DHA YURT BÜLTENİ-21

Uzman çavuş, eşi ve oğlunu öldürüp, intihar etti (2)

CENAZELER MALATYA ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirdiği savcı ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı Atatürk Mahallesi'ndeki askeri lojmanda olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladı.

Olay yerinde toplanan deliler ve alınan parmak izlerinden sonra üç cenazesinin yapılan ilk incelemeden sonra kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi amacıyla cenaze araçlarıyla Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Hüseyin Bektaş ve eşi Sibel Bektaş'ın telefonları ve kişisel bilgisayarları incelenmeye alındı.

AİLE ULAŞAMAMIŞ

Hüseyin Bektaş ve eşi Sibel Bektaş'ın Adıyaman'da yaşayan ailesi, çocuklarına ulaşamayınca durumu yakın arkadaşlarını arayarak haber verdi. Bunun üzerine Hüseyin Bektaş'ın evine giden arkadaşları, kapıyı açan kimse olmayınca eve balkondan girdi. Eve giren arkadaşları, Bektaş ailesinin cansız bedenleriyle karşılaşınca olayı polis ekiplerine bildirdi.

Ferit DEMİR / TUNCELİ ()

==================

Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı



ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı-Adıyaman yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Ünal Çalışkan yönetimindeki 02 EA 084 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 BC 121 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile Çalışkan’ın kullandığı otomobildeki Ali Sözdemir yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ali Sözdemir doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Ünal Çalışkan ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yerinden detaylar

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), ()-

=======================

ÇUKURCA'DA ORGANİK ÜRÜNLER İÇİN MERKEZ AÇILDI

** Çukurcalılar, artık hem üretip hem de satacak

HAKKARİ'nin, Irak sınırına sıfır noktadaki Çukurca ilçesinde yetiştirilen; pirinç, buğday, ceviz, mısır, susam, maş fasulyesi, kuru üzüm, incir, dut ve pestil gibi ürünler 'Zap Markası' adı altında açılan Aile Destek Merkezi'ndeki Zap markası üretim tesisinde paketlenip satışa sunulacak. Satışa sunulan ürünlerin geliri, ilçedeki dar gelirli ailelerin faydasına kullanılacak

Hakkari kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki 7 bin nüfuslu Çukurca ilçesi, artık farklı etkinliklerle gündeme gelmeye devam ediyor. Taş evleri, susamdan yapılan tahini, çeltiği, narı ve üzümü ile ünlü ilçede Kaymakam Temel Ayca, bir taraftan ilçenin çehresini değiştirmek için mücadele ederken, bir yandan da terörle birlikte bozulan imajı değiştirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Geçen yıl düzenlediği 'foto safari' programıyla Türkiye genelinden fotoğraf sanatçılarını ilçeye getiren ve tanıtımını yapan Kaymakam Ayca, bu kez de ilçeyi organik üretim merkezi haline getirmek için çaba gösteriyor.

İlçede doğal yetiştirilen; pirinç, buğday, ceviz, mısır, susam, maş fasulyesi, kuru üzüm, incir, dut ve pestil gibi ürünler, artık 'Zap Markası' adı altında satışa sunulacak. Aile Destek Merkezi’nde bu amaçla açılan üretim tesisi ve yöresel yemeklerin verildiği restoranın açılışı da yapıldı. Organik olarak yetiştirilen ürünlerin paketlenip satışa sunulacağı tesisin açılışı ise Hakkari Vali Yardımcıları Mustafa Pala, Aziz Gölbaşı, İlçe Kaymakamı Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ile davetlilerin katılımı ile yapıldı.

Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, yaklaşık 1 yıldır çalışmasını yaptıkları tesisin ve restoran açılışını yapmanın kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Çukurcalı kadınların Zap markası üretimine büyük katkılar sağlıyacaklarını belirterek, “Zap projemizin yayılacağını ve bir model olacağını düşünüyorum. Sosyal Yardımlaşma Vakfımız üzerinde kurulu bir şirket. Dolayısıyla buradan elde edilecek gelirler Çukurca'daki gelir durumu düşük insanların faydasına kullanılacak." dedi.

Açılışın ardından ziyaretçiler Zap Markası üretim tesisini gezerek, burada satışa sunulacak organik ürünleri inceledi. Ardından 400 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi değirmenini gezen ziyaretçiler, susamın köz ateşinde kavrulması ve tahin yapımını yerinde görme fırsatı buldu.

Daha sonra Şehit Bilal Soybilginç Ortaokulundaki Ahmedi Hani Konferans Salonunda Zap Markası tanıtım programı düzenlendi. Zap Markası ürünlerinin tanıtıldığı sinevizyon gösterisi ve çiftçilerle protokol imzalanmasının ardından program Aile Destek Merkezi ve Zap markası üretim tesisinde verilen yemekle sona buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Çukurcalı kadınların tandırda çörek pişirmesi

- Tarihi tahin değirmeninde kadınların çalışması

- Vali yardımcıları ve Kaymakamın değirmeni ziyaret etmesi

- Aile Destek Merkezi, Zap markası üretim tesisinin açılışı

- Kaymakam Temel Ayca konuşması

- Organik ürünlerin tanıtılması

- Genel Detay

Mehmet ÖZKAN-Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), ()

==================================