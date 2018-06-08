DHA YURT BÜLTENİ - 21

Bingöl Valisi Mantı Yaralıları ziyaret etti

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde jandarma aracına PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanan 3 asker Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bingöl Valisi Ali Mantı, yaralı askerleri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yaralı askerlerin hayati tehlikeleri bulunmazken, saldırıda şehit olan piyade jandarma Er Şevki Eren için saat 08.30’da Bingöl havalimanında tören düzenleneceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Hastaneden görüntüler

- Yaralıların hastaneye getirilmesi

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,()

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Acı haberi Kastamonu’daki ailesine verildi

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, jandarma askerlerinin bulunduğu araca, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın’ın Kastamonu’da yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Çayyaka köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın’ın (20) şehadet haberi ailesine iftar için gittikleri komşularında verildi. İlçe Kaymakamı ve Jandarma Komutanı tarafından verilen bilgi sonrası baba Ahmet Yatkın ve annesine sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

3,5 AYLIK ASKER

Şehit Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın’ın Şubat ayında vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olduğu ve ailesinin 3 evladından biri olduğu öğrenildi.

Haber:Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()

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Bakan Eroğlu: PKK'lıların çanlarına ot tıkadık /EK

GAZİANTEP VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kilis'teki temaslarının ardından Gaziantep'e geçti. İlk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Eroğlu, Vali Ali Yerlikaya tarafından karşılandı. Makamda kente ilişkin bilgi alan Bakan Eroğlu, "Mazotun yarısını biz veriyoruz ama bazılarının haberi yok. 'Mazotu şuna vereceğim' diyor. Günaydın. Yarısını biz devlet olarak ödüyoruz. Haberi yok. 'Gençlerin, çocukların hastane giderlerini parasız yapacağım.' diyor. Goodmorning ey Muharrem. Yapılan çalışmaları bilmiyorlarö dedi. Eroğlu, kentte temeli atılacak 9 tesisin yatırım tutarının 668 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Gaziantep Milli Mücadele Tabiat Parkı'nın yapım protokolü, Bakan Eroğlu, Vali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından imzalandı. Bakan Eroğlu, valilik ziyaretinin ardından DSİ yatırımlarının toplu temel atma ve açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Eroğlu, "Türkiye çok büyüyor. Türkiye hükumetimiz döneminde yaklaşık 4 kat büyüdük. Geçen yıl G20 ülkeleri arasında en fazla büyüyen Türkiye’dir. Türkiye’nin önünü kesmek istiyorlar. Güney sınırımızda bir terör devleti kurmak istediler batı bunlara silah veriyor. Oyunun birinci perdesi Fırat Kalkanı'yla suya düştü. İkinci plan Zeytin Dalı Harekatı'yla suya düştü. Planları bitmiyor. Yeni plan Türkiye’yi ekonomik açıdan zora sokmak 24 Haziran'da bu oyunu da bozacağızö diye konuştu.

Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından 'Orman Mahallelilerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları'nı dağıtarak Şehreküstü Konakları'nda düzenlenen iftara katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Eroğlu'nun valiliğe gelmesi

- Bakan Eroğlu'nun valilik şeref defterini imzalaması

- Eroğlu'nun konuşması

- Eroğlu'nun protokol imzalaması

- Eroğlu ve beraberindekilerin tesis temel atma törenini yapması

- Eroğlu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 353 MB

Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,()

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Bakan Çavuşoğlu: Kandil'de teröristlerin tepesine bineceğiz (3)

'ANTALYA'DA 10 ÜNİVERSİTE HEDEFİMİZİ VAR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi'nin (AÜ) mezuniyet törenine katıldı. AÜ Stadyumu'ndaki törene Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, kamu kurumlarının yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Sıcak hava nedeniyle alanda bulunan öğrencileri bu özel günde yalnız bırakmayan aileleri zor anlar yaşadı.

HEDEF, AÜ'YÜ İLK 100 ARASINA SOKMAK

Törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AÜ'nün Türkiye'nin değil dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olduğunu söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, AÜ'nün dünyadaki en iyi ilk 800 üniversite arasında yer aldığını, ancak hedeflerinin ilk 100 olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "Sizlerin güveni ve ilgisi sayesinde Antalya eğitimin merkezi oluyor. Antalya'da 10 üniversite hedefimizi var. Yeni bir hayata ilk adımı atıyorsunuz. Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesine ulaşması için sizlerin bayrağı devralması gerekiyor. Cumhuriyeti, 100'üncü yıl hedeflerine sizlerle birlikte ulaştıracağız" dedi.

