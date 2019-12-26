DHA YURT BÜLTENİ - 21

12 yaşındaki öğrenciye cinsel istismarı, pencereden attığı not ortaya çıkardı



Denizli'nin Çivril ilçesinde, 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.S.'nin sınıfının penceresinden attığı nottan, kaldığı bir vakfa ait özel yurttaki eğitmenin nitelikli cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı. Eğitmen Emre T., polis tarafından gözaltına alınırken, olayı gizlediği ileri sürülen yurt müdürü Murat Ç. hakkında da soruşturma başlatıldı.

Çivril'de ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi M.S., 24 Aralık'ta, kaldığı bir vakfa ait özel yurtta eğitmenin nitelikli cinsel istismarına uğradığını, intihar etmeyi düşündüğünü belirten bir not yazıp, sınıfının penceresinden attı. Notu diğer öğrenciler bulup, okul yönetimine ulaştırdı. Okul yönetimi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) Cumhuriyet Savcısı, psikolog ve avukat eşliğinde M.S.'nin ifadesine başvuruldu.

M.S. ifadesinde ilk olarak kendi ailesinden bahsetti. Annesiyle babasının ayrıldığını, babasının üvey annesiyle Denizli'de yaşadığını belirten M.S., evde bir olay yaşandığında babasının kendisini dövdüğünü söyledi. Ardından ifadesinde kaldığı yurtta başından geçen nitelikli cinsel istismar olayına değinen M.S., "İlk istismar, haziran ayında yaşandı. Yurtta eğitmen olan Emre T., bodrum kattaki personel odasında bana cinsel istismarda bulundu. Emre T.'nin istismarı revirde, çatı katında ve yatakhanede de devam etti. Bu yaşananları kimseye anlatmamam konusunda beni uyardı. Ancak, yurt müdürü Murat Ç.'ye yaşadıklarımı anlattım. Emre T., yurttan gönderildi. Pencereden attığım notumda başımdan geçenleri anlattım. 'Kendimi ağaca asmak istiyorum, ölmek istiyorum' diye yazdım. Emre T., her zaman bana şiddet uyguluyordu, bana terlik atıyordu" dedi.

M.S., Denizli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Soruşturma kapsamında Emre T., polis tarafından gözaltına alındı. Olayları gizlediği iddia edilen yurt müdürü Murat Ç. hakkında da soruşturma başlatıldığı bildirildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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Romanların kavgasını polis hava ateş açarak durdurdu

KÜTAHYA'da Romanların yaşadığı Osman Gazi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga, olaya müdahale eden polis ekiplerince havaya ateş açılıp, biber gazı ve cop kullanılarak dağıtıldı. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Osman Gazi Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten 2 aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kalabalık dağılmayınca havaya uyarı ateşi açtı. Uyarıyı dikkate almayıp, kavgaya devam eden taraflara polis bu kez biber gazı ve copla müdahale etti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Çevik kuvvet ekipleri mahallede güvenlik önlemi alarak yeni bir kavga çıkmasını engelledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Mahalledeki taşı sopalı kavga

-Polisin olaya müdahale etmesi

-Havaya ateş açması

-Çevik Kuvvet ekipleri

-Gözaltına alınan şüpheliler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()

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Besni'de yağmur nedeniyle 7 katlı binanın istinat duvarı çöktü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde aşırı yağış nedeniyle 7 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Duvar enkazı altında kalan birkamyonet zarar gördü.

Öğleden sonra meydana gelen olayda, Besni Erdemoğlu Mahallesi'nde dün akşamdan bu yana devam eden sağanak yağmur nedeniyle, 7 katlı binanın istinat duvarı büyük gürültüyle çöktü. Kısa süreli paniğe yol açan olayda, çöken duvarın altında kalan bir kamyonette hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Çöken duvar

- Zabıta ekiplerinin önlem alması

- Hasar gören araç

- Vatandaşlarla röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN- ()

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Evlilik vaadiyle 13 kişiyi dolandıran 25 zanlıya gözaltı

GAZİANTEP'te çevre illerden davet ettikleri 13 kişiyi, evlilik vaadiyle kandırarak 400 bin lira değerinde ziynet eşyası alan 15'i kadın 25 kişi yakalandı.

