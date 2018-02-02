DHA YURT BÜLTENİ-21

Mavi listede yer alan PKK'nın bölge sorumlusu öldürüldü



Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın bölge sorumlusu olduğunu ve bir çok eylemin talimatını verdiği belirtilen 'Eylül Ergani' kod adlı PKK'lı Murat Üçer ve yanındaki 3 PKK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Kırsal alanda ve yerleşim birimlerinde PKK ile mücadelelerini sürdüren güvenlik güçleri, PKK'nın bölge sormlusu olduğu belirtilen, 'Eylül Ergani' kod adlı Murat Üçer adlı PKK terör örgütü mensubunun, beraberinde 3 örgüt üyesi ile birlikte Lice ilçesine bağlı Dernek Mahallesi Çalıbükü mezrasında olduğunu tespit etti. Mezraya akşam saatlerinde baskın düzenleyen güvenlik güçlerini fark eden PKK'lılar, buldukları araç ile kaçmaya çalıştı. Güzergah üzerinde önlem alan güvenlik güçleri teröristlerin bulunduduğu aracın yolunu Bingöl-Diyarbakır karayolu Çeper mezrası cıvarında kesti. Güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına taröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, Murat Üçer ve yanındaki 3 kişi terörist etkisiz hale getirildi. 1995 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen ve PKK'nın bölge sorumlusu olduuğu belirtilen Üçer'in, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin mavi ketegorisinde yer aldığı belirtiildi. Üçer'in daha önce kırsalda gerçekletirilen bir çok operasyonda son anda kurtulduğu da belirtildi.PKK bölge sorumlusu Üçer'in de aralarında bulunduğu 4 PKK'lının etkisiz hala getirildiği operasyon ile ilgili Diarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu açıklama yaptı.



Haber:Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR,()

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Şemdinli'de PKK'dan havanlı saldırı: 2 şehit, 2 yaralı (4)



ASKERLERİ ŞEHİT EDEN PKK'LILAR ÖLDÜRÜLDÜ

Kuzey Irak'ın Kanirash bölgesinde, operasyonda olan 2 askeri şehit eden PKK’lı teröristlerin mevzileri İnsansız Hava Aracı ile tespit edilip, yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak’ın Kanirash bölgesindeki Çan Tepe'de operasyonda olan Piyade sözleşmeli Erler Hayrettin Dindar ve Halil İbrahim Şık'ın Çok Namlulu Roket Atar ile şehit edildiği saldırının ardından 3 PKK'lı teröristin bulunduğu mevzi, nsansız Hava Aracı ile tespit edildi. Daha sonra bölgeye yapılan hava harekatıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca aynı bölgede bulunan bir terörist Çok Namlulu Roket Atar ile etkisiz hale getirildi. Böylece, Kani Rash bölgesinde, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber:HAKKARİ,()

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Bursa'da Galatasaraylılar Derneği'nde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2) Yeniden



Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Galatasaraylılar Derneği'ne gelen ve emekli bekçi, burada Galatasaray maçını izleyen 31 yaşındaki Aytaç Çalım'ı, çıkan tartışmanın ardından tabanca ile vurdu. Kendisine engel olmak isteyen kardeşi 26 yaşındaki Erman Çalım'ı da yaralayan Ali Uzun polis tarafından gözaltına alındı.

Olay. bugün saat 21.30 sıralarında Yenişehir ilçesinde bulunan Bursa Yenişehir Galatasaray Taraftarlar Derneğin'de meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre saat 21.30 sıralarında derneğe gelen Ali Uzun ddiaya göre "Burada akvuryum Varmı ?" diye sorduktan sonra ayrıldı. Kısa süre son tekrar derneğe gelen Uzun, bu sırada Konyaspor ile Galatasaray arasında Konya'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçını izleyen Aytay Çalım ile tartıştı. Ardından silahını çeken Uzun, dernekte bulunanların dehşet dolu bakışları arasında evli ve iki çocuk babası Çalım'a kurşun yağdırdı. Bu sırada kardeşi Erman Çalım, saldırganı enlemeye çalışırken kendisi de vuruldu. Dernekte bulunanların korku ve panik içerisinde kaçıştığı olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aytaç Çalım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı kardeşi Erman Çalım ise hastanede tedaviye alındı. Polis olayla ilgili başlattığı çalışma sonucu saldırıdan sonra kaçan Ali Uzun'u yakalayarak gözaltına aldı.

Haber:Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR, ()

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Yangın çıkan dairenin bitişiğindeki evde 8 Suriyeli zehirlendi

Malatya'da büro olarak kullanılan dairede bilinmeyen bir nedenle başlayan yangından yayılan duman nedeniyle bitişik evde bulunan 4'ü çocuk, 8 Suriyeli etkinlendi. Hastanelere kaldırılan Suriyelilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay, gece saatlerinde Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. İsmetpaşa Caddesi'ndeki bir binanın ikinci katında bulunan ve büro olarak kullanılan dairede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Ekipler, bitişik dairedeki ışıkları açık görünce kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Ekipler kapıyı kırıp içeri girdikleri dairede yangın nedeniyle dumanla kaplanan evdeki Suriyeli 4'ü çocuk 8 kişinin zehirlendiğini fark etti. Zehirlenen 8 kişi, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere götürüldü. Acil serviste serum ve oksijen tedavisi uygulanan Suriyelilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çevrede korkuya yol açan ve evdeki eşyaların yandığı yangının nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suriyelimerin tahliye edilmesi

- Ekiplerin çalışması

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 106 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,()



