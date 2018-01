DHA YURT BÜLTENİ - 21

Çelikhan'da kar yağışı nedeniyle yollar kapatıldı



ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesi'nde, Adıyaman ile Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi yönündeki karayolları, yoğun kar yağışı, sis, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Dün akşamdan beri devam eden kar yağışının ardından yoğun sis, tipi ve fırtına nedeniyle Çelikhan- Adıyaman ve Çelikhan Malatya karayollarında sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, Çelikhan'dan ulaşımın güçlükle sağlandığı Adıyaman ile Malatya yönü karayollarını, trafiğe kapattı. Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, sürcülerden alternatif yolları kullanmalarını isteyerek, "Kar yağışı, fırtına ve sis nedeniyle gereken tedbirleri alarak araç sürücülerin gece yolda kalmaması için Çelikhan-Malatya karayolu emniyet ekipleri tarafından yol trafiğe kapatıldı. Aynı şekilde Çelikhan-Adıyaman karayolu ise İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçici bir süre ile ulaşıma kapatıldı. Adıyaman ve Malatya güzergahını kullanan araç sürücülerin Çelikhan, Sürgü, Doğanşehir ve Gölbaşı karayolunun ulaşıma açık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Çelikhan-Malatya ve Çelikhan- Adıyaman karayolu

- Emniyet ve jandarma ekipleri

- Kapatılan yollar

- Ekiplerin çalışması

- Genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

=====================================

Zonguldak'tan cezaevi aracından firar etti, Düzce'de yakalandı



ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde açık cezaevine nakli sırasında kaçarak firar eden Hasan Demircan, otomobille kaçtığı Düzce'de polis tarafından yaşanan kovalamacının ardından yakalandı.

Zonguldak Alaplı'da daha önce kuyumcu soygununa karışan ve tutuklanarak cezaevine konulan Hasan Demircan, kapalı cezaevinden açık cezaevine sevki sırasında firar etti. Hasan Demircan'ın, 34 YJ 5556 plakalı otomobille kaçtığını tespit eden Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka takip sisteminden aracın Akçakoca'dan Düzce istikametine gittiğini tespit edince, Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Bunun üzerine Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm kavşak ve yollarda tedbir aldı. Otomobil, Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Konuralp mevkiinde fark edildi.

Yaşanan takibin ardından Yığılca kavşağında trafik şubesi ekiplerinin aldığı önlem ile firarinin bulunduğu otomobil durduruldu. Araçla hareket edemeyen Hasan Demircan, otomobilden inerek ormanlık alana doğru kaçmaya başladı. Bu sırada polis ekipleri havaya ateş ederek Demircan'ı yakaladı. Hasan Demircan gözaltına alınırken, kullandığı otomobil ise incelenmek üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

Şahsın havaya ateş edilerek durdurulması, silah sesleri

Şahsın gözaltına alınma anı

Şahsın polis aracına bildirilirken görüntüsü

Şahsın kullandığı araçta inceleme ve detaylar

Dosya adı dzc kovalamaca

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

======================================

Konya'da ulaşıma kar engeli

KONYA'da kar yağışı ve tipi nedeniyle kenti Antalya'ya bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Yine, Konya'ya Afyonkarahisar, Isparta, Aksaray ve Adana'ya bağlayan karayolları da zaman zaman kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılıyor.

Konya'da bugün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar ve tipinin etkili olduğu Seydişehir İlçesi'nde Konya- Antalya karayolunun her iki istikametinde ulaşıma kapandı. Sadeci zincirli olan araçlara için verilirken, kamyon ve otobüs gibi araçlar ise dinlenme tesislerinde bekletildi.

Konya'yı Afyonkarahisar, Aksaray, Adana ve Isparta'ya bağlayan karayolları da yine kar ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapatıldı. Çok sayıda araç ise zeminin kayganlaşması nedeniyle kontrolden çıkıp maddi hasarlı kazalara neden oldu.

KARAMAN'DA DA ETKİSİ GÖSTERDİ

Kar ve tipi Konya'da olduğu gibi Karaman'da etkisini gösterdi. Valilik tarafından Karaman merkez ve merkeze bağlı taşımalı sistemle eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi. Karaman- Mersin karayolu da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kapanan yoldan detay

- Bekleyen araçlardan detay

- Polisin önlem alması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Yaşar COSKUN /SEYDİŞEHİR(Konya),()

===============================================

Türkiye sınırındaki Azez'de 'canlı bomba' saldırısı

KİLİS'e komşu Suriye'nin Azez kentinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerince durdurulan kamyona yüklenen su tankerindeki DEAŞ'lı 'canlı bomba' yelekli 4 teröristten biri, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi, 3'ü ise öldürüldü.

ÖSO'ya bağlı askerler, Türkiye sınırındaki Azez'e bağlı Suçço Köyüne geçmeye çalışan su tankeri yüklü bir kamyonu oluşturulan kontrol noktasında durdurdu. Kamyondaki su tankerinin kapaklarının açılmasıyla içeride bulunan yaklaşık 10 kişi kaçmaya başladı. Bu sırada üzerinde 'canlı bomba' yelekleri bulunan DEAŞ'lı olduğu belirtilen 4 teröristten biri patlayıcıyı infilak ettirdi, 3'ü ise ÖSO askerleri tarafından öldürüldü. ÖSO güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirmesinin ardından tankerden çıkanlardan 1'i çocuk, 3'ü kadın 5 kişi ise teslim oldu.

Haber: KİLİS,()

==================

PYD'den Azez'deki hastaneye saldırı



SURİYE'nin Azez kentinde bulunan Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne PYD'nin havan saldırısında 14 kişi yaralandı.

Gece geç saatlerde terör örgütü PYD denetimindeki Afrin bölgesinden, Azez ilçe merkezinde bulunan 200 yataklı Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yönelik havan saldırısı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet etmesiyle hasar gören hastanedeki 14 kişi yaralandı. Saldırı sonrası yaralılar Türkiye sınırına yakın noktada bulunan sahra hastanesine götürülürken, buradaki diğer hastalar da tahliye edildi. Saldırı sonrası sınır hattında bulunan ÖSO güçleri de PYD mevzilerini ağır silahlarla ateş altına aldı.

Haber: AZEZ(Suriye),()

========================

Niğde'de okullar yarın tatil



NİĞDE'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.

Niğde Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşacak buzlanma nedeniyle ilk ve orta okulların 19 Ocak Cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca yine kar yağışı nedeniyle Ereğli Ayrmı ile Uluskışla-Pozantı Karayolu'nun da saat 00.30 itibariyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Haber: NİĞDE,()

===================

Eğirdir ilçe jandarma komutanı FETÖ’den gözaltına alındı



ISPARTA’nın Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen B.Y., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen B.Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün polis tarafından gözaltına alınan B.Y., işlemlerinin ardından Ankara’ya sevk edildi.

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ / ISPARTA,()

===============================