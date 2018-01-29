DHA YURT BÜLTENİ-21

Lösemi hastası küçük Olcay'a polis şefkati

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde lösemi hastası olan ve kemoterapi nedeniyle saçları dökülen 8 yaşındaki Olcay Demir için polis ekipleri seferber oldu. Kemoterapi tedavisi için saçlarını kestirmeyen küçük Olcay Demir'i polis ekipleri ikna etti.

Birgül ve Yüksel Demir çiftinin 8 yaşındaki çocukları Olcay Demir'e iki ay önce gittiği hastanede lösemi teşhisi kondu. Pamukkale Üniversitesi'nde yapılan başarılı bir operasyon ile beyninde tespit edilen ur alındı. Hemen ardında da Olcay Demir Ege Üniversitesi'nde kemoterapi tedavisine başladı. Tedavi nedeniyle küçük Olcay Demir'in saçları dökülmeye başladı. Ancak Olcay saçlarını kestirmek istemedi. Bunun üzerine Olcay'ın annesi Birgül Demir, polisi arayıp durumu anlatarak kendilerinden saçlarının kesilmesi için oğullarının ikna edilmesini istedi. Kanser hastanı Olcay Demir'in annesi olan Birgül Demir'in yardım istemesi üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Yanlarına berberi de alan polis ekipleri küçük Olcay'ın Yeni Mahalle'deki evine konvoy halinde sirenler çalarak geldi. Küçük Olcay çok sayıda polisin sirenler çalarak evlerine geldiğini görünce çok sevindi. Polislerin

kendisini saçlarını kestirmesi için ikna etmesinin ardından polislerle birlikte gelen berber küçük Olcay'ın saçlarını kesti. Bunun ardından polis ekipleri beraberlerinde getirdikleri ve Olcay'ın hayali olan Özel Harekat polis üniformasını küçük Olcay'a giydirdi. Minik Olcay polis

üniformasını giydikten sonra polislere polis selamı verdi. Saçının kesilmesinin ardından Olcay Demir polis otolarının konvoyu ve çalan sirenler ile birlikte Nazilli turu attı.

"POLİS TEŞKİLATI OLARAK OLCAY DEMİR'E ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla alakalı yapılan açıklamada, "Nazilli İlçemizde ikamet eden lösemi hastası küçük kardeşimizin saçlarının bir kısmı görmüş olduğu tedavinin etkisiyle dökülmüş. Ailesinin ısrarlarına rağmen saçlarını tıraş ettirmeyi reddetmesi sebebiyle, anne ve babası kardeşimizin çok sevdiği Emniyet Teşkilatı yetkililerine ulaşarak bu konuda yardımcı olmalarını istemeleri üzerine, teşkilat personelimiz bir berber ile birlikte küçük kardeşimize evinde sürpriz yaparak ziyaret etmiş, hem de saçlarını kestirmişlerdir. Küçük kardeşimize Aydın Emniyet Müdürlüğü personeli olarak acil şifalar dileriz" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin Olcay Demir'in evine gelişinden görüntü

- Olcay Demir ve polislerden görüntü

- Polis ekipleri ile Olcay Demir'in şehir turundan görüntü

- Olcay Demir'in tıraş olmasından görüntü

- Olcay'ın polis üniforması giymesinden görüntü

- Anne Birgül Demir'in teşekkür konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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Kazada ölen yayanın lastiği ve beresi kaldırıma bırakıldı/EK

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Antalya’da, Nasuh Kaya’nın yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Nasuh Kaya’nın yoldan karşıya geçmek isterken gelen otomobilin çarpması ve Kaya’nın havalanarak refüjdeki kanala düşmesi görüntülerde yer aldı.

OĞLUNU ZİYARET ETMİŞ

Kazadan kısa süre önce Nasuh Kaya’nın Antalya İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli oğlunu ziyaret ettiği de belirtildi. Nasuh Kaya’nın cenazesinin yarın Korkuteli’ni bağlı İmecik Mahallesi’nde toprağa verileceği kaydedildi,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamerası görüntüsü

HABER: Adem DURMAZ- KAMERA: ANTALYA, ()

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Üst geçide çıkarak intihara kalkışan genci polis ikna etti

Sivas'ta, ailevi sorunları olduğu gerekçesiyle üst geçide çıkarak intihar etmek isteyen S.K.'yı polis ekipleri ikna etti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Sivas-Erzincan Karayolu Yeşilyurt Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Ailevi problemleri bulunduğu iddia edilen S.K.(29), intihar etmek için üst geçitteki korkulukların üzerine çıktı. S.K.'yı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki üstgeçitte bulunan S.K.'yı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada polis ekipleri Sivas-Erzincan yolunun tek şeridini trafiğe kapatarak önlem aldı. Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri de üst geçitin altına hava yastığı açarak tedbir aldı. Polis ekiplerinin yarım saat süren çabasının ardından S.K. ikna edildi. Bulunduğu yerden indirilen S.K., bu sırada baygınlık geçirdi. Alkollü olduğu öğrenilen S.K. sedyeyle ambulansa götürüldü. Önce Numune Hastanesi Acil Servisi'ne oradan da Cumhuriyet Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiyenin tedbirleri

-Polisin ikna çabaları

-İkna edilen gencin baygınlık geçirmesi ve hastaneye götürülüşü

(169 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()