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DHA YURT BÜLTENİ - 21

Bayram tatilcileri yola çıktı (EK) YOĞUNLUK SÜRÜYOR Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar akşam saatlerinden bu yana TEM otoyolunun Kocaeli kesimi Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturuyor. Ankara istikametinde trafik gece geç...

DHA YURT BÜLTENİ - 21

Bayram tatilcileri yola çıktı (EK)
YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar akşam saatlerinden bu yana TEM otoyolunun Kocaeli kesimi Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturuyor. Ankara istikametinde trafik gece geç saatlerde durma noktasına geldi. Araçlar yavaş ilerledi. TEM Otoyolu'ndan D-100 Karayolu'na yönelenler bu yolun da Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
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- Drone görüntüleri
- Yoldan görüntüler 

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU / KOCAELİ ()

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SAHUR VAKTİ RİZE'DEN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize mitinginin ardından valiliği ziyaret etti. AK Parti Rize İl Başkanlığı tarafından bir restoranda verilen iftar yemeğine katıldı. Basına kapalı gerçekleşen iftar programının ardından Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evine gelen Erdoğan, 01.30 sıralarında evinden ayrıldı. Güneysu futbol sahasına geçen Erdoğan ve beraberindekiler helikopterle Trabzon Havalimanı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 02.15'de uçakla İstanbul'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Erdoğan'ın konvoyunun detayı
- Helikoptere biniş
- Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER / RİZE ()

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