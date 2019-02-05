DHA YURT BÜLTENİ -21

Kumluca'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Richter ölçeğine göre 4..2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli korkuya neden olan deprem hasara yol açmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Antalya'nın Kumluca ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 18.11'de meydana geldi. Yerin 7.31 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Finike ilçesi, büyüklüğünü ise 4.0 olarak açıkladı

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Haber-Kamera: ANTALYA, ()-

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Tokat'ta öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 10 yaralı

Tokat'ta okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7'si öğrenci, 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde eski Tokat- Turhal karayolu Kemalpaşa köyü mevkisinde meydana geldi. Turhal'dan Tokat yönüne giden Sinan Başar (40) yönetimindeki 60 FH 758 plakalı öğrenci servisi, karşı yönden gelen Seyfettin Akcan yönetimindeki 06 BBE 863 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri Sinan Başar ve Seyfettin Akcan ile okul servisinde bulunan çeşitli yaşlardaki 7'si öğrenci, 8 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Öğrencilerden görüntü

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, ()-

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Otomobilden açılan ateşle bacağından yaralandı

Bursa'da arkadaşları ile birlikte adliyenin arkasındaki sokakta yürüyen Oktay G. (20), otomobilden açılan ateşle bacağından yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Mahallesi'nde, Bursa Adliye Sarayı'nın arka sokağında meydana geldi. Oktay G. sokakta arkadaşlarıyla yürürken, 16 JOF 82 plakalı otomobilden ateş açıldı. Oktay G. bacağına isabet eden mermiyle yaralandı, otomobil ise hızla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı Oktay G., sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Yapılan araştırmada, otomobilin Adem T. adına kiralandığı tespit edildi. Çevrede paniğe neden olan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Polislerin inceleme yapması

-Yaralının ambulanstaki görüntüsü

Süre: 1.01 Boyut: 109 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Halil ÖZÇOBAN(BURSA,()

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Hasankeyf'te PKK'lı teröristlerin roketatar ve el bombaları ele geçirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait roketatar, tüfek, 3 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

Hasankeyf ilçesine bağlı Güneşli, Gaziler ve Kayıklı köyü bölgesinde güvenlik güçlerince bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda, teröristlerin kullandığı bir sığınakta, yapılan aramalarda, 1 Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 RPG-7 roketatar silahı, 4 anti tank roketatar mühimmatı, 4 roketatar sevk fişeği, 1 taarruz tipi el bombası, 3 savunma tipi el bombası, 1 piknik tüpü, 2 battaniye, 2 uyku tulumu, sırt çantası, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonla ilgili Batman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

Haber: HASANKEYF (Batman), ()-