DHA YURT BÜLTENİ-21

'ZEYTİN DALI HAREKÂTI'NDA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ MEMLEKETİNDE

SURİYE'nin Afrin bölgesine yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan Uzman Çavuş Muzaffer Doğan (25), Kilis'teki tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirildi.

Nöyfel ve Hayriye Doğan çiftinin en büyük oğlu ve bekar olan Muzaffer Doğan, Suriye’nin Afrin kentinde sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralandı. Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan Doğan, ailesi tarafından memleketi Adıyaman'a getirildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kontrolden geçirilen Doğan, evine götürüldü.

4 oğlu daha olduğunu ve onları da askere göndereceğini belirten Nöyfel Doğan, "Allah Türkiye'nin başından bu belayı bir an önce def etsin. İnşallah onların kökünü kazıyacağız. Teröre lanet olsun, lanet ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Doğan'ın acile getirilmesi

- Nöyfel Doğan ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

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İzmir merkezli büyük kaçakçılık operasyonu

İZMİR merkezli olarak İzmir ve Antalya'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında yaklaşık 80 ton etil alkol, dinlenmesi için tanklarda bırakılan 690 ton kaçak içki ve çeşitli türlerde 479 bin 803 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının denatüre edilmiş (kozmetik ve temizlik ürünleri için kullanılması gereken) etil alkolü, bir takım işlemlerden geçirerek içki üretiminde kullanılabilecek hale getirdiğini belirledi. Firmayı teknik ve fiziki takibe alan ekipler, bu şekilde elde edilen etil alkolün kaçak içki üreticilerine satıldığını tespit etti.

Ekipler, firmadan çıkıp imalathanelere giden etil alkolleri takip ederek sahte içki üreticilerine yönelik bir dizi operasyon yaptı. Operasyonlarda 48 bin 122 litre etil alkol, 2 bin 631 litre sahte içki, 40 litre anason, 656 çeşitli içki türlerine ait boş şişe, 3 bin 560 kapak, bin 344 sahte TAPDK bandrolü, 6 bin 900 etiket, 3 tank, 1 ölçü aleti ele geçirildi. Son olarak kimya fabrikasına operasyon düzenleyen ekipler, buradaki aramalarda satışa hazır 4 bin 800 litre etil alkol yakaladı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, söz konusu kimya fabrikasından, Antalya'daki 'fermante olmayan distile etil alkol' kullanma yetkisi olmayan resmi bir şarap firmasına, 'tank temizleme solüsyonu ve dezenfektan' adı altında, çeşitli tarihlerde yaklaşık 172 bin litre etil alkol gönderildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile birlikte, geçen Pazartesi günü şarap fabrikasına ve fabrika deposuna operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çeşitli türlerde 479 bin 803 şişe usulsüz yollarla üretilmiş içki, tanklarda dinlenmesi için bırakılan yaklaşık 690 bin litre içki ele geçirildi. Depodaki aramalarda ise, 26 bin litre etil alkol yakalandı.

Olaylarla ilgili olarak 2'si Antalya'da olmak üzere gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edilen 40 şüpheliden 9'u tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(POLİS KAMERASI)

- Kaçak içki şişelerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Şüphelilerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN / İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 4 yaralı

SİVAS'ta hafif ticari aracın çarptığı motosiklette bulunan 4 kişilik Afganistan uyruklu aile yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Mısmılırmak Mahallesi, Mısmılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Osman D. yönetimindeki 58 BT 257 plakalı hafif ticari araç Afgan uyruklu Habiballah Seifi idaresindeki 4 kişinin bindiği plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan aile yola savruldu. Kezayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Habiballah (37), Zeinab (8) ve Setayesh Seifi(2) Numune Hastanesine, Maryam Habibi (33) ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Maryam Habibi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İnceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Araçların görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ /SİVAS,()

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Tedavisi biten Afrin gazisi Şahin'e memleketinde coşkulu karşılama

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatında şarapnel parçası ile yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanan Uzman Çavuş İsmail Şahin, memleketi Kayseri'de coşku ile karşılandı.

Suriye'nin kuzeyinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yapılan operasyonda YPG'nin roketli saldırısında şarapnel gelmesi sonucu yaralanan ve tedavisi için Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Uzman Çavuş İsmail Şahin, tedavisinin ardından geldiği memleketi Kayseri'ye geldi. Ankara'dan otobüsle Kayseri Şehirlerarası otobüs terminaline gelen Gazi Şahin'i Ailesi, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Volkan Çolak, trafik polisleri ve çok sayıda vatandaş bayrak ve tekbirlerle gazi'yi karşıladı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Volkan Çolak tarafından Kayseri girişinde karşılanan Gazi'nin geldiği otobüs oluşturulan konvoyla otobüs terminaline geldi. Otobüsten inen Afrin Gazisi İsmail Şahin, ayağının tozu ile geldiği memleketinde annesine sarıldı. Gazi Şahin, otobüse terminaline gelen vatandaşların sloganları ile kendisini bekleyen polis otosuna bindi. Sağlığına kavuştuktan sonra yeniden görev yerine dönmek istediğini ifade eden Afrin gazisi, kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Gaziyi karşılamaya gelenlerden ve polis otomobillerinden genel görüntü

- Gazinin annesi ve yakınlarının karşılaması

- Gazi İsmail Şahin'in otobüsten inmesi

- Gazi İsmail Şahin'in annesine sarılması

- Gazi'nin açıklamaları

- Konvoy terminalden ayrılması

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,()

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