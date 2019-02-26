DHA YURT BÜLTENİ -21

Ağır hasarlı raporu verilen apartmanda yaşıyorlar

Diyarbakır'da, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ağır hasarlı raporu verilip, Bağlar Belediyesi tarafından girilmesinin tehlikeli ve yasak olduğu yönünde tabela asılan 7 katlı apartmanda yaşayanlar zor günler geçiriyor. Bazı ev sahipleri yakınlarının yanına giderken, birçok aile ise gidecek yerleri olmadığı için apartmanı terk etmiyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 691 no'lu Sokak'ta bulunan 7 katlı Dilan Apartmanı için 22 Şubat'ta binanın ağır hasarlı, can ve mal güvenliğini tehdit ettiği yönünde rapor hazırlandı. Bunun üzerine Bağlar Belediyesi tarafından bina girişine tabela asılıp, apartmana girişin tehlikeli ve yasak olduğu duyuruldu. Binanın Bodrum katının orta bölümündeki kolonlarda hasar meydana geldiği, mevcut yükü karşılayamamasından dolayı bir kolonun betonunda ezilme, üç kolonda da çatlaklar tespit edildiği belirtildi.

'BU KIŞIN NEREYE GİDECEĞİZ'

Bu tehlikeye karşı, 35 daireli apartmanda oturan birçok aile, gidecek yerleri olmadığını gerekçe gösterip, binayı terk etmedi. Apartmanın 5'inci katında oturan Mehmet Koşan, hasarın daha önce Bağlar ilçesinde binaya yakın yerlerde meydana gelen patlamalardan kaynaklandığını tahmin ettiklerini belirterek, "Bu kışın biz nereye gideceğiz. İmkanımız yok" dedi.

Apartman sakinlerinden Ahmet Güner ise "İkinci katta oturuyorum. Daha önce iki ayrı patlama oldu. Bodrum katımız kapalıydı. Koku yapınca içeri girdik. Baktık ki kolonlar öyle. Gidecek bir yerimiz de yok" diye konuştu.

'BİNANIN ACİL BOŞALTILMASI GEREKİYOR'

İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Başkanı Nihat Noyan da konuyla ilgili açıklama yaparak, "Yaptığımız ön inceleme sonucunda yapının taşıma gücünü yitirdiği tarafımızca değerlendirilmiştir. Bundan dolayı binanın acilen boşaltılması ve çevre güvenliğinin alınması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Bazı apartman sakinleri, taşıyabilecekleri eşyayı alarak yakınlarının yanına giderken, diğerleri ise evlerinde yaşamayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Bina içinden detaylar

-Bodrumdaki kolonlar

-Bina önünde vatandaşların roplantısı

-Yıkılma tehlkesi tabelası

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

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DSP Lideri Aksakal: Ben bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar (3)

'ATATÜRK ÖLDÜ, CUMHURİYET BİTTİ Mİ?'

Antalya'da seçim çalışmalarını yürüten DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Aksu ilçesinde partisinin ilçe binasının açılışını yaptı. DSP Aksu Belediye Başkan Adayı İsa Yıldırım'a destek isteyen Aksakal, seçim otobüsünün üstünden kendisini karşılayanlara seslendi. Partisinin 2007 yılında özellikle seçime sokulmadığını öne süren Aksakal, DSP'nin bittiğine yönelik algı yaratılmaya çalışıldığını söyledi. Aksakal, "Ecevit öldü, DSP bitti, dediler. Kusura bakmayın; Atatürk öldü, Cumhuriyet bitti mi? Ecevit gibi binlerce DSP'li var" dedi.

