DHA YURT BÜLTENİ-21

Üst üste 2 gol yiyen takımın taraftarı sahayı savaş alanına çevirdi

DÜZCE'de, amatör ligde Karaçalıspor'un Çamlıspor'a son dakikalarda üst üste 2 gol atması ile taraftarları sahayı birbirine kattı. Maçın son 5 dakikası polis gözetiminde oynandı.

Düzce 2. Amatör Ligde Nurettin Zafer Stadyumu'nda Çamlıspor ile Karaçalıspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı. Maçın ikinci yarısında ise Karaçalıspor 75 ve 80'inci dakikalarda 2 gol attı. Bunun üzerine maçın 85 dakikasından itibaren 3-1 geriye düşen Çamlıspor taraftarları sahaya torpil ve yabancı madde atarak hakemleri hedef almaya başladı. Olayların büyümesi ile birlikte stadyuma polis ekipleri çağırıldı. Polis ekiplerini gören Çamlıspor oyuncuları da kavgaya dahil olunca polis ekipleri biber gazı kullandı. Bu sırada Çamlıspor kalecisi Mert Aksu, kavgayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırarak çekim yapmalarını engellemek istedi. Yaklaşık yarım saat duran maç taraftarların sakinleştirilmesi ile birlikte yeniden başladı. Maçın kalan 5 dakikası polis ekiplerinin gözetiminde tamamlandı. Maç sonunda Karaçalıspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Taraftarın sahaya torpil atarken görüntüsü

Polislerin taraftara müdahale ederken görüntüsü

Futbolcularında kavgaya dahil olma görüntüleri

Kalecinin basına saldırı görüntüleri

Polis ekiplerinin sahada dururken görüntüsü ve detaylar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Gürcü mafya liderinin öldürüldüğü saldırıya 6 gözaltı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde mafya lideri olduğu öne sürülen Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze'nin (60) ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan ve aralarında aynı saldırıda yaralanan Giga Petriashvili'nin (27) de bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kemer'e bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde 8 Nisan akşamı Gaioz Giorkhelidze ile Giga Petriashvili, 2888 Sokak'taki evlerine birkaç metre uzaklıktayken, yanlarına yaklaşan beyaz bir otomobilden kar maskeli 2 kişi indi. Şüpheliler, Gaioz Giorkhelidze ile Giga Petriashvili'ye tabancayla 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu başından vurulan Gaioz Giorkhelidze yaşamını yitirirken, Giga Petriashvili ise bacağından yaralandı. Kurşunların isabet ettiği çevredeki iki araçta da hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri aynı saldırıda bacağından yaralanan Giga Petriashvili ile Rus, Gürcü ve Ermeni uyruklu olduğu belirlenen şüpheliler R.A.(54), D.G. (55), D.K. (32), A.M. (32) ve A.J.'yi (41) gözaltına aldı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Gaioz Giorkhelidze'nin Rostov bölgesinin en ünlü mafya liderlerinden biri olduğu ve Rusya'da 'Giya Kutaisskiy' lakabıyla bilindiği, olayın ise bir mafya hesaplaşması olduğu öne sürüldü. Aynı saldırıda yaralanan Giga Petriashvili'nin, Gaioz Giorkhelidze'nin oğlu olduğu iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı, ikili arasında kan bağı bulunmadığı ortaya çıktı.

PLAKA İKİZ ÇIKTI

Diğer yandan olayda kullanılan aracın üzerindeki plakanın ikiz plaka olduğu ve Kiriş Mahallesi'nde yapılan aramalarda yol kenarında bulunduğu kaydedildi.

ŞÜPHELİLER SERBEST

Antalya'nın Kemer ilçesinde mafya lideri olduğu öne sürülen Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze'nin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan ve aralarında aynı saldırıda yaralanan Giga Petriashvili'nin (27) de bulunduğu 6 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Yaklaşık 8 saat ifade veren şüpheliler adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin adliyeden çıkışı

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN /KEMER(Antalya),()

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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı



KONYA'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu sürücülerden Erkan Sayan (40) öldü, 3 kişi yaralandı. Yaşamını yitiren sürücü Sayan'ın emniyet kemerini koltuğunun arkasından bağladığı görüldü.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Ankara-Konya karayolunun Kulu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Samet Tosun'un (21) kullandığı 42 FDZ 30 plakalı otomobil, kavşakta Erkan Sayan yönetimindeki 42 GG 521 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Sayan ile Tosun'un yanında bulunan Süleyman Tosun ve Seval Akkoç (27) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Erkan Sayan yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sayan'ın cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Diğer 3 yaralı ise yapılan tedavilerinin ardından Konya'ya sevk edildi.

EMNİYET KEMERİNİ ARKADAN TAKMIŞ

Hayatını kaybeden Erkan Sayan'ın emniyet kemerinin ikaz sesini önlemek için arkasından taktıkığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden detay

- Emniyet kemerinden detay

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet YILMAZ / KULU(Konya),()

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