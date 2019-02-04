DHA YURT BÜLTENİ -21

OSMANİYE'de seyir halindeyken alev alan servis midibüsü, kullanılmaz hale geldi.Olay, saat 19.30 sıralarında Musa Şahin Bulvarı'nda meydana geldi. Küçük sanayi sitesinde ki oto tamirhanesinde 31 S 3031 plakalı servis midibüsünün bakımını yaptıran Nihayet Öztürk, daha sonra aracına binerek akaryakıt istasyonuna gitmek için yola çıktı. İddiaya göre, kavşağa geldiğinde midibüsün arka kısmından alev çıktığını gören Öztrük, aracını sağa çekip, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin söndürdüğü yangında midibüs, kullanılmaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

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**Cep telefonu kamerası

- Midibüsün alev alev yanma anı

Süre: 00'34" Boyut: 62,5 MB

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: Osmaniye, ()

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Edremit'teki tarihi bina, sağanakta yıkıldı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, sit alanı kapsamında olan tarihi bina, şiddetli yağışların ardından yıkıldı. Edremit'in işlek noktalarından Kurşunlu Caddesi'ndeki bina çökerken, altında kimsenin olmaması, olası faciayı önledi.

Tarihi yapısı ve bölgedeki kültürler ile ilgi çeken Edremit'te sit alanı olarak tescil edilen tarihi yapılar, bakımsızlık nedeniyle yıkılıyor. Özellikle kış aylarında etkili olan doğa olaylarında, tarihi yapılarda çökmeler meydana geliyor. Yüksek maliyetler yüzünden sahiplerince restore edilmeyen, sit alanı olması nedeniyle de yıkılmayan bu yapılar, ilçede tehlike de oluşturuyor.

Edremit'te, önceki gün meydana gelen olayda ise faciadan dönüldü. İlçe merkezindeki Kuyumcular Çarşısı'nda bulunan 2 katlı tarihi yapı, şiddetli yağışların ardından yıkıldı. Sit alanındaki tarihi yapının duvarlarında yer alan tuğlalar, kuyumcu dükkanı ve mobilyacıların bulunduğu sokağa saçıldı. Kurşunlu Caddesi'ndeki bina çökerken, altında kimsenin olmaması, olası faciayı önledi.

Bölge esnafından İsmail Berkit, "Dükkanda oturuyorduk. Büyük bir gürültü ile dükkandan fırladık. Yanımızdaki binanın yıkıldığını gördük. Her yer toz dumandı ve göz gözü görmüyordu. O kadar büyük bir gürültüyle yıkılma oldu. Çarşamba günü burada pazar kuruluyor. Eğer o gün olsaydı burada 3- 4 sergi kuruluyordu. Altında en az 5- 6 kişi kalırdı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çöken binadan detay görüntü.

-Edremit’teki tarihi eski binalardan detay görüntü.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), (

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Kazdağları’nın yeni terası tanıtıldı

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde Kazdağları Şahinderesi Kanyonu'nda yapımına başlanacak cam seyir terasının tanıtımı yapıldı.

Erdemit Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan Kazdağları Şahinderesi Kanyonu’na cam seyir terası projesi hayata geçiyor. Kazdağı Milli Parkı içerisinde yer alan Şahinderesi Kanyonu'na yapılacak olan cam seyir terası proje maliyetinin önemli bir kısmı Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından verilen hibe kredi desteği ile sağlanıyor.

KONTROLSÜZ GEÇİŞLER BİTECEK

Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, Nisan ayında ihalesi yapılacak olan projeyi düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. Şahindere Kanyonu seyir terasının bölgenin turizm aktivitesine değer katacağını belirten Başkan Saka, “Seyir terası sayesinde dağa çıkışlar kontrol altına alınarak disiplinli hale gelecek. İnsanlarımızın Kazdağları’nın güzelliklerini daha modern tesislerde, daha uygun koşullarda seyretmeleri bölgemize değer kazandıracakö dedi.

Projenin ihale safhasına geçildiğini ifade eden Başkan Saka, “Buraya yapılacak olan cam seyir terası ile insanlar camın üzerinde yürürken aşağıya baktıklarında bu doğa güzelliğini görecekler. Kazdağları’mız dünyanın ender bölgelerinden bir tanesi. Yavaş yavaş bu bölgenin zenginliğini, güzelliğini dünya insanlarına bu şekilde de tanıtmış olacağızö diye konuştu.

DOĞAYA ZARAR VERİLMEYECEK

Cam seyir terası hakkında detaylar veren Saka, şunları söyledi: “Cam seyir terası, Kazdağları’nın 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonu’nun Yörükküpü Mevkii’nde Şahinderesi’nin zeminden 586 metre yükseklikte olacak ve 250 metrekare alana sahip olacak. Çelik konstrüksiyon üzerine ahşap kaplama olarak yapılacak ve çevre düzenlemesinde ahşap ve taş kullanılarak doğaya ve hiçbir canlıya zarar verilmeyecek. Sesli betimlemeler yapılarak kiosk ve bilgilendirme panoları ile Kazdağları’nın efsanelerinin anlatımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Edremit Belediyesi tarafından her iki kurumun özkaynakları ile hazırlanan projenin 2019 Nisan ayında ihalesi yapılacak ve Haziran-Temmuz 2019'da inşaatının başlaması planlanıyor. Toplam maliyet 2 milyon 418 bin lira. 1 milyon 488 bin lira Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hibe olarak karşılanacak. 930 bin lirası Edremit Belediyesi tarafından karşılanacak."

Başkan Saka, daha sonra Şahindere kanyonuna giderek cam seyir terası yapılacak alanda incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şahinderesi kanyonundan detay görüntüler

Kamil Saka açıklama

Projenin animasyon görüntüsü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), ()

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