'TEK BEKA, KOLTUKLARININ SEVDASI'

Bülent Ecevit'ten önce sevgiyi, dürüstlüğü öğrendiklerini belirten Aksakal, yurtsever ve halksever olduklarını söyledi. Bu konuda kimsenin kendi ellerine su dökemeyeceğini kaydeden Aksakal, "Bir ittifak yasası çıkardılar. Toplum bunu anlayamadı. Millet bunların devleti kalkındıracağını düşündü. Bize de 'İttifaka girin' dediler ama biz bunu kabul etmedik. Herkes seçime girsin istedik. Bu memleketi hep birlikte yönetelim istiyoruz. Şimdi de 'Bu DSP nereden çıktı?' diyorlar. Bu parti 33 yıldır var, 3 kere devlet yönetti. Madem bir beka sorunu Türkiye'nin bütün illerini ilgilendiriyorsa neden 53 vilayette ittifak yaptınız? Tek beka kendi koltuklarının sevdası, korkunun ecele faydası yok. DSP geliyor" diye konuştu.

'DSP SENİ NİYE BÖLSÜN?'

DSP'nin proje partisi olmadığını vurgulayan Önder Aksakal, CHP, AK Parti ve MHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu. CHP'nin Atatürk'ü sömürmeye çalıştığını öne süren Aksakal, AK Parti'yi iktidara çıkaranın da CHP'li yöneticiler olduğunu savundu. Aksakal, "Etekleri tutuştu, DSP'yi yok etmeye çalıştılar. DSP seni niye bölsün, milletin oyları senin tapulu malın mı? Yenildikçe 'başarı' diyor, oyları bölmek diye bir şey yok. Toplumu kucaklaştırmaya geldik" dedi.

Önder Aksakal ve beraberindekiler, Aksu'daki açılışın ardından Muratpaşa ilçesine geçti. Başkan Aksakal, DSP'nin Muratpaşa Belediye Başkan adayı Yıldıray Sapan'ın seçim ofisinin açılış kurdelesini de keserek destek istedi.

Görüntü Dökümü

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- Önder Aksakal kalabalığı selamlarken

- Otobüsün üsütünde görüntüsü

- Partililer detay

- Aksakal İsa Yıldırım'ı tanıtırken

- Önder Aksakal konuşması

- Önder Aksakal Muratpaşa seçim ofisini açması

- Önder Aksal ve Yıldıray Sapan görüntü

- Detay

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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Meslek lisesinde yangın paniği

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıfta yangın çıktı. Okul tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 4'üncü katındaki sınıfta, bugün sabah saatlerinde, ilk belirlemelere göre elektrik arızasından yangın çıktı. Dumanın önce sınıfa, ardından okula yayılması üzerine öğrenciler ve öğretmenler dışarı çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Söndürme çalışmalarını öğrenciler ve öğretmenler de okul bahçesinden izledi.

Haber. İZMİR, ()-

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Komşusunu öldüren muhtara 25 yıl hapis talebi

Kayseri'de, evinin bahçesine hafriyat döktüğü için tartıştığı komşusu kepçe operatörü Erkan Emektar'ı (35) tabancayla vurarak öldüren mahalle muhtarı Sezgin Erdem'in (49) yargılanmasına devam edildi. Savcı mütalaasında, tutuklu sanık için 25 yıl hapis talep etti.

Olay, geçen yıl 13 Nisan'da, Talas ilçesi Başakpınar Ufuk Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtar Sezgin Erdem, iddiaya göre, daha önce de aralarında husumet bulunan kepçe operatörü Erkan Emektar ile evinin bahçesine hafriyat döktüğü gerekçesiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Erdem, Emektar'ı tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Sezgin Erdem, hakim karşısına çıktı. Duruşmada, ölen Erkan Emektar'ın eşi, annesi ve babası da hazır bulundu. Sanık Erdem, "Olay anında evimin bahçesine moloz döken Erkan Emektar ve yanındaki kişi bana hakaret edip, dövmeye çalıştılar. Daha önce de beni sormak bahanesiyle evime gelip, eşime ve kızıma küfür ettiler. Amacım öldürmek değil, yaralamaktı" dedi.

Savcı mütalaasında, sanık Sezgin Erdem için 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Haber: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, ()-