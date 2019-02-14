DHA YURT BÜLTENİ-21

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDUĞU DİNİ NİKAHLI EŞİNİ ÖLDÜRÜP YAKTIĞINI İTİRAF ETTİ



AFYONKARAHİSAR'da birlikte yaşadığı Abdullah Gazi Akbıyık'ın kaybolduğu ihbarını yapan K.A. adlı kadın, dini nikahla yaşadığı adamı öldürüp bahçedeki tandırda yaktığını itiraf etti. Polis tandırda arama başlatırken, K.A. ise gözaltına alındı.

Sultandağı ilçesinde K.A., 10 gün önce Sultandağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek dini nikahla yaşadığı Abdullah Gazi Akbıyık'ın 5 gündür kayıp olduğu başvurusunda bulundu. İhbar üzerine emniyet ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmalar neticesinde Akbıyık'ın izine rastlanamazken, K.A. ise dini nikahlı eşinin bulunması için İstanbul'da özel bir televizyon kanalından yardım istedi.

ANTALYA POLİSİNİN UYARISI İLE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı yürüten Antalya Polisi, bazı şüpheler nedeniyle K.A.'nın sorgulanması amacıyla İstanbul Polisi'ne bilgi verdi. Bunun üzerine gözaltına alınan K.A., ifadesinde dini nikahlı eşi Abdullah Gazi Akbıyık'ı öldürdüğünü ve daha sonra evin bahçesindeki tandırda yaktığını itiraf etti. K.A.’nın itirafı üzerine polis ekipleri evin bulunduğu alanda çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde, tandırda ve bahçede araştırma yaparak Akbıyık'a ait izler ve küllere ulaşmaya çalıştı. Ekmek yapımında kullanılan tandır kulübesinde elde edilen deliler olay yeri inceleme ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu'na incelenmek üzere gönderildi.

Bu arada cinayeti itiraf eden K.A. ise İstanbul'daki sorgusunun ardından Afyonkarahisar'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evden detay

-Polis ekiplerinden detay

-Güvenlik şeridinden detay

-Tandır kulübesinden detay

-Genel detaylar

HABER-KAMERA: SATILMIŞ AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR, ()

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İYİ PARTİ'DE, İDRİS NAİM ŞAHİN'İN ADAYLIĞI ÖNCE AÇIKLANDI SONRA GERÇEKLEŞMEDİ

İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya, İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayının İdris Naim Şahin olduğunu söyledi. Ancak akşam saatlerinde İYİ Parti'den gelen açıklamayla, adaylığın gerçekleşmediği duyuruldu.

İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya, İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayının İdris Naim Şahin olduğunu, il binasında düzenlediği basın toplantısıyla resmen açıkladı. Açıklama öncesi Şahin’in öz geçmişini okuyan İYİ Parti Ordu İl Başkanı Karakaya, “İyi Parti Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayımız Ordu’nun evladı, Ordu sevdalısı hizmet aşığı Sayın İdris Naim Şahin Beyefendidir" dedi.

Karakaya, Şahin için 17 Şubat pazar günü Saat 13.00'te Ünye sınırından karşılama yapılacağını belirtti.

İYİ Parti Ordu İl Başkanı Karakaya, CHP’nin büyükşehir belediye başkan adayının çekilip çekilmeyeceği yönündeki soru üzerine ise, “Bunu genel merkezlerimiz bilir. Bizim açımızdan CHP’nin adayında bir sıkıntı yok. Genel merkezlerimiz ola bir karar verirler. Bu konuda bilgi sahibi değiliz" diye konuştu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DERVİŞOĞLU: ZAMAN DARLIĞI ADAYLIĞIN GERÇEKLEŞMESİNİ MÜMKÜN KILMADI

