeminden geçtiği sırada aracı arızalandı. Sürücüsü Böcek’in uzun süren çabasına rağmen otomobil çalışmadı. Bu sırada İstanbul- Edirne seferini yapan yolcu trenin geldiğini gören Böcek, aracın içinde bulunan iki arkadaşını da hemen aşağıya indirdi ve treni durdurmaya çalıştı. Ancak tren hemzemin geçitteki otomobile çarptı. Şans seri yaralanan olmayan kazada şarampole devrilen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin rayların üzerinden kaldırılmasıyla birlikte tren yoluna devam etti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

