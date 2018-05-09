DHA YURT BÜLTENİ-21

Kemer’de Ruslar Zafer Bayramı’nı kutladı

ANTALYA’nın Kemer ilçesinde Rusların Zafer Bayramı kutlandı. Rusya ve Türkiye bayraklarıyla kutlamalara katılan Ruslar büyük coşku yaşadı.

Kemer Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Rus Zafer Bayramı etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Etkinliklere, Kemer Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Kazakistan Antalya Konsolosu Baurzhan Alzhanov, Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Soronika, turizmciler, yerleşik Ruslar ve ilçede tatil yapan Rus turistler katıldı.

Kemer’in uzun yıllardır ‘Küçük Moskova’ olarak bilindiğini belirten Belediye Başkanı Mustafa Gül, “Kemer’imize biliyorsunuz çok sayıda Rus vatandaş yerleşti. Antalya’da 50 binin üzerinde Türk vatandaşlığına geçmiş olan var. Ayrıca bir de Türkiye’de çalışma izni alarak çalışan Ruslarımız var. Biz onları seviyoruz, onlar da bizleri seviyor. Osmanlı’dan kalan örf ve adetlerimizde çok büyük benzerliklerimiz var. Biz de bu doğrultuda onlar madem ülkemize bu kadar sevgi, saygı besliyor ve hatta eş olabiliyorlar ya da misafir, turist olarak geliyorlar ve ülkemizi de en çok tercih edilen yer olarak görüyorlarsa biz de onların en anlamlı günlerini 3 yıldır burada kutluyoruzö dedi.

Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, kutlamalara katılan herkesin bayramını kutlayarak, emeği geçenlere ve özellikle Kemer Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan dans gösterileri ve konserlerde renkli görüntüler oluştu. Kutlamalara Rusların yanı sıra ilçede tatil yapan diğer ülke vatandaşları da ellerinde Türkiye ve Rusya bayraklarıyla destek verdi. Kutlamalara katılanların yakalarına siyah ve turuncu kurdele takıldı.

Meydandaki kutlamaların ardından alandakiler Olbia Park’a kadar olan alanda yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş Türk ve Rus bayrakları ve ‘Ölümsüz Alay Kemer Antalya’ yazılı pankartla gerçekleşirken, Ruslar bolca marşlar söyledi. Kutlama programı gece konserlerle devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Rus kadının Türk ve Rus bayrağını sallaması

- Asker kıyafetli Ruslar

- Asker kıyafetli bayan yakın detay

- Anma kurdelesinin takılması

- Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza kısa konuşma

- Rus marşını okuyan minik kız çocuğu detay

- Alandakilerden detaylar

- Alandakilerin Rus ve Türk bayrağı sallamaları

- Ekrandaki ‘Türkiye ve Rusya Sonsuza Kadar’ yazısı

- Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül röportaj

- Gösteri detayı

- Yürüyüş başlangıcı

- ‘Ölümsüz Alay Kemer Antalya’ yazılı pankartla geçiş

- Geçişten detay

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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Köyceğiz'de yakalanan PKK'lı teröristlerin yargılanmasına başlandı (2)

DURUŞMA ERTELENDİ

Suriye'nin Lazkiye şehrinden Muğla'nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerine gelerek eylem hazırlığındayken yakalanan 15 PKK'lı teröristin tutukluluk hallerinin devamın karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Ağustos 2018 tarihine erteledi.

MUĞLA, ()

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İnegöl'de silahlı çatışma: 2 yaralı



BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, İlker Y. (30), Osman F. (27) ve Yaşar Y. (28), 35 UHP 69 plakalı otomobille husumetli oldukları inşaat bekçileri Emrah Z. (31) ve Ömer Z.’nin (30) görev yaptığı Mesudiye Mahallesi Çiftlik Sokak'taki inşaata gittiler. Aralarında çıkan tartışmada iki taraf da silahlarını çekerek birbirlerine ateş açtı. Çatışma sırasında Osman F. sırtından, Yaşar Y. de bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Osman F. ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli kardeşler Emrah Z. (31) ve Ömer Z. (30), polis ekiplerince yakalanarak gözaltını alındı. Olaydan yaklaşık iki saat sonra İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı arkadaşlarının durumunu öğrenmeye gelen İlker Y. de burada polis ekiplerince fark edilerek yakalanıp, gözaltına alındı. Çatışma sırasında kurşunlarından biri de evin balkonuna isabet etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaralı ve zanlıların görüntüleri

Detaylar

Olay yeri genel görüntü

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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Kahvehane cinayetine ceza yağdı



KASTAMONU'da 2016'nın Temmuz ayında yaşanan, 1 kişinin öldüğü kahvehane kavgası sonrasında açılan davada, 4 sanığa 1 yıl ile 27 yıl arasında hapis cezası verildi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 2016 yılı Temmuz ayında bir kahvehanede iki grup arasında çıkan kavgada Halit ve Yaşar Çalıkoğlu ile Ramazan Özek ve Volkan Bozlak bıçakla yaralanmış, yaralılardan Halit Çalıkoğlu, hastanede hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası kavgaya karıştığı belirlenen Engin Karaduman, Ferhat Karaduman, İbrahim Karaduman ve Çetin Kar hakkında dava açıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Engin Karaduman ile tutuksuz sanıklar Çetin Kar, Ferhat ve İbrahim Karaduman ile avukatları katıldı.

Engin Karaduman savunmasında kahvehanenin önünden geçerken bir anda karşı grubun etraflarını sardığını öne sürerek, "Kendimi ve kardeşlerimi korumak için küçük bir bıçakla hayatımızı kurtarmak istedim. Bunu yaşadığımız için çok pişmanım" dedi. İbrahim ve Ferhat Karaduman ile Çetin Kar ise suçsuz olduklarını savunarak beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti Engin Karaduman'a 27 yıl, Çetin Kar'a 2 yıl, Ferhat ve İbrahim Karaduman kardeşlere ise 1'er yıl hapis cezası verdi.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()

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