DHA YURT BÜLTENİ-21

Tuvalette kilitli kalan radyo sunucusunu itfaiye kurtardı

ANTALYA’da yayın yapan bir özel radyonun sunucusu 28 yaşındaki Necla Denizer, radyo ofisindeki tuvalette kilitli kaldı. 2 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen ve havasızlıktan fenalaşan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Muratapaşa İlçesi Muratpaşa Mahallesi 571 Sokak üzerindeki HBC İş Merkezi’nin 5’inci katında saat 22.00’de meydana geldi. Özel bir radyo kanalında ‘Hüzün’ adlı program yapan sunucu Necla Denizer, saat 20.30’da radyo ofisine geldi. Denizer, yayın saatine az bir zaman kala tuvalete girdi. Bir süre sonra dışarı çıkmak isteyen Denizer, tuvaletin kapısının kilitlendiğini fark etti. Uzun süre kapıyı açmaya çabalayan Denizer, yanında cep telefonu da olmayınca çareyi bağırarak yardım istemekte buldu. Radyo ofisinde kimsenin olmaması nedeniyle 2 saat boyunca sesini duyurmaya çalışan Denizer, bir ara havasızlık nedeniyle fenalaştı. 2 saatin sonunda tuvaletin camından sesini duyan bir vatandaş durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını kurtarmak için ofis kapısını açmak istedi, ancak başarılı olamadı. İtfaiye ekipleri merdivenle ofisin camından içeri girip Denizer’i tuvaletten çıkardı. Denizer, sesini kimseye duyuramadığı için çok korktuğunu ve biraz daha geç kalınsa ölebileceğini söyledi. Sunucu Denizer’in sesini duyup polisi arayan Bülent Demir, “Yoldan geçiyordum. Yukarıda bir kadın ‘İmdat kimse yok mu? Burada kilitli kaldım. Beni duyan var mı?’ diye bağırıyordu. Ben de yardımcı oldumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekipleri detay

-Polisten detay

-Binadan detay

-Kilitli kalınan dairenin camdan detay

-İtfaiyenin merdivenle yukarı çıkması

-Büro içerisinden detay

-Necla Denizer’den detay

-Bülent Demir röp

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR / ANTALYA,()

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Siirt'te yol kesen PKK'lılar 5 iş makinesini ateşe verdi (2)



VALİLİK: 11 ARAÇ ATEŞE VERİLDİ

Siirt Valiliği, bölücü terör örgütü mensuplarınca yakılan iş makineleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Teröristlerin yol kesip, örgüt propogandası yaptığı iddialarının asılsız olduğunu belirtilen açıklamada yol çalışması yapan ve arazide rastgele bırakılan bir firmaya ait 11 adet iş makinesinin teröristlerce yakıldığı bilgisi yer aldı. Olaydan sonra teröristlerin yakalanması için bölgede insansız hava araçları ile desteklenen geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtilen Valilik açıklaması şöyle:

"29 Ağustos 2017 günü saat 21.10 sıralarında Siirt ili merkez ilçesi Bağlıca Köyü-Demirkaya mevki arasında yol çalışması yapan bir firmaya ait 11 adet iş makinesi bölücü terör örgütü mensupları tarafından yakılmıştır. Bazı basın yayın organlarında yeralan yol kesme eylemi ve bölücü terör örgütü mensuplarınca örgüt propagandası yapıldığı haberleri tamamen asılsızdır. Olay, arazide rastgele bırakılan iş makinelerenin yakılması suretiyle gerçekleşmiştir. Olayın haber alınması ile birlikte Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 2 JÖH timi ve 2 zırhlı kobra aracı olay yerine intikal etmiştir. Ayrıca operasyon insansız hava araçları ile desteklenmektedir. Bölgede geniş kapsamlı operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

Haber: Turan KOYUNCU/SİİRT, ()

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Sinop ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sinop ve çevresi için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, Sinop

ve çevresinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 mm) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olması beklendiği belirtildi. Bu nedenle yaşanabilecek; ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Haber: SİNOP, ()

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Adana'da Suriyeli aile ile mahalleli kavga etti: 2 yaralı



ADANA'da Suriyeli bir aile ile mahalleli bir grup arasındaki kavga gerginliğe neden oldu. Bir anda sayıları artan mahallelilerin darp ettiği Suriyeli 2 kardeş yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Hanedan Mahallesi Mirzaçelebi sokakta meydana geldi. İddiaya göre, mahalleli bir grup ile Suriyeli Melehafcı ailesi arasında gündüz saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Mahalledeki diğer vatandaşların araya girmesiyle ortam sakinleştirildi. Akşam iki grup arasında yeniden başlayan tartışma, mahallede gerginliğin yaşanmasına neden oldu. Sayıları bir anda 100'e yaklaşan mahalleli grup, Suriyeli ailenin evine saldırmak istedi. 37 yaşındaki Muhammed Melehafcı ile kardeşi 34 yaşındaki Mahmud Melehafcı, çıkan olayda darp edildi.

GÜÇLÜKLE DAĞITIDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, kalabalığı dağıtmakta güçlük çekince, takviye ekipler gönderildi. TEM ve özel harekat polislerinin yanısıra biber gazlı müdahale sonucu mahalleli grup güçlükle dağıtıldı. Olay yerinde kontrolün sağlanmasının ardından yaralı iki Suriyeli, ambulanslarla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Polis ve mahalleli arasındaki arbede

- Suriyeli ailenin evinin dış görüntüsü

- Ambulansın sokağa gelmesi

- Sağlık ekiplerinin eve girmesi

- Yaralı kardeşlerinin ambulansa bindirilmesi

- Evin balkonundan bakan yaşlı kadından görüntü

- Ambulansın gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

