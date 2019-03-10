DHA YURT BÜLTENİ - 21

İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna ateş açıldı: 2 yaralı (5)

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne taksiden tabancayla ateş açarak 2 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli Bulut A. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin uyuşturucu madde kullanma ve ticareti yapmak, kasten adam yaralama, mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Valiliği, olayın siyasi ve terör boyutunun bulunmadığını ve asayiş olayı olduğunu bildirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İZMİR ()

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BURDUR'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI



BURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu Hüsnü Ergene (20) hayatını kaybetti, 2’si kardeş 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Burdur- Karamanlı yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Hüsnü Ergene yönetimindeki 35 AFL 540 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü Hüsnü Ergene olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan İbrahim Atabil (23) ve Veli Uygun (26) ile Hakan (23) ve Volkan Aykut (23) kardeşler ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan İbrahim Atabil'in durumunun ciddi olduğu belirtildi. Hüsnü Ergene'nin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Hüsnü Ergene'nin arkadaşları olan ve merkez Suludere köyünde oturan Hakan ve Volkan Aykut kardeşleri evlerine bırakmak için giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazaya karışan otomobil

- Yaralı sedyede

- Yoldaki trafik

- Ambulansın gidişi

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YAPAY ŞELALESİ AÇILDI



DENİZLİ’de, Pamukkale Belediyesi tarafından Millet Bahçesi Seyir Tepesi projesi içinde birinci etap olarak yapılıp inşaatı tamamlanan Yapay Şelale düzenlenen törenle açıldı. Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Gürlesin, 150 metre genişliğinde 42 metre yüksekliğindeki yapay şelalenin Türkiye’de ilk olduğunu söyledi.

Pamukkale Belediyesi tarafından Millet Bahçesi Seyir Tepesi projesi içindeki birinci etap olan Yapay Şelale, 13 ay süren inşaat çalışmalarının ardından tamamlandı. Pamukkale Üniversitesi Kampüsü üzerindeki dağlık alana yapılan yapay şelalenin açılışı için düzenlenen törene, Vali Hasan Karahan, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Gürlesin ve çok sayıda davetli katıldı.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, yapay şelalenin uzunluk ve genişlik anlamında Türkiye’nin en büyüğü olduğunu belirterek, "Millet Bahçesi ve Seyir Tepesi projesi tematik kent ormanı özelliği taşıyor. Burası 150 metre genişliği, 42 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en büyük yapay şelalesidir. Birinci etap olan şelaleyi bitirdik. Burası daha önce bozuk makilik alan ve taş ocağı olarak kullanılıyordu. Ciddi bir yatırım yaptık. Terk edilmiş bir bölgeydi. Atıl olan yeri halkımıza kazandırmak istedik. Turizm anlamında kentimize büyük değer katacak. 13 aydır devam ediyor. Projenin tamamen bitmesi anlamında yüzde 80’e yaklaştık. Yapay şelale bitti ancak diğer 6 etaptaki çalışmalar devam ediyor" dedi.

Yapay şelale protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek açıldı. Açılışın ardından şarkıcı Yusuf Güney kısa bir konser verdi. Konserin ardından spor spikeri Emre Tilev’in yönettiği, eski Galatasaraylı futbolcu Ergün Penbe, gazeteci Hakan Çelik, spor yorumcusu Murat Ağca, Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu ve başkan Hüseyin Gürlesin’in konuşmacı olarak yer aldığı panel yapıldı. Panelde seyir tepesi projesi konuşuldu. Panelin ardından açılış lazer gösterisiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yapay şelaleden detay görüntüler

-İnşaatı süren diğer etaplardan görüntüler

-Horoz heykelinden görüntüler

-Protokol üyelerinin projeleri gezmesi

-Başkan Hüseyin Gürlesin’in konuşması

Haber-Kamera:Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()

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