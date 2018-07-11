DHA YURT BÜLTENİ-21

BASKETBOLUN DUAYEN İSMİ HAKYEMEZ VEFAT ETTİ

Türk basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez (68), Antalya'da tedavi için gittiği hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Muayene sırasında kalp krizi geçirdiği belirlenen Hakyemez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da bu sabah rahatsızlanan Doğan Hakyemez, beraberindekilerle özel bir hastaneye gitti. Burada muayene edilen Hakyemez'e doktorlar, 4 kalp damarının tıkalı olduğunu söyledi. Hakyemez, muayenesinin sürdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Hakyemez, yapılan müdahaleye rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hakyemez'in arşiv görüntüleri

Haber: Tolga YILDIRIM - Alparslan ÇINAR / ANTALYA ()

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ÇATIDAN ATLAYACAĞI SIRADA YAKINLARI TARAFINDAN KURTARILDI

ADANA'da, intihar etmek için oturduğu apartmanın çatısına çıkan Ergün S. (49), demir korkuluktan aşağı sarktığı sırada yakınları tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesin Kışla Mahallesi'ndeki TOKİ evlerinde meydana geldi. Oturduğu 8 katlı apartmanın çatısına çıkan Ergün S., iddiaya göre çevresindekilere intihar edeceğini söyledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Ergün S.'nin aşağı atlama ihtimaline karşı yere hava yastığı açarak önlem aldı. Bu sırada çatıya çıkan Ergün S.'nin yakınları da kendisini ikna etmeye çalıştı. Çatıda yakınlarını gören Ergün S., bu kez de demir korkuluktan aşağı sarkmaya başladı. Elleriyle korkuluklara tutunan Ergün S., düşmek üzereyken, yakınları tarafından kurtarıldı. Kontrol amacıyla ambulans ile hastaneye kaldırılan Ergün S.'nin neden intihar etmek istediği henüz öğrenilemedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Ergün S.'nin damın korkuluklarından aşağı sarkması

- Ergün S.'yi düşmemesi için tutan yakınları

Haber - Kamera: ADANA, ()

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VİLLANIN TERASINDA UYUŞTURUCU ÜRETİMİNE 2 GÖZALTI

İZMİR'in Dikili ilçesinde bir villaya düzenlenen operasyonda 64 kök hint keneviri ve 2 kilogram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, dronela Cumhuriyet Mahallesi 466 Sokak'taki bir villanın terasında uyuşturucu yetiştirildiğini belirleyince bugün gündüz saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramada villanın terasında ekili vaziyette 64 kök hint keneviri ve evin değişik yerlerinde 2 kilogram içime hazır esrar ele geçirildi. Polis olayla ilgili 36 yaşındaki S.A. ve birlikte yaşadıkları öğrenilen 41 yaşındaki Ö.G. adlı kadını yakaladı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen S.A. ve Ö.G.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Villanın terasından görüntü

- Ekili haldeki uyuşturuculardan görüntü

Haber: Mehmet GÜNEY / DİKİLİ (İzmir), () - Kamera: Polis kamerası)

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ORDU'DA DENİZE GİREN 4 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ



ORDU'nun Gülyalı ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi, vatandaşlar ve kurtarma ekipleri tarafından denizden çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Olay, Gülyalı ilçesinde Ordu-Giresun Havalimanı mendireği yanında meydana geldi. Denize giren Ekin D., Özenç D., Yeliz D. ile Begüm K. boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından ilk önce denizden çıkarılan Ekin D. ile Özenç D., çeşitli hastanelere götürüldü. Akıntıya kapılarak balçıklı bölgede kaybolan Yeliz D. ile Begüm K' yı ise, ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD, İtfaiye, dalgıçlar, gönüllü kurtarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından denizde bir süre arandı. Sahil Güvenlik Helikopteri de bölgeye gelerek havadan arama-kurtarma çalışmasına katılırken Yeliz D. ile Begüm K. dalgıçlar tarafından bulunarak ambulansla hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Arama kurtarma çalışmasından görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Dalgıçlardan görüntü