Ancak akşam saatlerinde farklı bir gelişme oldu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, İdris Naim Şahin'in, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının gerçekleşmediğini açıkladı. Dervişoğlu, "Sayın İdris Naim Şahin teklifimize başlangıç itibarıyla olumlu yaklaştı. Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Dervişoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Son bir kaç gündür kamuoyunu meşgul eden bazı tartışmalara son vermek amacıyla bir açıklama yapmak mecburiyeti hasıl olmuştur. Bilindiği gibi İyi Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı ile ilgili olarak, gerek il ve ilçe teşkilatlarımızın ve gerekse Ordu halkının yoğun talepleri söz konusuydu. Halkın ve partimizin bu beklentisini kendisine iletmek üzere Sayın İdris Naim Şahin'e çeşitli ziyaretlerde bulundum. Bizleri son derece nazik bir biçimde karşılayarak görüş ve düşüncelerini paylaştı. Hatta genel merkezimize iade-i ziyarette bulunarak Sayın Genel Başkanımızla da görüştüler. Bende iki İçişleri eski bakanının sohbetinden ve tecrübelerinden istifade edebilmek imkanına sahip oldum. Öncelikle belirmek isterim ki; Sayın İdris Naim Şahin teklifimize başlangıç itibariyle olumlu yaklaştı. Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı. Sürecin en başından itibaren gösterdiği nezaket ve hoşgörü için kendisine müteşekkir olduğumu ifade eder, saygılar sunarım."

-GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya'nın açıklamasından detay görüntü

-İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya'nın açıklaması

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK/ORDU, ()

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Bakan Selçuk'tan, evde bakım yardımı alan engellilere müjde (3)

BAKAN SELÇUK, ENGELLİ VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir otelde engelli ve engelli aileleri için düzenlenen yemeğe katıldı. Bakan Selçuk, Türkiye'nin engelli vatandaşların hayat standardının yükseltilmesi ve geleceklerinin garanti altına alınması bakımından dünyaya rol model olabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hamdolsun, ülkemiz bugün, engelli kardeşlerimizin hayat standardının yükseltilmesi ve geleceklerinin garanti altına alınması bakımından tüm dünyaya rol model olabilecek bir konuma ulaştı. Tabi bu politikaları hayata geçirirken, güçlü bir zemin üzerinde ilerlememiz gerekiyordu. İşe, 2005'te Engelliler Kanunu ile hukuki altyapıyı güçlendirerek başladık. 2005 yılında yayımlanan Engelliler Kanunu ve alt düzenlemeleriyle Türkiye'de ilk kez 1500 maddelik engelliler hukukunu oluşturduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkelerin arasında yer aldık. Engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı 2010 yılında anayasal güvence altına aldık. Erişilebilirlik kapsamında; ulaşım kolaylığı sağlayan kentler, binalar, okullar, park ve bahçeler inşa ederek sizler için en iyisini hedefledik. Engellilerimiz ve refakatçileri şehir içi toplu taşıma ve şehirlerarası demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat edebiliyorlar. Evlerinden okullarına ücretsiz taşıdığımız engelli öğrencilerimiz de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yine ücretsiz olarak öğrenim görüyorlar. 2004-2005 öğretim yılında 6 bin 901 engelli öğrencimiz taşıma hizmetinden faydalanmaktaydı. 2016-2017 öğretim yılı sonunda bu sayı yaklaşık 13 kat artarak 86 bin 836'ya ulaşmıştır. 2015-2016 öğretim yılı sonu itibariyle 2 bin 74 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören öğrenci sayısı 373 bin 942 olmuştur. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelli kardeşlerimize bakım ve bakım destek hizmetlerimizi 2005 yılından bu yana etkin bir şekilde sürdürüyoruz."

'ŞU ANDA BAKIM İÇİN SIRA BEKLEYEN ENGELLİ VATANDAŞIMIZ YOK'

Engelli haklarının iyileştirilmesi konusunda atılan her adımın engelli hizmetlerini yaygınlaştırdığını ve daha kaliteli hale getirdiğini belirten Bakan Selçuk, "Gündüzlü bakım alanında tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. 7 gündüzlü bakım merkezimizden 446 engellimiz yararlanıyor. Ekim 2018 tarihi itibariyle 317 bakım merkezinde 24 bin engellimize yatılı bakım hizmeti sunuyoruz. 2002 yılında 2 bin 600 engelli, kurum bakımı için sıra beklerken şu anda bakım için sıra bekleyen engelli vatandaşımız bulunmamaktadır. Ekim 2018 tarihi itibariyle 513 bin engelli vatandaşımız evde bakım desteğinden yararlanıyor. Evlerinde engelli yakınlarına bakan ailelerimizin kendi ihtiyaçlarını karşılamaları için, engelli kardeşlerimizi yılda 30 güne kadar yatılı bakım merkezlerimizde ücretsiz misafir ediyoruz. Engelli haklarının iyileştirilmesi konusunda attığımız her adım engelli hizmetlerini yaygınlaştırdı ve daha kaliteli hale getirdi" dedi.

