DHA YURT BÜLTENİ - 21

Birecik'teki kavga soruşturmasında 10 kişi, 10 tüfekle yakalandı



ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde kız alıp verme meselesi yüzünden birbirlerine pompalı tüfekle saldıran ailelere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 10 kişi, 10 tüfekle birlikte gözaltına alındı.

Birecik'te dün akşam saatlerinde Büyükkaplan ve Yıldız aileleri arasında kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan pompalı tüfekli kavgada 3 kişinin yaralandı. Silahlı kavga nedeniyle gerginliğin yaşandığı iki aile yeni bir olayın çıkabileceği ihbarını alan polis, baskın yapmaya hazırlanan ailenin yaşadığı evlere operasyon düzenledi. Operasyonda pompalı ve uzun namlulu 10 tüfek ele geçirilirken, her iki ailenden 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda özel hareket polisleri zırhlı araçlarla mahallenin giriş ve çıkışında önlem alırken, gözaltına alınan 10 kişi ise sorgulanmak üzere Birecik Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Dün yaşanan tüfekli kavga anı ise cep telefonlarıyla görüntülenmişti. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Polis kavgalı ailelerin evlerine operasyon yapması

- Olay yerinde zırhlı araçlarla önlem alan polis

- Pompalı tüfeklerle kavga eden taraflar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / BİRECİK(Şanlıurfa),()

===========================================

Bakan Soylu: Ülkeyi hainlere teslim etmedik



SEÇİM çalışmaları kapsamında Mersin'in Erdemli ilçesinde vatandaşlara buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize her türlü iftirayı atsınlar ama biz ülkeyi hainlere teslim etmedik" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitinge katılan Bakan Soylu, Türkiye'nin AK Parti hükümeti ile büyük yol aldığını söyledi. Geçmiş yıllarda insanların torpil ile uçak bileti almaya çalıştığını anlatan Bakan Soylu, 26 olan havalimanı sayısını 56'ya çıkarttıklarını belirtti. 3 bin dolar olan kişi başına düşen geliri 11 bin dolara çıkarttıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklar anaokuluna gidemiyorlardı. Şimdi her 100 çocuktan 70'i anaokuluna gidiyor. Allah'ımıza hamdolsun, 81 vilayette üniversiteler yaptık, çocuklarımız okul bulsun, üniversite okusun diye onları kapatsınlar ama bize bir tek iftira atmasınlar bunu net ve açık söylüyorum. Hepsini yok edebilirler ama bize bir tek şeyi söyleyemezler; biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik. Şimdi, PKK ile mücadele yapıyoruz. Yarım bırakalım mı? Bakın Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Bütün Türkiye'ye diyor ki; hapisten çıkması lazım. Niye hapisten çıkacak? 53 kişinin ölmesinin tahrikini yapan partisinden karar alan, 'sokakları boşaltmayacaksınız eğer takati yeten yoksa dua etsin T.C.'ye gereken dersi verelim' dedikten sonra tam 53 kişi katledildi. Peki biz yanlış mı yaptık? Terör örgütüne para sağlayan, terör örgütüne adam gönderen, terör örgütü PKK'nın şubesi haline gelen belediyeleri görevden aldık tek tek, biz yanlış mı yaptık? Şu anda PKK-DAEŞ-DHKPC gibi terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Terörün kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz. İnşallah Kandil'e Türk Bayrağı'nı dikeceğiz. 24 Hazirandan sonra Terörle mücadelemiz daha da artacak."

Süleyman Soylu, uyuşturucu ile de kararlı bir şekilde mücadele edildiğini belirterek, "Ülkemizde gençlerimizin belalısı haline gelen uyuşturucu tacirlerine de büyük darbeler vuruyoruz. Onların da kökünü kazıyacağız. Halkımızın huzurunu kim bozarsa onlarla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz" dedi. Konuşmasının ardından Soylu, vatandaşlarla kucaklaşıp, fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Bakan Süleyman Soylu'nun araçtan inip vatandaşlarla tokalaşması

- Bakan Soylu'nun platformdan halkı selamlaması

- Bakan Soylu'nun konuşması

- Miting alanındaki vatandaşlardan görüntü

- Bakan Soylu'nun platformdan inip vatandaşların yanına gitmesi

- Bakan Soylu'nun seçim otobüsünden halka hediye vermesi

SÜRE: 03'10" - BOYUT: 251 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER / ERDEMLİ(Mersin),()

================================================

Hakkari'de askeri konvoya roketli saldırı: 6 asker hafif yaralı

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi Köprülü Köyü yakınlarında PKK'lı teröristler tarafından askeri konvoya yapılan roketli saldırıda 6 asker hafif şekilde yaralandı.

Bugün akşam saatlerinde Hakkari-Çukurca Karayolu üzerinde bulunan Köprülü Köyü Aslanboğazı mevkiinde PKK'lı teröristler tarafından askeri konvoya roketli saldırı düzenlendi. Roketin askeri araca isabet etmesi sonucu 6 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler tedavi altına alınırken, kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Saldırı ile ilgili Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"18.06.2018 günü İlimiz Çukurca İlçesi Köprülü mevkiinde askeri konvoyun geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roketli saldırı sonucu 6 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Haber: HAKKARİ,()

==================================

Tüfekle vurulan köpek öldü



KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sahilde kanlar içerisinde bulunan bir köpek vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü. Müdahaleye rağmen ölen köpeği, tavuklarına saldırdığı için vurduğu tahmin edilen kişi aranıyor.

Bugün öğle saatlerinde, Körfez Tütünçiftlik sahilinde boğazı kanlar içerisinde kalan bir köpeği yerde gören vatandaşlar, ilçede bulunan bir veterinere götürdü. Veteriner hekim yaralanan köpeğe müdahalede bulunurken, hayvan tüm çabalara rağmen öldü. Köpeğin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Vehbi Kıranşel, "Kocaeli Körfez Çiftlik Sahili vapur iskelesi yakınlarında boğazından saçma ile vurulmuş bir köpek arkadaşlarımızın çabalarına rağmen kurtarılamadı. Emniyetimizden ve belediye ekiplerimizden bu canilerin bulunmasını ve toplum önünde ifşa edilmesini bekliyoruz" diye paylaşımda bulundu.

Vehbi Kıranşel'in paylaşımının ardından birçok kişi köpeğin öldürülmesine tepki gösterdi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kıranşel'in paylaşımına, "Bu vahşeti yapan kişi veya kişilerin bulunması adına gerekli girişimler başlatılmıştır" diye cevap verdi.

Yapılan ilk incelemelere göre köpeğe bir kişinin tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle tüfekle ateş ettiği tespit edilirken, polis kimliği belirlenen şüphelinin evine gitti. Ancak, köpeği vurduğu iddia edilen kişi evinde bulunamadı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Nabi YAZICI / KÖRFEZ(Kocaeli),()

====================================

