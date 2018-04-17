DHA YURT BÜLTENİ - 21

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

ADANA'da çocuklarının ve torunlarının 2 gündür kendisinden haber alamadığı Elif Tul (82), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 20.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi 100037 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı evinde yalnız yaşayan Elif Tul'a, çocukları ve torunları 2 gün boyunca telefon ile ulaşmaya çalıştı. Yaşlı kadının telefonlara cevap vermemesi üzerine çocukları ve torunları Tul'un evine geldi. Yaşlı kadın kapıyı açmayınca, yakınlarının ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yardımıyla eve giren polis, yaşlı kadını, yerde yatar halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tul'un öldüğü belirlendi. Tul'un öldüğünü öğrendikten sonra fenalık geçiren çocukları, mahalleli tarafından teskin edildi. Cumhuriyet Savcısı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Tul'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaşlı kadının evinin önündeki kalabalık

- Polis aracından görüntü

- Olay yeri inceleme polisinin eve girmesi

- Evin bahçesideki polislerden görüntü

- Polisin evin çevresine sardığı güvenlik şeridinden görüntü

- Polislerin evin içinde inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'13" - BOYUT: 74,3 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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DEAŞ'ın 'İnfaz Timi' üyeleri yakalandı



SAKARYA'da, DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün Irak'ta faaliyet gösteren 'infaz timi' üyesi 4 kişi yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında bir süredir aranan 4 kişinin yeri tespit edildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta infaz eylemleri yürüten 'infaz timi' üyesi olduğu belirlenen 2'si Irak, 2'si Suriye uyruklu olan şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 3'ü erkek 1'i kadın 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Haber: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya),()

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