'56 BİN KARDEŞİMİZİ KAMUDA İSTİHDAM ETTİK'

Kamu sektörü dahil olmak üzere belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluğu getirdiklerini ifade eden Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Engelli kardeşlerimizin çalışma hayatına katılımlarını önemsiyoruz. Kamu dahil, belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik. 2018 yılı Eylül ayı itibariyle istihdam edilen engelli işçi sayısı kamuda 14 bin 782, özel sektörde ise 107 bin 103 olmak üzere toplamda 121 bin 885 oldu. Kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalarla engelli çalıştırma zorunluluğunda doluluk oranını yıldan yıla artırarak yüzde 80'lere çıkardık. Kamuda ise engelli memur istihdamı için dünyada ilk kez ülkemizde 2011 yılında tüm erişilebilirlik sistemini oluşturarak E-KPSS'yi başlattık. Sınav ücretinin de 80 lirasını biz karşılıyoruz. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin iken, bugün bu rakamı 10 kat artırarak 56 bin kardeşimizi kamuda istihdam ettik. Aralık ayında 2 bin 504 engelli kardeşimizin atamasını Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde gerçekleştirdik. Engelli memurlarımızın günlük çalışmalarının başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme sürelerinin farklı olarak belirlenebilmesinin yolunu açtık. Dünya Engeliler Günü'nde, engelli memurlarımız idari izinli sayılıyor. Taşrada bulunan kamu kurumlarındaki engelli memurlar kurum içerisinde yer değişikliği yapabiliyor, istedikleri illerde çalışabiliyor. Yapılan merkezi alımların dışında engelli öğretmen alımları da ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımızca yapılıyor. Şimdiye kadar 5 bin 222 engelli öğretmenimizin ataması yapıldı.



Görüntü dökümü:

-Bakan Selçuk'un engelli vatandaşlarla birlikte,

-Bakan Selçuk'un konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()

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Çalıştığı iş merkezinde intihar etti

SAMSUN'da dükkanının bulunduğu iş merkezinin 3'üncü katından atlayan Dursun İ. (36) hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Anakent İş Merkezi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre borcu sebebiyle psiklojik bunalıma giren dükkanını bulunduğu İnanmak, iş merkezinin 3'üncü katına çıkarak atladı. Ağır yaralanan kişi, esnaf arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dursun İ. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi otopsisi yapılmak üzere Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera:Tayfur KARA/SAMSUN, ()

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Evlilik için Sevgililer Günü'nü seçtiler

ÇANAKKALE'de Serpil Cengiz (51) ile Metin Öcalan (62), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıyılan nikahla dünyaevine girdi.

Çanakkale'de yaşayan ev hanımı Serpil Cengiz ile Bayramiç ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Metin Öcalan, 3 ay önce ortak bir arkadaşları tarafından tanıştırıldı. İkilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Birbirlerine bağlanan Serpil Cengiz ve Metin Öcalan evlenme kararı aldı. Nikahları için de 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti. Çift, hazırlıkların ardından bugün Bayramiç Belediyesi Nikah Salonu'nda, Yazı İşleri Müdürü Ünal Sözen'in kıydığı nikahla dünyaevine girdi.

Eşi Metin Öcalan'dan nikahlarının 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıyılmasını kendisinin istediğini belirten Serpil Cengiz, "Bu anlamlı günde dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Metin Öcalan ise, "Serpil ile 3 ay nişanlı kaldık. Böyle bir günde nikahımızın kıyılması beni çok mutlu etti" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Nikahtan görüntü.

-Metin Öcalan ile röp.

-Serpil Cengiz ile röp.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), ()