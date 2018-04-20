DHA YURT BÜLTENİ-21

Bingöl’de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi



Bingöl’ün Genç ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 kadın PKK terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi.

Bingöl Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından; Genç ilçesi kırsalında, 19 Nisan 2018 günü saat 09.00 sıralarında, İHA ile bir grup PKK/KCK terör örgütü mensubu tespit edilmiş, 1 F-16 savaş uçağı ile aynı gün ısı kaynağının bulunduğu bölgeye 4 atım, SİHA ile 2 atım yapılmıştır. Operasyon bölgesine 6 JÖH timi sevk edilmiş, yapılan arama esnasında 2 bölücü terör örgütü mensubu ile temas sağlanmış ve 2 kadın bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede yapılan arama tarama neticesinde; 3 adet M-16 piyade tüfeği,6 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 12 adet El Bombası, 3 adet tabanca şarjörü,15 adet piyade tüfeği şarjörü,2 adet video kamera ve Muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.Operasyon bölgesinde halen 6 JÖH timi ile operasyon faaliyeti devam etmekte olup, 20 Nisan günü saat 06.00’dan itibaren 6 jandarma Komando timi bölgeye sevk edilerek takip arama faaliyetine devam edilecektir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir."

Haber: BİNGÖL,()

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Afrin'den acı haber: 1 uzman çavuş şehit/EK

Afrin'de tuzaklanmış bombanın patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu şehit oldu. Şehidin ateşi ailesinin yaşadığı Bursa ve eşinin kaldığı Kayseri'ye düştü.

Kayseri 1. Komando Tugayında görev yapan 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı sonrası Dermeşkanlı köyünde saat 15.10'da binalarda yapılan mayın ve bomba aramalarında evde tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit düştü. Acı haber şehidin Talas İlçesine bağlı, Mevlana Mahallesi Papatya sokakta oturan eşi Yasemin Çobanoğlu'na askeri yetkililer ve Aile ve Sosyal Politiklar İl Müdürlüğü yetkilieri tarafından verildi. Aldığı acı haber sonrası gözyaşlarına boğulan şehidin 1 yıllık eşi, 112 Acil Sağlık Servis yetkilileri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Şehidin eşiyle birlikte yaşadığı Çelik sitesine askerler tarafından ay yıldızlı bayraklar asıldı. Şehit, eşi Yasemin'in ısrarı üzerine yarın sabah Kayseri'deki evine getirilerek alınacak helallik sonrası Askeri uçakla Bursa Merkez Mihraplı Camiinde kılınacak ikindi cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliğinde toprağa verileceği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehidin eşinin evinden genel görüntü

-Şehidin yaşadığı eve bayrak asılması

- Diğer detay görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,()

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Adana'da 2 bin 155 polisle hava destekli asayiş uygulaması

ADANA'da, 2 bin 155 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında aranan 63 kişi yakalandı. Polislerin bir otomobilde yaptığı aramada ise Veli K. adına düzenlenmiş sahte polis kimliği bulunan kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla kent genelinde Şehit Polis Volkan Çay'ın adının verildiği genel asayiş uygulaması yapıldı. 2 bin 155 polisin görev aldığı ve 4 özel eğitimli köpeğin yer aldığı uygulamada, helikopterle de havadan destek verildi. 25 noktada gerçekleşen uygulamada 14 bin 820 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, 63 aranan şahsı yakaladı. 28 kişiye yapılan adli ve idari işlemler neticesinde 58 bin 67 lira ceza kesildi. Ayrıca kontrol edilen 6 bin 524 araçtan aranan 43 araç yakalandı, 28 araç trafikten men edildi, 74 araca ise çeşitli suçlardan 86 bin 267 lira para cezası kesildi.

SAHTE POLİS KİMLİĞİ ÇIKTI

Şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, araçta bulunan Veli K.'nın üzerinden kendi adına düzenlenmiş sahte polis kimliği buldu. Veli K., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ayrıca uygulama genelinde 15 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsat av tüfeği, 12 adet kurusıkı tabanca, 7 adet kesici ve delici alet, çok miktarda farklı cinslerde uyuşturucu madde ve 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Uygulama noktalarını gezen Emniyet Müdürü Yıldız, Denizli Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet etti. Mahalledeki bir kahvehaneye giren Yıldız, suç oranın yüksek olduğu mahallede vatandaşların uyuşturucu ve diğer suçlarla mücadelede polise yardımcı olmalarını istedi. Daha sonra Emniyet Müdürlüğü'nde uygulama hakkında bilgi veren Yıldız, suç ve suçlular ile 7/24 mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Uygulama noktasından görüntü

- Trafik kotrol levhasından görüntü

- Polisin şüpheli araçları uygulama noktasına çekmesi

- Polislerin, araçtan indirdiği kişilerin üzerini araması

- Polislerin araçta arama yapması

- Polislerin detektör köpek ile arama yapması

- Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan (Gri takım elbiseli) görüntü

- Emniyet Müdürü Yıldız, yardımıcılarıyla konuşuruken, arka tarafında polislerin detektör köpek ile arama yapması

- Emniyet Müdürü Yıldız'ın mahalledeki bir kahveneye girmesi

- Yıldız'ın kahvehanedekilerle selamlaşması

- Yıldız'ın kahvehanedekilerle sohbet etmesi

- Ele geçirilen malzemelerden görüntü

- Sahte polis kimliğinden görüntü

- Yıldız'ın ele geçirilen malzemeleri incelemesi

- Yıldız'ın açıklaması

SÜRE: 04'20" - BOYUT: 264 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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