-Sahil Güvenlik Helikopterinden görüntü

-Olay yerinde polis görüntüsü

-Olay yerinden detay görüntü

(SÜRE: 3.34 Dk ) (BOYUT: 349 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Ali YAZAN-GÜLYALI-ORDU, ()

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DARBE GECESİ GÖZALTINA ALINAN İLK FETÖ'CÜ ALBAYA, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



BURSA'da, FETÖ'nün 15 Temmuz'da yaşanan başarısız darbe girişiminde ilk gözaltına alınan ve çantasından sözde sıkıyönetimin komutanlarının rütbesi ile listesi çıkan eski Bursa İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Karar duruşmasında, "Vatan sağolsun. Ben bu devlete gözümü kırpmadan 31 yıl hizmet verdim. Kimseden korkmuyorum" diyen Akkuş , 'cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da, FETÖ/PDY'nin başarısız darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi kendisini sözde sıkıyönetim komutanı olarak gösteren eski Bursa İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, Jandarma Bölge Garnizon Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık tarafından garnizondan uzaklaştırıldı. Daha sonra Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden Akkuş, burada polis tarafından gözaltına alındı. Başarısız darbe girişiminin ilk gözaltına alınan muvazzaf askeri olan Akkuş'un çantasından, FETÖ'nün sözde sıkıyönetim komutanları olduğu öne sürülen subayların rütbeleri ve isimleri çıktı. Bu kişiler gözaltına alınınca darbe girişimi amacına ulaşamadı. Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan Yurdakul Akkuş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Savcılık soruşturmasının ardından hakkında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Akkuş'un da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu toplam 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bugün yapılan duruşmada, tutuksuz sanıklar Hacı Hüseyin Çelenk, Ali Yasal ve Ali Bülbül hazır bulunurken Bilal Dışbudak ise gelmedi.

SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILDILAR

Karar aşamasına gelen duruşmaya, tutuklu sanıklardan Yurdakul Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz Gündüz, Hakan Kutkan, Ali Çiğci, Kemal Şendur, Ertuğrul Yüksel, Murat Yıldırım, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici, İbrahim Çetin ve Duran Demir bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini ve tahliyelerini talep ederken, Yurdakul Akkuş ise "Ben devletime 31 yıl hizmet ettim. Gözümü kırpmadan görevimi yaptım. Hiç bir şeyden korkmuyorum. Vatan sağolsun. Vereceğiniz karara saygılıyım" dedi.

Mahkeme heyeti sanıkların ve avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından karar için duruşmaya ara verdi. Yeniden toplanan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü eski Bursa İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'u ağırlaştırılmış müeebbet hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz 3 sanığın berat ettiği davada 1 tutuksuz sanık hapis cezasına çarptırılarak tutuklanırken, diğer tutuklu sanıklar 15 ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

SANIKLARIN CEZALARI AÇIKLANDI

Bursa İl Jandarma eski Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un ağırlaştırılmş müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada, tutuksuz sanıklardan Ali Yasal, Ali Bülbül ve Bilal Dışbudak beraat etti, Hacı Hüseyin Çelenk ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

Tutuklu sanıklardan Ali Çiğci 18 yıl, Mustafa Ekici, Kemal Şendur, Hakan Kutkan, Ertuğrul Yüksel 15'er yıl, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, İbrahim Çetin, Murat Yıldırım, Yılmaz Gündüz 12'şer yıl 6'şar ay ve Duran Demir de 8 yıl 9 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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-Araçların içeri girişi

-Darbeci albay Yurdakul Akkuş'un cezaevi aracından bakışı

-Darbeci albay Yurdakul Akkuş ve diğer komutanların adliyeye girişi

- Sanıklar adliyeye çıkartılırken

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN / BURSA, ()

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