Gaziantep'te kurulan dolandırıcılık şebekesi, iddiaya göre 3 ay boyunca çevre illerde bulunan işbirlikçileri aracılığı ile evlenmek isteyen vatandaşları Gaziantep'e çağırdı. Gelen mağdurlar, gelin adayının ailesi olarak tanıtılan kişilerle tanıştı ve ardından evlilik kararı alan taraflar nişan töreni düzenledi. Sahte isim kullanan şüphelilerin, nişan törenlerinde diğer şebeke üyelerini de yakın akraba olarak tanıttığı belirlendi.

DÜĞÜN ALIŞVERİŞİ YAPILMIŞ

Kandırdıkları vatandaşlar ile nişan töreninin ardından düğün alışverişi yapan şüphelilerin, başlık parası, ziynet eşyası ve düğün masrafları adı altında para aldıktan sonra damat adayının akrabalarıyla irtibat kurdukları, telefon hatlarını kapatarak kayıplara karıştığı ortaya çıktı.

Bu yöntemle 13 kişiyi dolandıran şüpheliler, şikayetlerin ardından polis tarafından takibe alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık şubesi bünyesinde kurulan özel ekip, şüphelilerin adreslerini belirledi. Çalışmasını tamamlayan ekipler, 24 Aralık günü kentte birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler arasında bulunan ve dolandırılan kişilere gelin adayının annesi olarak tanıtılan sahte kaynana E.L. isimli yaşlı kadın, adliyeye elinde baston ile geldi. Şüpheli kadın kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Benim suçum yok. Telefon kaydım varmış. Siz de inşallah benim gibi olursunuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin adlieye getirilişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP- ()

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Balıkçı, üşüyen güvercini parkasında ısıttı

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde balık tutan İbrahim Yiğitalp, iskelede bulduğu hareketsiz duran güvercini, parkasının içinde ısıttı.

Edremit'in Akçay Mahallesi'ndeki iskelede, dün akşam oltayla balık tutan İbrahim Yiğitalp (32), bir güvercinin hareketsiz durduğunu fark etti. Güvercini yerden alan Yiğitalp, önce yarası olup olmadığına baktı ardından hayvanın donmak üzere olduğunu fark etti. Yiğitalp güvercini ısınması için parkasına aldı.

Güvercini bu şekilde ısıtan Yiğitalp, "Akçay iskelesinde balık tutarken güvercini gördüm. Açlıktan iskeleye geldi sanırım, uçamıyordu. Önce sıcak bir yere bırakmayı düşündüm. Daha sonra ise eve götürmeye karar verdim. Hayvanları seviyorum. Evde bakıp, sağlığı iyice yerine gelince doğaya salacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güvercinden detay

-Güvercini parkenin içine koyması

-Güvercinle birlikte balık tutması

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), ()

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Karın etkisi altındaki Göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik (2)

154 BİN VOLTLUK İLETİM HATTI KOPTU

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde elektrik verilmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Göksun'un Saraycık mevkiinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) ilçeyi besleyen 154 bin voltluk elektrik iletim hattının koptuğu ve elektrik kesintisinin bundan kaynaklandığı belirtildi. Kopan hat nedeniyle yaşanan arızayı giderip ilçeye elektrik vermek için ekiplerin aralıksız çalıştığı kaydedildi. Öte yandan ilçe merkezindeki devrilmiş ve telleri kopmuş olan elektrik direklerinin onarımına da devam ediliyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Elektrik direklerinde çalışan işçiler

- İlçe merkezinde yatan direk

- Sarkmış elektrik telleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-()