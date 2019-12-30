DHA YURT BÜLTENİ - 21

Isparta'da yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı

ISPARTA'da yolcu minibüsünün refüje devrildiği kazada 16 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Isparta- İstanbul karayolunun Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesi yakınlarındaki Göltaş rampalarında meydana geldi. Uluborlu ilçesi ile Isparta arasında yolcu taşımacılığı yapan 32 UC 005 plakalı minibüs, kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine, savrulup, refüje devrildi. Kazada minibüste bulunan 16 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi. Minibüsün içindeki yaralılar havalandırma pencerelerinden çıkarılarak ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Isparta'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Sağlık ekiplerinin hastanelere ulaşabilmesi için polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden detaylar

- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

- Ambulans ve itfaiye araçlarından görüntüler

- Görevlilerin kaza yeri incelemeleri

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, ()

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Bursa'da sosyal tesiste yangın çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir sosyal tesiste yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü. Tesiste hasar meydana gelirken, çevrede toplananların meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlemeleri dikkat çekti.

İnegöl ilçesindeki Cerrah Mahallesi'nde bulunan sosyal tesiste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark ederek tesisten çıkan iş yeri çalışanları, durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek 1 saat süren çalışma sonucunda yangını söndürdü. Sosyal tesiste büyük çapta hasar meydana gelirken, çevrede toplananlar ise tesis çevresinde söndürme çalışmalarını izledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü;

-Alevli görüntüler

-Vatandaşların bakışları

-Yangını söndürme çalışmaları

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

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HDP önündeki eylemde 119'uncu gün (3)

DESTİCİ'DEN AİLELERE ZİYARET

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bir grup partiliyle birlikte HDP Diyarbakır binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemini sürdüren ailelere destek ziyaretinde bulundu. Anne ve babaların onurlu direnişinin takdir edilmesi gerektiğini belirten Destici, "Çok cesurca, kahramanca, yiğitçe, yürekli bir mücadele ortaya koydunuz. Ben inanıyorum ki bu mücadeleniz, bu azminiz, bu inancınız, evladınızı en kısa zamanda size kavuşturacaktır. Tabi 3 evladımızın ailelerine kavuşması, bizi fazlasıyla memnun etmiş, mutlu etmiştir. Bu olay sadece o aileleri değil sizleri ve Türkiye'de herkesi mutlu etmiştir. İnşallah bizlerin inancı, ümidi, mücadelesi; geri kalan siz kıymetli, değerli, yüreği evlat sevgisiyle yanıp tutuşan annelerin, babaların da bir an önce yavrularına kavuşmasıdır. Sadece burada bekleyen annelerin, babaların değil bugüne kadar terör örgütleri tarafından ailelerinden, yuvalarından, okullarından koparılarak zorla ya da kandırılarak dağa çıkarılan, terör örgütlerine yem edilen evlatlarımızın bir an önce kurtulmasıdır. Buna aracılık eden ister bir siyasi parti olsun ister şahıs olsun, bunları da buradan bir kez daha kınıyor ve de lanetliyoruz" dedi.

HDP önünde oturma eylemini sürdüren aileler ise BBP lideri Destici'ye destek ziyareti için teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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Destici'nin gelişi

Ailelerin Destici'yi karşılaması

Ziyaretten görüntü

Destici'nin konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 577 MB

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ACİL TIP TEKNİSYENİNE BAŞARI BELGESİ VERİLDİ

Sağlık çalışanı, yalın ayaklı çocuğa kendi çorabını giydirdi (3)

Adana'da bir evde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve itfaiye erleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansta tedaviye alınan 6 yaşındaki Eylül Kahraman'a kendi çoraplarını giydiren acil tıp teknisyeni Fadime Karaca'ya başarı belgesi verildi. Adana Valiliği'nde düzenlenen törene İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer de katıldı. Özer, Fadime Karaca'ya teşekkür ederek, "Hem insanız hem de anne ve babayız. Durmadan bir kişiye daha yetişmek için çabalıyoruz. Bizim dışımızda spontane gelişen bir durum oldu. Sağlık çalışanlarımızın tümü aynı tepkiyi gösteriyor aslında" dedi.

ÇORABINI GİYDİREN SAĞLIKÇIYA SARILDI

Valilikte yapılan başarı belgesi takdiminin ardından acil tıp teknisyeni Fadime Karaca, yangından kurtarılırken kendi çorabını giydirdiği Eylül Kahraman'ı (6) evinde ziyaret etti. Minik Eylül, Karaca'ya sarılarak, teşekkür etti. Yangının olduğu gece yaşananları anlatan Karaca, anneliğin vermiş olduğu duyarlılıkla hareket ettiğini belirterek, "112 Acil'de çoğu zaman insani görevin dışında vicdan ve iyilikle çalışmak gerekiyor. Bu, tüm sağlık çalışanlarının yaptığı şeyler. Hepimiz sağlıkçı olmanın yanında bir anne, bir evlat oluyoruz çoğu zaman. Ben de annelik duyarlılığıyla yaklaştım. Eylül'ün ayaklarını ıslak görünce kendi çorabımı giydirdim. Yapabildiğim tek şey buydu. Yardımcı olabildiysem, ne mutlu bana" diye konuştu.

ANNESİ TEŞEKKÜR ETTİ

Minik Eylül'ün annesi Melisa Kahraman ise kendilerine telefon geldiğinde panik yaparak hastaneye gittiklerini dile getirerek, "Eylül ambulansla hastaneye geldiğinde korkmuştu. Yapılan tahlillerin ardından durumunun iyi olduğunu söylediler. Çok şükür iyi, bir şeyi yok. Kızımın çorapları ıslakmış, sonradan gördüğümüzde 'Ambulansta abla bana kendi çorabını giydirdi' dedi. Biz de kendisiyle tanışmak istiyorduk. Fadime Karaca'ya duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın başarı belgesini vermesi

- Fadime Karaca ile valilikte röp

- İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer röp

- Fadime Karaca ile çocuğun evinde röp

- Eylül'ün annesi Melisa Kahraman ile röp

SÜRE: 04'29" BOYUT:496 MB

Haber:Rüşan Anıl ATAR-Nuri PİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA, ()

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105 yaşındaki Seyit dedeye Vali ziyareti

SİVAS'ta yalnız yaşayan Seyit Çıngı (105), ilerleyen yaşıyla dikkat çekiyor. Çıngı'yı ziyaret eden Vali Salih Ayhan, sağlıklı ömürler diledi.

Aydoğan Mahallesindeki kendine ait evde yalnız yaşayan ve çocuğu bulunmayan Seyit Çıngı, 105 yaşını geride bırakmaya hazırlanıyor. Yıllarca Fransa'da işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olan, 6 yıl önce ise eşini kaybeden Çıngı emekliliğini memleketi Sivas'ta geçiriyor. Nüfus cüzdanında 1920 yazmasına karşın aslında 105 yaşında olduğunu belirten Çıngı, uzun yaşamanın sırrının ibadetine bağlı olduğunu söyledi. Vakit namazlarını ve ibadeti hiçbir zaman kaçırmayan Çıngı, sağlıklı beslendiğini de belirtti. Sivas Valisi Salih Ayhan da, Seyit Çıngı'yı evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti ve sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çıngı ise, Vali Ayhan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Valinin ziyareti

-Seyit dede ile sohbeti

-Detaylar

Haber:Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS ()

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