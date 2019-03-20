DHA YURT BÜLTENİ-21

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, yerel seçimler için yaptığı değerlendirmede, "Başbakan seçmiyoruz. Çöpümüze bakacak, yolumuza bakacak, suyumuza bakacak. Neden beka seçimi olsun. Bu bir belediye seçimidir" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde partisinin düzenlediği mitinge katılıp, Belediye Başkan Adayı Fehmi Altayoğlu'na destek verdi. Mitingde ilçe sakinlerine seslenen İnce, "En büyük para banknot kaç para? 200 lira. Onu da hazırladım, cebimde fazla yok ha söyleyeyim. Şimdi şu 200 lira kaç yılında tedavüle çıktı; 2009. 2009'da 200 lira ile 131 dolar alıyorduk. Bugün bu para ile 39 dolar alıyoruz. İşte bir ekonominin çökmesi, bir ülkenin ekonomik olarak dip yapması böyle bir şeydir. Her şeyi konuşuyor ama meydana gelip mazotu, gübreyi, buğdayı konuşmuyor. Her doğan çocuk 5 bin 500 lira borçla doğuyor" diye konuştu.

Samanın Bulgaristan'dan ithal edildiğini söyleyen Muharrem İnce, "Saman bitti, Bulgaristan'dan geliyor. Süt, patates, soğan, domates bitti, vicdan bitti, ahlak bitti. Bir korku düzeni ve korku düzeni üzerinde üretmeyen bir Türkiye. Türkiye'yi üretim ekonomisine geçirmemiz lazım. Çiftçiyi, köylüyü ayağa kaldırmamız lazım. Desteklememiz lazım. Kendi kendine yeten 7 ülkeden birisi olan Türkiye soğan kuyruklarıyla anılıyor artık" dedi.

Yerel seçimler için Cumhur İttifakı'nın 'beka seçimi' söylemini eleştiren İnce, "17 yıl önce memleketin beka sorunu var mıydı? Eğer bugün beka sorunu var diyorsan sebebi sensin. Türkiye bir gün Trakya'ya benzer ise işte o gün mutlu olacağız. Trakya, cumhuriyetçi bir yer, Trakya solcu değil, cumhuriyetçi bir yer. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi bir büyük nehir. Buradan doğmuş nereye doğru gidiyor? Denize, yani iktidara yürüyor. Belediye Başkanımız Fehmi kardeşim gerçekten güzel hizmetler yapmış ve yapmaya da sizlerin desteği ile devam edecektir. Bu seçimde başbakan seçmiyoruz. Çöpümüze bakacak, yolumuza bakacak, suyumuza bakacak. Neden beka seçimi olsun. Bu bir belediye seçimidir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Alanda toplananlar

-Muharrem İnce'nin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Tuna KARABEY/HAYRABOLU(Tekirdağ),()-

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'ANADOLU KADINLARI' ADLI OYUN, SAHNELENDİ

İZMİR'in Foça ilçesinde tamamı kursiyerlerden oluşan tiyatro topluluğu, Kurtuluş Savaşı'nın 100'üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında 'Anadolu Kadınları' adlı oyunu sahneledi.

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projesi olan 'Anadolu Kadınları' adlı tiyatro oyununda, Foça Halk Eğitim Merkezi Tiyatro kurslarına devam eden ve tamamı ilçede görev yapan aralarında şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve hizmetlilerin bulunduğu 25 kişi rol aldı. Öğretmen Ümit Görgülü, oyunu, eşi Duygu Çokgezer'in 'Anadolu Kadınları' adlı fotoğraf sergisinden esinlenerek yazdı ve yönetti. Koreografisini ise öğretmen Feridun Sertkaya tasarladı. Reha Midilli Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, 2 bölümden oluştu. Foça Kaymakamı Ali Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Foça Milli Eğitim eski Müdürü Celal Yıldız, emekli milli eğitim mensupları, bazı siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile vatandaşlar oyunu izledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Salondan görüntü

- Oyundan bölümler

- Oyun sonu alkışlar, Kaymakam Ali Çetin ve protokolün çiçek takdimi

- Genel ve Detay görüntü

haber- Kamera; Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANAN 7 ÇOCUĞA KAYAK EĞİTİMİ

KAYSERİ'de denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan 7 çocuğa 'Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş' projesi kapsamında kayak eğitimi verildi. Çocuklar, sertifikalarını törenle aldı.

Kentte çeşitli suçlardan yargılanan ve denetimli serbestlik hükümleri uygulanan yaşları 13 ile 18 arasında değişen 7 çocuğa, Erciyes Kayak Merkezi'nde 4 hafta süreyle kayak eğitimi verildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklar, lisans ve sporcu kartlarını düzenlenen etkinlik ile aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın da katıldı.

Etkinlikte konuşan Abdulkadir Akın, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız da Denetimli Serbestlik Sistemi içerisinde suça sürüklenen çocuk veya yükümlü olarak sisteme dahil olabilmektedirler. Çocukların rehabilitasyonu ve tekrar suç işlemlerinin önlenmesi aşamasında Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapan uzman personellerce çocukların risk ve ihtiyaçları, ilgi ve yetenekleri tespit edilerek çalışmalara yön verilmekte ve çeşitli eğitimler planlanmaktadır" dedi.

Hayatında ilk defa kayak yapan ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan 16 yaşındaki A.E. de kayak eğitimine hevesli ve meraklı olduğunu ifade etti. A.E. "Hocalarımız bizlere hep yardımcı oldular. Hayatımda daha önce hiç kayak yapmamıştım. Kayseri'de yaşamama rağmen ilk defa kayak yapmayı burada öğrendim. Merakım vardı; ama imkanım yoktu. Hevesliyiz ve meraklıyız inşallah bundan sonra devamı gelecektir. Bize bu imkanı veren devletimize devlet büyüklerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çocukların kayak yapması

-Kayseri Cumhuriyet Başsavıcısı Abdulkadir Akın'ın açıklaması

-Sertifika töreni

-A.E. ile röportaj

-Diğer detaylar

Süre: 4,27 Boyut: 500MB

Haber- Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ, ()

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YEDİGÖZE BARAJI İÇME SUYU PROJESİ'NİN TEMELİ ATILDI

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından hayata geçirilecek olan Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi'nin temeli atıldı.

Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde yaklaşık 1 milyon kişinin 50 yıl boyunca içme suyu ihtiyacını karşılaması planlanan Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi'nin temeli, İmamoğlu ilçesindeki Musulu Köyü'nde düzenlenen törenle atıldı. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Ahmet Zenbilci, MHP Adana Milletvekilleri Ayşe Sibel Ersoy, Muharrem Varlı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile ilçe belediye başkan adayları katıldı.

"YILDA 50 MİLYON TL TASARRUF"

Törende konuşan ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna, 2 etaplı projenin toplam 1 milyon TL'ye mal olacağını belirterek, "Tüm ova cazibeli suyla beslenecek ve kayıp-kaçak oranı yüzde 60'lardan yüzde 10'a düşecek. Böylece yılda 50 milyon TL enerji tasarrufu sağlamış olacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Törene katılan protokol

- Vatandaşların Türk bayrakları ile görüntüsü

- ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna'nın konuşması

- Temel atma töreninden görüntü

SÜRE: 02'29" BOYUT: 274 MB

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL-Mislina ERGÖREN-Sedef Nur SEDEF/ADANA,()