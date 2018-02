DHA YURT BÜLTENİ-21

'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere havanlı saldırı: 2 şehit /EK

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI

'ZEYTİN Dalı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin Afrin kentinin Bülbül beldesi ile El Maski arasındaki bölgede yürütülen operasyona katılan askerlerin bulunduğu bölgeye, teröristler tarafından tanksavar ve havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 11 asker ise yaralandı.

Bugün akşam saatlerinde, 19'uncu gününe girilen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında teröristlere yönelik Bülbül beldesinin güneybatısında El Maski bölgesi arasında operasyonlarını sürdüren askerlerin bulunduğu bölgeye teröristler tarafından tanksavar, top ve havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit olurken, 11 asker ise yaralandı. Saldırının ardından, teröristlerin bulunduğu bölge operasyona katılan askerler ve sınırda konuşlu birlikler tarafından top ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Teröristlerin saldırısında yaralanan askerler helikopterler ile bölgeden tahliye edilerek Kilis Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Yaralı askerlerin acil serviste tedavisine başlanırken, hastane çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Hain saldırıya ilişkin Genelkurmay Başkanlığı da açıklama yaptı. Açıklamada saldırının ardından teröristlerin bulunduğu bölgenin ateş altına alındığı vurgulanarak şöyle denildi: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 07 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski civarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Haber:Reşit ÇELEBİOĞLU-Akın ÇELİKTAŞ-Hasan DÖNMEZ/KİLİS, ()

===========================================

Bakan Albayrak: Düşen her top ve mermi Reyhanlı'yı, Hatay'ı ve Türkiye'yi kenetliyor/EK

'BÜYÜK DOĞUMLAR SANCILI OLUR'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dörtyol ilçesindeki açılışın ardından Hatay Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partisinin il başkanlığında konuşan, 100 yılın tarihi ve kaderinin bugünlerde yeniden yazıldığını belirten Bakan Albayrak, "Büyük doğumlar sancılı olur. Kolay değil" dedi.

'BİZ ZALİM DEĞİLİZ'

Türkiye’nin şu anda yaşananlarla büyük bir tarihi değişime tanık olduğunu vurgulayan Bakan Albayrak şunları söyledi: "Diyorlar ki 'kazanmak için her yol mübah'. Bizim için değil. 'Afrin şu kadarcık bir yer canım, dümdüz edin geçin' ama bir dakika biz zalim değiliz. Bizim ecdadımız hiçbir zaman zalim olmadı. Mazlumun ahını başını okşayarak, her zaman kolundan tutup kaldırarak sahiplendik. Öyle olduğu için zaten onların duasıyla bu millet, bütün dünya yükleniyor, diyorlar ki bunlar nasıl bir millet yahu, vuruyoruz vuruyoruz bir daha kalkıyor. Afrin’de, Münbiç’te Kuzey Suriye’de, bu bölgede tekrar haritaları şekillendirmek için ortaya konulan bütün senaryoları, bütün bu tuzakları Allah’ın izniyle, Başkomutanımızın liderliğinde o tuzakları yapanların başına geçireceğiz."

'BİRİLERİNİN MAŞASI OLAN ÖRGÜTLER TARİHTEN SİLİNECEK'

Kuzey Suriye’de bazı ülkelerin maşası haline gelen terör örgütlerinin tarihten silineceğini söyleyen Albayrak şöyle devam etti: "Şunu bilmemiz gerekiyor, bu yüzyılın tarihi ve kaderi bugünlerde yazılıyor. Hakikaten televizyonlarda izliyoruz ya, o filmlerde izlediğimiz tarihsel dönüşümlere tanıklık etmiş insanları nasıl bugün izliyorsak, 100 sene sonra da sizleri öyle izleyecekler. Allah’ın izniyle ve diyecekler ki '100 yılın liderinin yanında öyle dik durdu ki bu 81 milyon, bu milletin ve ümmetin kaderi nerden nereye değişti'. Büyük doğumlar sancılı olur, kolay değil. Bugün içinden geçtiğimiz tüm bu süreçler bu büyük doğumun habercisi. Biraz sancı çekeceğiz, biraz canımız acıyacak ve biraz gözyaşı dökeceğiz ama sonu feraha ve kurtuluşa erecek Allah’ın izniyle. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü ben şuna inanıyorum; 81 vilayeti gezdiğimiz her yerde, Hatay’ın yanındaki 80 vilayetinde Cumhurbaşkanımızla gittiğimiz tüm programlarda millet ne diyor biliyor musunuz? ‘Sayın Cumhurbaşkanım bizi Afrin’e götür’ genç yaşlı hepsi. Cumhurbaşkanımız da diyor ki, 'bekleyin, önde ben arkada siz gerek olursa gideceğiz Allah’ın izniyle bundan hiç şüpheniz olmasın'. Bu it kopuklarla, bu terör örgütü kisvesi altında birilerinin maşası da tarihten silinecekler Allah’ın izniyle. Yeter ki biz yekvücut içerisinde sapasağlam dimdik ayakta duralım." Yapılan konuşmaların ardından Bakan Albayrak ve beraberindeki heyet, Hatay Kültür Merkezi’nde basına kapalı olarak gerçekleşen ‘Gençlik Buluşmasına’ katıldıktan sonra Hatay’dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Hatay Valiliği'ne gelişi

