DHA YURT BÜLTENİ -21

Yurtta 7 çocuğa cinsel istismar sanığına 53 yıl hapis

İZMİR'in Dikili İlçesinde özel yurtta kalan ve yaşları 9 ile 12 arasında değişen 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan temizlik görevlisi Ömer Faruk E., 53 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki özel yurtta kalan, yaşları 9 ile 12 arasında değişen 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan temizlik görevlisi Ömer Faruk E., 21 Aralık 2017 tarihinde gözaltına alındı. Poliste ve sevk edildiği adliyede suçunu itiraf eden şüpheli tutuklandı ve hakkında, 7 çocuğa cinsel istismar suçundan dava açıldı. Yurt ise İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatıldı.

Davanın 5'inci duruşması bugün Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kapalı yapılan duruşmada, savcı bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar edip, sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan temizlik görevlisi hakkında, Ömer Faruk E.'ye 53 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Duruşma öncesi ve sonrasında Bergama Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına, Bergama Belediyesi eski Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Mert Can Malkoç, İzmir Barosu avukatları, Eğitim-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, Atatürkçü Düşüncü Derneği Ege Bölge Sorumlusu Ahmet Tutan, Öğrenci Veli Derneği Veli-Der Bergama Şubesi, Dikili, Bergama, Kınık Eğitim-Sen temsilcilikleri, Dikili Kadın Platformu, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi, Bergama KESK Birleşenleri, Karşıyaka Kent Konseyi, Bergama Çevre Platformu, Dikili ve Bergama Atatürkçü Düşünce Derneği temsilci ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açıklamayı yapan Veli-Der Bergama Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Ali Parlas, cezayı yetersiz bulduklarını söyledi. Arka planda olduğunu öne sürdüğü kişilerin de yargılanması gerektiğini savunan Parlas, kararın temyiz edileceğini dile getirdi.

Haber: Oben ULU / DİKİLİ (İzmir), ()-

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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada İsmail Demircan (47) av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti, Bedir Özeren (40) ise sopalarla darbedilerek bıçaklanıp ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda karşılaşan İsmail Demircan ile Bedir Özeren arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olması ile tartışma büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateş edildiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar İsmail Demircan’a isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Demircan'ın yakınları ise karşı gruptaki Bedir Özeren’i sopalarla dövüp bıçakladı. Kavgayı görenlerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan İsmail Demircan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kavgada ağır yaralanan Bedir Özeren ise Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servise gelen ambulans

- Acilde bekleyenler

- Cenaze aracı morg önünde beklemesi

- Hastane tabelası

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - )

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Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı, o anlar kamerada



DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Denizli- Antalya karayolu Çameli Kavşağı'nda meydana geldi. Kamil Yılmaz yönetimindeki 20 AYS 548 plakalı otomobil ile Nazmi Uzun yönetimindeki 20 E3363 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada her iki araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz ile yanındaki yolcular Durkadın Yılmaz, Ayşe Yılmaz ve minibüs sürücüsü Uzun ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anları bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (GÜVENLİK KAMERASI)

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- Araçların çarpışması

- Otomobilin takla atması

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()-

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Babanın gözyaşları genç kızı intihardan vazgeçirdi



TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde inşaatın 6'ncı katına çıkarak intihara kalkışan Y.N.Y (15), babası tarafından ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Yuvam mevkisinde meydana geldi. İnşaat halindeki 8 katlı apartmanın 6'ncı katına çıkan Y.N.Y., intihara kalkıştı. Kızı gören inşaat çalışanları inmesi için ikna etmeye çalışırken polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Y.N.Y.'nin kendisini aşağıya atma ihtimaline karşı hava yastığı açarak önlem aldı. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince olay yerine Y.N.Y'nin babası Kasım Y., geldi. Hızla merdivenleri çıkarak kızının yanına ulaşan Kasım Y., göz yaşları içerisinde Y.N.Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Aile içerisinde çözülemeyecek hiçbir sorun bulunmadığını, annesi ile birlikte daima yanlarında duracakları sözünü veren babanın bu yakarışları üzerine Y.N.Y. intihar girişiminden vazgeçti.

Psikolojik sorunlar nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öğrenilen Y.N.Y.'nin geçtiğimiz yıl da Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinin balkonuna çıkarak intihar etmeye çalıştığı öğrenildi. Babasının ikna çalışmaları sonucu bulunduğu yerden indirilen Y.N.Y., sağlık kontrolü için Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İnşaatın penceresinde duran kız

-Polisin ikna çabaları

-Yanına giden babasının ikna çabaları

-Babanını kızının elini tutması

-Babanın kızını pencereden indirmesi

-Aşağıda toplanan kalabalık

-Kıza sağlıkçıların müdahalesi

-Kızın ambulansa alınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),()-

