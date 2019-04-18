DHA YURT BÜLTENİ-21

Bursa'da 7 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı (2-YENİDEN)

DEFİNECİLER EKİPLERE SESLENDİ

Kuyuda mahsur kalan definecilerin AFAD ekiplerine seslenmesi umutlandırdı. Ekiplerden su isteyen definecilere su yardımı yapılırken kuyuya sarkıtılan boruyla hava verildi. Kuyuya giren AFAD ekipleri, 7 kişi oldukları belirtilen definecileri kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-AFAD ekiplerinin kuyuya inmesi

-AFAD ekiplerinin kuyuya hurtumla hava vermesi

-Olay yerinden detaylar

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- Kurtarılan bir kişinin sedye ile ambulansa taşınması

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(BURSA),()

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Bursa'da 7 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı (2-ek)

SUAT SEYİTOĞLU, "DİKKATLİ VE ÖZENLİ BİR ŞEKİLDE MAHSUR KALANLARA ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Kuyuda mahsur kalan definecilerin AFAD ekiplerine seslenmesi umutlandırdı. Ekiplerden su isteyen definecilere su yardımı yapılırken kuyuya sarkıtılan boruyla hava verildi. AFAD ekipleri kuyuda mahsur kalan definecileri kurtarmak için kuyunun içine girerken, bütün imkanları seferber ettiklerini belirten İznik Kaymakam Vekili Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, "Dikkatli ve özenli bir şekilde mahsur kalanlara ulaşmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Seyitoğlu, 7-8 kişi olduğu düşünülen kişilerin kaçak kazı yapmak için Elbeyli Köyü'nde mağaraya geldiğini belirterek, "Bu kişilerden birisi kendi imkanlarıyla kurtulup jandarma ekiplerine veriyor. Haberi aldıktan sonra Valimizin koordinasyonunda ve talimatlarıyla tüm ekipler seferber edildi. AFAD, Jandarma, UMKE ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Bu 7-8 kişinin ilk etapta kurtarılmasıyla ilgili bir çalışma söz konusu. Amacımız vatandaşlarımız yaşamsal bir sıkıntı yaşamadan dışarı çıkarılması. Muhtemelen mağarada kendilerine ait mazotla çalışan bir jenaratör ya da metan gazı olabilir. Kendilerinin bu konuda maruz kaldıkları konu ne tam anlamıyla bilmiyoruz” dedi.

Hava ve arazi şartlarına rağmen çalışmaların koordineli bir şekilde sürdüğünün altını çizen Suat Seyitoğlu, "Bir kişi kurtulunca ekiplere haber vermiş. Şu anda bölgede yağmur yağıyor. Burası zor bir alanda. Ancak arazi araçlarıyla tüm ekipler olay yerine ulaştı. İdari anlamda çalışmalar Valimizin talimatları ve koordinasyonunda yürütülüyor. İnşallah mahsur kalanlara ekiplerin kendi güvenliğini alıp ulaşmak ve tahliye etme amacındayız" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İznik Kaymakam Vekili Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu açıklaması

-AFAD ekiplerinin kuyuya inmesi

-AFAD ekiplerinin kuyuya hurtumla hava vermesi

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(BURSA),()

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Arkadaşını çay sırası yüzünden bıçakladı, olay kameralara yansıdı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda Zafer B.(18), çay sırası tartışması nedeniyle iş arkadaşı Suriye uyruklu Obai Brekdar(20)’ı mesai bitiminde evine giderken sokak ortasında bıçakladı. Bıçaklı kavga bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Kemalpaşa Mahallesi Göçmen Sokak'ta meydana geldi. Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren cam firmasında çalışan Obai Brekdar(20), çay molasında sırada arkadaşı Zafer B.(18)’nin önüne geçti. Çıkan tartışma arkadaşlarının araya girmesiyle sonlandırıldı. Firma servisiyle Kemalpaşa Mahallesi Göçmen Sokak'ta indirilen gençler, sokakta tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Zafer B. üzerindeki bıçakla arkadaşını bıçakladı.

KAMERALARA YANSIDI

O sırada sokağa giren bir kadın durumu polise bildirdi. Yaralı genç, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli, emniyet ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Bıçaklı kavga bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

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-genel görüntü

-yaralının görüntüsü

-şüphelinin görüntüsü

-güvenlik kamera görüntüsü

-detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü, sürücü son anda kurtuldu

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başlayan otomobilin sürücüsü aracı son anda terk etti. Otomobil ise alev topuna dönerek kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolu üzeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü kavşağında meydana geldi. Ordu istikametine giden Ayhan Taşdelen (43) yönetimindeki 55 KM 870 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü Taşdelen'in kenara çekerek son anda indiği otomobili alevler sardı. Olay gören yakındaki akaryakıt istasyonu görevlileri, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Otomobil sürücüsünün haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangın detayları

Söndürme çalışmaları

Haber-Kamera: Mehmet Emin COŞKUNDERE SAMSUN-

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Polisten kaçmaya çalıştı, başka bir suçtan arandığı öğrenildi

ADIYAMAN’da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca ile yakalanan M.K.’nın mala zarar verme suçundan dolayı arandığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler GAP Camii Mahallesi’nde durumundan şüphelendiği M.K’yı durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan M.K. yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. M.K.’nın yapılan kimlik sorgusunda mala zarar verme suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan M.K. emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polis ekiplerinden görüntü

- Aranan şahısın gözaltına alınması

- Şahısın polis merkezine götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)