- Bakan Albayrak'ın şeref defterini imzalaması

- Valilik makamındaki toplantıdan görüntü

- Bakan Albayrak'ın AK Parti İl Başkanlığı'na gelişi

- Partililerden görüntü

- Bakan Albayrak'ın konuşması

SÜRE: 04' 59" BOYUT: 587 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

===========================================

Açtığı davayı kazandı, yolu kapattı

MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde yaşayan Mustafa Reşat Akkan, çiftçilerin ve öğrenci servislerinin kullandığı yol için açtığı davayı kazanarak yolu yaya ve araç trafiğine kapattı.

Olay, Tekelioğlu Mahallesi'ndeki Mustafa Reşat Akkan'a ait çiftlikte meydana geldi. Çiftçilerin ve öğrenci servislerinin kullandığı yolun tapulu arazisi içinde olduğunu belirterek konuyu yargıya taşıyan Akkan açtığı davayı kazandı. Mahkeme, yaklaşık 3 yıl süren dava sonunda yolun Akkan'ın tapulu arazisi içinde olduğunu karar verdi. Bunun üzerine yolu yaya ve araç trafiğine kapatan Akkan, 'Dikkat yol değildir, özel arazidir girilmez' tabelası astığı kapıdan kimseyi geçirmedi. Servis şoförleri yolun kapalı olduğunu görünce geri dönmek zorunda kaldı. Arazi sahibi Akkan, "Ben bu araziyi 13 yıl önce aldığımda gerekli ölçümleri yaptırmıştım. Bu ölçümlerde yolun zaten benim tapulu arazim içinde kaldığı ortaya çıkmıştı. O dönemde komşularıma ileride yeni bir ölçüm yaptırdığımda yolu isteyeceğimi belirtmiştim. Bunun üzerine komşularım tamam demişlerdi. 4 yıl önce de bu bölgede yeni ölçümler yapıldı. Yine yolun benim tapulu arazimden geçtiği belirlendi. Bunun üzerine komşularımla irtibata geçtim. Onlarda önce tamam demelerine rağmen sonra hocam mahkemeye git, şeriatın kestiği parmak acımaz dediler. Yaklaşık 3 yıl süren dava sonunda da yolun benim tapulu arazim içinde olduğuna karar verildi. Burada asıl mağdur olan benim. Ben tapulu arazimi korumaya çalışıyorum" dedi. Daha önce kapanan yolu kullanan çiftçi Ömer Börekçigil ise, "Biz bu yolu 1970 yılından beri kullanıyoruz. Ancak mevcut sorunlar ve mahkeme kararı sonrası bu yol kapandı. 30'dan fazla çiftçi bu yolu kullanıyor. Bunun yanı sıra bu bölgeden taşımalı eğitimle öğrenci taşınıyor. Dolayısıyla öğrenci servislerinin de kullanmış olduğu yol kapandı. Yetkililerden bir an önce bu soruna kalıcı bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi. Yolun kapanması ile okula gidemediğini kaydeden öğrenci Şükran Çam, "Yol kapatıldığı için sabah servis bizleri evlerimizden alamadı. Bu nedenle okula gidemedik. Bu yıl ilk kez devamsızlık yapmak zorunda kaldım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Öğrencilerden görüntü

- Kapanan yoldan görüntü

- Arazi sahibi Mustafa Reşat Akkan'ın konuşmasından görüntü

- Çiftçi Ömer Börekçigil'in konuşmasından görüntü

- Öğrenci Şükran Çam'ın konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ekrem ÇAĞLAR / SALİHLİ (Manisa), ()