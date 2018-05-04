DHA YURT BÜLTENİ-21

İçinde 43 yolcu bulunan yolcu otobüsü alev alev yandı

KARAMAN'da, seyir halindeki yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yandı. Durumu fark eden şoför, yolcuları otobüsten tahliye ederek olası bir faciayı önledi.

Olay saat 22.00, sıralarında Karaman-Mersin karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Karaman-Mersin seferini yapan 42 LK 971 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, otobüsü hemen kenara çekerek, yangın büyümeden araçta bulunan 43 yolcuyu tahliye ederek olası bir faciayı önledi. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yolcu otobüsü tamamen kullanılamaz hale gelirken, yolcular ise başka bir otobüse nakledildi. Otobüsün yanışı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

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- Otobüsün yanması

- İtfaiyenin yangına müdahalesi

- Yolculardan röportaj

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN ()

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Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta gazeteciler karartı görüp, polisi harekete geçirdi (2)

ÇORUM GİZEMLİ KIZIN PEŞİNDE

Çorum'da, bir hafta içinde 5 gece Ulu Mezarlık'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli kızı yakalamak için gelen çok sayıda kişi mezarların arasında arama çalışması yaptı. Siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabısı olan 17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen kızı görme veya yakalama umuduyla gelen insanlar, Ulu Mezarlık'a akın etti.

Kalabalık bir grup mezarlık içine girerek ellerinde el fenerleriyle mezarların arasına girip arama yaptı. Zaman zaman ise mezar aralarında pusuya yatan grup gizemli kızın ortaya çıkmasını bekledi. Bazıları da mezar aralarına yatıp garip sesler çıkartıp korku salmak için çaba harcadı.

Görüntü Dökümü:

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-Röportajlar

- Çok sayıda gencin gizemli kızı arama çalışması

- Bir gurubun Mezar aralarına yatıp garip sesler çıkarmaları

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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Tarihi mekanda 'Manuş Baba' konseri



MERSİN Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, tarihi Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde sahne alan ünlü sanatçı Manuş Baba büyüledi.

Konserlerini sevgi üzerine gerçekleştiren ve 'Birbirimize iyi gelelim' sloganı ile konserlerine başlayan Manuş Baba, antik kentte Mersinli hayranlarıyla buluştu. Bu yıl 17'ncisi düzenlenen festival kapsamında konser veren popüler müziğin gözde sanatçılarından Manuş Baba, en sevilen şarkılarını Mersinli hayranları için seslendirdi. Türkiye’nin en önemli antik tarihine sahip olan Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki konserinde, 'Eteği Belinde', 'Dönersen Islık Çal' ve 'Derin Derin Sevdalara Dalarsın' gibi sevilen parçalarını seslendiren ünlü sanatçı, sempatik tavırları ile beğeni topladı. Slow şarkıları ile zaman zaman hüzünlendiren Manuş Baba'ya, bazı şarkılarında hayranları da eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sevilen sanatçı, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Manuş Baba'nın sahne performansı

- Konser alanındaki dinleyiciler

- Genel ve detay

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/MERSİN, ()

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Tunceli olaylarında ölenler anıldı

TUNCELİ’de 1938 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler düzenlenen törenle anıldı.

Tunceli Dernekler Federasyonu (DEDEF) öncülüğünde biraraya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları 1938 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi. Kent merkezindeki Seyit Rıza Heykeli önünde toplanan grup, ölenler için mum yakıp saygı duruşunda bulundu.

Anma töreninde konuşan Dersim Dernekleri Federasyonu sözcüsü Nurettin Güleç, acılara maruz kalmış olarak demokratik, insani, hukuksal talepleri için mücadele ettiklerini belirterek, “21'inci yüzyılda bu taleplere duyarsız kalan ve gündemine almayanlar durup düşünmelidirler. Türkiye Cumhuriyeti ve hükümetleri Dersim ile bir an önce zaman kaybetmeden yüzleşmelidir. Türkiye toplumu Dersim travmasından kurtulmalıdır. Dünya devletleri ve insanlık ailesi de Dersimliler'in bu çığlığına kulak vermelidir. Dersim tertelesi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti evvela hiçbir günahı ve suçu olmadığı halde buna maruz kalan Dersimliler'den, sonra Türkiye toplumundan ve insanlık ailesinden resmi olarak özür dilemelidir" dedi.

Güleç’in açıklamasının ardından alanda toplananların hep birlikte okuduğu ağıtlardan sonra grup olaysız dağıldı.

Görüntü dökümü:

-Grubun toplanması

-Mumların yakılması

-Gruptan görüntü

-Dua okunması

-Açıklama

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,()

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