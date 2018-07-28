DHA YURT BÜLTENİ 21

ÇANAKKALE'DE 'KANLI AY' TUTULMASI ETKİNLİĞİ

Çanakkale'de 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Astrofizik Merkezi Ulupınar Gözlemevi'nde etkinlik düzenlendi. Saat 20.13'de başlayan ve 1 saat 43 dakika boyunca devam eden kanlı ay tutulması, burada kurulan teleskoplardan katılımcılara izletildi. ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü öğretim üyesi Dr. Mehmet Tüysüz, etkinliğe katılanlara gözlemevindeki büyük teleskopları gösterip bilgilendirdi. Ay tutulması başladığı anda da katılımcılara tutulma, gökyüzündeki yıldız ve gezegenler hakkında bilgiler verdi.

Öğretim üyesi Dr. Mehmet Tüysüz, ay tutulmasının, güneşten gelen ışınlarla dünyanın gölgesinin ayın üzerine düşmesi olayı olduğunu belirtti. 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulmasının astrofizik ve insanlık açısından çok önemli olduğunu belirten Tüysüz, "Bu akşam 21’inci yüzyılın en uzun ay tutulmasına birebir şahitlik ediyoruz. Bu tür ay tutulmaları astrofizik açısından çok büyük bilgiler sunuyor bize. Bugün de bu tutulmayı izleyen astrofizikçiler, güneş sistemine ait yeni bilgiler elde etme yolunda araştırmalarda bulunacak" dedi.

Ulupınar Gözlemevi'ndeki etkinliğe katılan vatandaşlar, bu yüzyılın en uzun ay tutulmasına şahitlik ederken, bu anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Gözlemevi'nde ay tutulmasını izleyenlerden görüntü.

Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Tüysüz'ün, teleskopları tanıtması.

Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Tüysüz ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, ()

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BODRUM'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. Leyla Gökçek (53) yönetimindeki 06 KB 615 plakalı otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelen ve hatalı sollama yapan İskender Gürün (36) yönetimindeki 48 ADG 09 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde evli ve bir çocuk annesi olan Leyla Gökçek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Leyla Gökçek'in kardeşi Gülbahar Deniz (48) ve diğer otomobilde bulunan sürücü Gürün ile Asiye Filiz (54) de ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, Leyla Gökçek'in cenazesi de savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Öte yandan, kaza nedeniyle Gündoğan-Yalıkavak yolu yaklaşık bir buçuk saat trafiğe kapandı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

- Otomobillerden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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MARMARİS'TE 'KANLI AY TUTULMASI'NA BÜYÜK İLGİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, turistler ve tatilciler 21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması'nı izlemek için ana caddelerdeki teleskoplar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması'nı izlemek için saat 21.30'da turistler ve tatilciler Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na akın etti. Vatandaşlar ve turistler, 2 teleskop önünde 2 TL ödeyerek ay tutulmasını izlemek için sıra beklediler. Uzun kuyruklar oluşturan turistler tutulmayı saniye saniye izledi. Yabancı turistler ve tatilciler video kamera ve cep telefonları öz çekim yaparak sosyal medyada paylaştı.

Marmaris'e tatile gelen Mehmet Öz, "İlk defa teleskopla izledim. Güzel bir duygu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Vatandaşlardan görüntü

- Teleskoplar önündeki kalabalıktan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()

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MERSİN’DE ‘KANLI AY TUTULMASI’ İZLENDİ

MERSİN’de, 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması' ilgiyle izledi.

Kanlı ay tutulması, Erdemli ve Anamur ilçelerinde kendisini daha net bir şekilde gösterdi. Ayın doğu kısmının karanlık kaldığı ve ilerleyen saatlerde yüzeyin tamamına yakınını kapladığı tutulma, uzun süre izleyenlere bir doğa harikası sundu.

Tutulmayı izleyenlerden Saim Aybak (44), "Şu anda ayın gece ve gündüzünü gösteren tutulmasını görüyoruz. Ayın gece ve gündüzünü denk getirecek şekilde bir tutulma yaşanıyor" dedi.

İlk defa ayın bu şekilde tutulmasını izleyen çocuklarda bu doğa olayını heyecanla izledi. Bu arada tutulma Erdemli ilçesinin tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi’nde de görüldü. Mahalledeki turizm tesislerinde yerli ve yabancı turistler ayı görmek için kumsala akın ederek, anın keyfini yaşadı.

Görüntü Dökümü

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- Ayın görüntüleri

- Yakın ve genel

- Yapraklar eşliğinde

- Türk bayrağı ile görüntüsü

- Vatandaşlarla röp.

(Süre: 1.30 Dk) (Boyut: 120 MB)



(Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

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TOKAT'TA 'KANLI AY TUTULMASI' İZLENEMEDİ

TOKAT'ta, 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması', havanın parçalı bulutlu olması nedeniyle vatandaşlar izleyemedi.

21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması' gerçekleşti. Tokat'ta akşam saatlerinde başlayan doğa olayını görmek isteyen vatandaşlar kentin farklı noktalarını tercih etti. Ancak havanın parçalı bulutlu olmasından dolayı tutulma net bir biçimde görülemedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kent merkezinden görüntüler

-Tuulmayı izlemeye çalışanlar

-Bulut nedeni ile izleyemeyenlerin üzüntüsü

-Röportaj

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

(213 mb)

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