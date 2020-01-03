DHA YURT BÜLTENİ - 21

Şehit Piyade Er Işık'ın cenazesi Tokat'a getirildi

Şırnak'ta görev yaparken, 3 ay önce Irak'a giden ve Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, İstanbul'da İkitelli Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Şehit Işık'ın ailesi de aynı uçakla Tokat'a geldi. Şehidin cenazesini havalimanında Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il protokolü ve şehidin yakınları karşıladı.

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, Almus Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, Almus Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Işık 'ın cenazesi yarın saat 11.00'de Almus ilçesine bağlı Cihet köyünde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

-Havalanından görüntü

-Cenazenin getirilişi

-Karşılamaya katılanlar

-Cenaze aracına konularak götürülmesi

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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İçki içtiği boş dükkanda mahsur kaldı, itfaiye kurtardı



SİVAS'ta boş dükkanın içinde ateş yakıp, içki içen ve bir süre sonra dumandan etkilendiği için içerde mahsur kalan M.A., mahallelinin fark etmesi sonucu bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Demircilerardı Mahallesi Kepçeli Mevki Eski Sanayi içinde meydana geldi. Boş dükkanda ateş yakıldığını ve birinin içeride mahsur kaldığını fark eden çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri kapıdaki kilidi kesip içeriye girdiğinde ateş yanında oturan ve yanında içki şişesi bulunan M.A. ile karşılaştı. Dükkandan çıkarılan M.A.'nın yapılan kontrolde dumandan etkilendiği anlaşıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan M.A. ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, dükkandaki ateşi söndürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden görüntü

-İtfaiyenin çalışması

-İçerden çıkarılan kişiye sağlık ekibinin müdahalesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS ()

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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

MALATYA'nın Darende ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu 1 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı. Polis sorgusunda şüphelinin bağlantılı olduğu belirlenen 2 adrese baskın yapıldı. Adreslerde uyuşturucu ve silah ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kurdukları uygulama noktasında şüphe üzerine E.K.'yi durdurarak üstünü aradı. Yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K.'nin yapılan sorgusunda bağlantılı olduğu tespit edilen 2 adrese polis tarafından operasyon düzenlendi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda, 23 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 3 şarjör ile 21 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, farklı kalibrelerde 141 av tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, 2 kurusıkı tabanca fişeği, 10 otomatik tüfek mermisi ve 1 uzun namlulu tüfek mermisi ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan polis M.K.'yi de gözaltına aldı. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tüfekten görüntü

- Mermiler

- Uyuşturucu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA- ()

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Çaldıkları malzemeleri çekçekle taşıttılar

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde girdikleri işyerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ve şüphelilerin çaldıkları malzemeleri kiraladıkları çekçek diye tabir edilen araçla taşıtmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro ekipleri trafodan kablo, otolardan akü, işyerinden hırdavat malzemesi çalınması ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevredeki kameraları incelemeye alan polis, güvenlik kameralarından yola çıkarak 7 farklı hırsızlık aloyını Suat B. ve Ayhan S.'nin yaptığını belirledi. Polis, düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suat B. ile Ayhan S., tutuklanarak cezaevine konuldu.

ÇEK ÇEKLE TAŞITMIŞLAR

Tutuklanan 2 kişinin işyerlerine girdikleri ve çaldıkları malzemeleri kiraladıkları çekçek diye tabir edilen araçla taşıttıkları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların önceki gece de Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kocatürk Sokak'ta bulunan bir elektrik dükkanına da girmeye çalıştıkları güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların, görüntülerde zorladıkları kapıyı açamayınca olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Güvenlik kamerası)

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-Şüphelilerin işyerlerine girmeleri

-Malzemelerin çalınması

-Çalının malzemelerin çek çekle taşıtılması

-Hırsızların işyerine girme çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera:Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()

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Gürültü ihbarına giden polisler, motosiklet hırsızını yakaladı



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekipleri gürültü yapıldığı ihbarıyla gittikleri evde, çalıntı olduğu belirlenen, parçalanmış halde 10 motosiklet ile elektrikli bisiklet buldu. Olayın ardından kaçan ve ekiplerce yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evren Sokak'ta bir apartmandan gürültü ihbarı alan polis ekipleri, ihbar edilen daireye gelip, kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca, savcılık izniyle eve giren ekipler, parçalanmış halde 10 motosiklet ile elektrikli bisiklet buldu. Parçalanmış motosikletlerin çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, burada tek yaşayan Yusuf Dabal'ı (21) bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan Dabal, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Dabal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelinin adliyeye sevki

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

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Tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan seyyar satıcıyı polis ikna etti

KAYSERİ'de, zabıta ekiplerince ürünlerine el konulan seyyar satıcı Yunus B. (35), tarihi kale surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin yaklaşık 1 saat süren çabasının ardından Yunus B. bulunduğu yerden indirildi.

Olay, saat 18.00 sularında merkez Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nin tarihi kale surlarında meydana geldi. İddiaya göre, ürünlerine el konulan seyyar satıcı Yunus B. tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye Yunus B.'nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Polisin yaklaşık 1 saat süren çabasının ardından Yunus B. bulunduğu yerden indirilerek, hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis arabalarından detay

-İtfaiye ekiplerinden detaylar

-İntihar eden şahıstan görütü

-Diğer detaylar

Haber-Kamera:Muhammed KISIR/KAYSERİ