'HEDEFLERİNİZE MUTLAKA ULAŞACAKSINIZ'

Yurt dışından gelen öğrencilere de seslenen Mevlüt Çavuşoğlu, bu öğrencileri, ülkeleri ile Türkiye arasında bağları güçlendirecek ikinci bir temsilcimiz olarak gördüklerini söyledi. Öğrencilere öğütlerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Yarın iş arayacaksınız ama belki bulamayacaksınız. Kendinizi boşlukta hissedeceksiniz, bu doğaldır. Master yaptıktan sonra aynı hislere kapılabilirsiniz. Ama karamsarlığa kapılmayın, hiçbir zaman pes etmeyin. Hedeflerinize mutlaka ulaşacaksınız" diye konuştu.Konuşmasının ardından AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Çavuşoğlu'na tablo hediye etti. 2017-2018 döneminde 8 bin 500 öğrencinin mezun olduğu törende Bakan Çavuşoğlu, Tıp Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan öğrenciye diplomasını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Protokolün görüntüsü

-Öğrencilerin görüntüsü

-Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

-Rektörün bakan a plaket vermesi

-Bakan Çavuşoğlu öğrencilere hediye vermesi

310 MB -- 02.49 /// HD

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: "Türkiye 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacak"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bugün Türkiye’nin etrafında yaşananların toplumsal huzuru kaçırmaya yönelik çabalar olduğunu vurgularken, Türkiye’nin eski durumunda olmadığını söyledi ve “Türkiye son 16 yıllık zaman dilimi içerisinde 3.5 kat büyüdü. Allah’ın izniyle önümüzdeki 5 yıllık dönemde bir 4 kat daha büyüyecek ve 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacakö diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi’nin düzenlediği iftara katıldı. Türkiye’nin haritasının 780 kilometrekarelik bir coğrafya olarak gözükse de Türkiye’nin sınırlarının asla bu kadar ile sınırlanamayacağını belirten Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “Türkiye, Türkiye’den daha büyüktür. Türkiye bugün Anadolu’yu kendisine vatan kılan bu milletin bir vatanı olmakla beraber aynı zamanda Kafkaslarda, Ortadoğuda, Kuzey Afrika’da özellikle de Balkanlarda yaşamakta olan soydaşlarımızın da anavatan gözüyle bakmış olduğu bir yerdir. Onun için Türkiye’yi yönetmek üzere kim bu işin direksiyonuna geçiyorsa geçsin bu coğrafyayı asla göz ardı edemez, burada yaşayan insanları asla unutamaz ve bu insanlara sırtını dönemezö dedi. Bugün Türkiye’nin bölgesinde artık bir güç adası olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “Türkiye, 24 Haziran’dan sonra değiştirdiği yeni hükümet modeliyle beraber adeta şaha kalkacaktır ve sadece bu bölgenin bir güç adası olarak değil, küresel anlamda da masaya oturduğunda sözünü geçiren, masaya yumruğunu vuran ve istediğini yaptıran bir ülke olacaktır. Bugün etrafımızda ne yaşanıyorsa biliniz ki toplumsal huzurumuzu kaçırmaya yönelik çabalardır. Bugün Suriye’de yaşananlar, esasında Türkiye’nin içerisinden bir toprak koparmaya yönelik çabalardır, bugün Kuzey Irak’ta yaşananlar da aynı amaca ilişkin hareket ederler. Bu ülkede 40 yıldan, hatta daha öncesinden bu yana bizi bazen mezheplerimiz, bazen kimliklerimiz, bazen görüşlerimiz üzerinden ayrıma tabii tuttular. İçimize fitne tohumları saçtılar. Sürekli enerjimizi tamamen içimize sevketmemizi, başımızı kaldırıp etrafımızdaki yaşanan olayları görmememizi istediler ve nispeten de başarılı oldular ama artık eski durumda değiliz. Türkiye son 16 yıllık zaman dilimi içerisinde 3.5 kat büyüdü. Allah’ın izniyle önümüzdeki 5 yıllık dönemde bir 4 kat daha büyüyecek ve 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacakö diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ayrıca, “Biz bölgemizde güçlü olursak insanımıza da huzurlu yaşam sağlayabilirsek bizim sınırlarımızıda ya da sınırlarımızın ötelerinde yaşamakta olan soydaşlarımız da güven içerisinde yaşayacaktır. Onun için çalışıyoruzö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hakan Çavuşoğlu'nun konuşması

447 MB, 3 dakika 59 saniye

Haber:Gürkan DURAL/BURSA,()

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Siverek'te husumetli aileler çatıştı: 1 ölü, 6 yaralı/EK

1 KİŞİ ÖLDÜ, KAVGA HASTANEDE DE SÜRDÜ

Siverek'te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, ateşlenen tabancalardan çıkan kurşunlarla ağır yaranan Şaban Lale, tedaviye alındığı Siverek Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Lale’nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, acilde ilk müdahaleleri yapılan Ekrem Kankılıç ve Ahmet Kankılıç ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye akın eden tarafların yakınları burada da taş ve sopalarla kavga etti. İkinci kavgada Bahri Kankılıç, Mehmet Lale, Mustafa Lale ve Murat Kurt, taş ve sopa darbeleri ile yaralandı. 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili bazı kişiler gözaltına alınırken, hastanede ve tarafların oturduğu yerlerde güvenlik önlemi alındı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Acil servis

- Alınan güvenlik önlemi

- Morg girişi

- Jandarma ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 74 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,()