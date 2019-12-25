DHA YURT BÜLTENİ - 21

Halk otobüsünün açık kapısından düşen kadın yaralandı



KARABÜK'te, hareket halindeki halk otobüsünün açık kapısından düşen Satiye Yılmaz (44), yaralandı. Yılmaz'ın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1002 nolu caddede meydana geldi. İddiaya göre, Behçet Ferhat A. idaresindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsünde bulunan Satiye Yılmaz, otobüs virajı döndüğü sırada tam kapanmayan arka kapıdan elindeki poşetlerle yola savruldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralanan Satiye Yılmaz'a ilk müdahalede bulundu. Satiye Yılmaz yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Behçet Ferhat A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin incelemelerinde otobüsün arka kapısında çürümeler ve teknik aksaklıklar tespit edildi. Araç incelenmek üzere otoparka çekildi. Satiye Yılmaz'ın düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otobüsten yola savrulma anı(Güvenlik kamerası)

-Polisin otobüsü incelemesi

Haber-Kamera:Okan Şimşek/KARABÜK()

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Eşini pompalıyla vurdu, 17,5 yıl hapis cezasına teşekkür etti

ANTALYA'da boşanmak isteyen eşi Dilek Ülüs'ü (45) pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Süleyman Ülüs (55), 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'tehdit' suçundan da 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Son sözünde mahkeme heyetinden haklarını helal etmesini isteyen Ülüs, cezayı duyunca da teşekkür etti.

Olay, 3 Haziran günü saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesindeki 2 katlı müstakil evde yaşandı. Hurda toplayıp satan Süleyman Ülüs, 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ülüs'ü konuşmak için eve çağırdı. Süleyman Ülüs, boşanma davası açan eşine yeniden birlikte olma teklifinde bulundu. 12 ve 13 yaşında 2 çocuk annesi olan ve bir otelde çalışan Dilek Ülüs teklifi reddetti. Bunun üzerine Süleyman Ülüs, evdeki pompalı tüfekle eşine ateş etti. Karnından vurulan Dilek Ülüs, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Süleyman Ülüs ise tutuklandı. Ameliyat edilen Dilek Ülüs, tedavisinin ardından taburcu edildi.

HEYETE TEŞEKKÜR ETTİ

Tutuklu sanık Süleyman Ülüs, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davada son kez hakim karşısına çıktı. Önceki ifadelerini ağlayarak, tekrarlayan Süleyman Ülüs, eşini öldürme amacı olmadığını savundu. Eşinin saf bir insan olduğunu ve kendisini hala sevdiğini öne süren Süleyman Ülüs, mahkeme başkanının "Son sözün nedir?" sorusuna "Ben size hakkımı helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal edin" yanıtını verdi. Mahkeme, kocayı, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, olay anında yardıma gelenlere tüfek doğrulttuğu için de 'tehdit' suçundan 2,5 hapis cezasına çarptırdı. Cezayı duyan sanık tutuklu sanık, mahkeme heyetine teşekkür etti.

'KADIN CİNAYETİ HABERLERİNİ GÖRÜNCE TELEVİZYONA BAKAMIYORUM'

Duruşma sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dilek Ülüs, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Hakimlere teşekkür eden Dilek Ülüs, "Kadınlara şiddet gösteren erkekler umarım ağır cezalar alır. Tek dileğim o. Allah'ından bulsun. Kadın cinayeti haberlerini görünce televizyona bakamıyorum. Çünkü aynı acıyı ben çektim. O yüzden çok kötüyüm. Hiçbir zaman böyle bir acının yaşanmasını istemiyorum. Psikolojim bozuluyor onları öyle görünce. Onların yaşadığı şeyi ben de görüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dilek Ülüs'ün sevinçli bir şekilde adliyeden çıkışı

- Dilek Ülüs'ün adliye çıkışına gelirken sevincini gazetecilerle paylaşması

- Dilek Ülüs röp.

- Dilek Ülüs'ün röportaj sırasında ağlaması

- Dilek Ülüs'ün adliyeden ayrılışı

- Adliye dış plan

HABER: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor (7)

BAKAN PAKDEMİRLİ: 2 TANE ÖNEMLİ YANGINIMIZ VAR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz'deki örtü yangınlarına ilişkin, kriz masası oluşturulan Trabzon Valiliği'nde açıklamada bulundu. Pakdemirli "Allah'a şükür can kaybımız yok, bu yangınlar örtü yangınlarıdır. Yangının çıkmasının akabinde devletin tüm kurumları konuyla ilgili gerekli tedbirleri aldılar. Bende yangınla ilgili tüm gelişmeleri takip ettim. Yangın konusunda en tecrübeli ekibimizi de sahaya sevk ettik. 650 personelle yangına müdahale devam ediyor. Rüzgâr nedeniyle yangın söndürülemedi. Yangında öncelik can, elbette bir adet ağacın yanmasını istemeyiz ama öncelik yerleşim alanlarına verildi. Dernekpazarı, bir tehlike atlattı. Yanan bağ evleri var. 55 yangın çıkmıştı, diğer illerde de Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de kayda değer 20 yangın daha vardı. 38'i söndürüldü, 17 yangın halen devam ediyor. 17 yangının 15'i kontrol altına alındı. Soğutma ve söndürme çalışmaları 15 yangında devam ediyor. Kontrol altına henüz alınmamış 2 tane önemli yangınımız var.Dernekpazarı yangını önemli, arazinin sarp olması çalışmaları güç hale getiriyor. 9 evi tahliye etmiştik, vatandaşlar evlerine döndüler. Araklı yangınını ise çok sıkıntılı görmüyoruz, 2 ev tahliye edildi. 260 hektar alan zarar gördü, bunun 10 hektarı fındık bahçesi" dedi.

7 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM UYGULANDI

Trabzon'un yangın istatistiklerini kontrol ettiklerini ifade eden ve yangınlarla ilgili 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını aktaran Bakan Pakdemirli, "Trabzon, genelde mart ve kasım aylarında yanıyor. Özellikle bu konuya dikkat etmemiz lazım. Bahçelerde, çalı ve çırpı temizliği yapan vatandaşlarımızın çok dikkatli olması lazım. Yangınlarda insan faktörü ön planda, kasıt ve ihmal var mı bunları kolluk kuvvetleri araştırıyor. Bu yangınların söndürülmesi ve yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor ardından gerekli çalışmalar yapılacak. Yangınlarla ilgili 7 kişi hakkında adli işlem uygulandı. Önümüzdeki saatlerde hava durumunun daha iyi olmasını bekliyoruz, rüzgar azalınca çalışmalar daha da kolaylayacak. İnşallah yarına bırakmadan yangınla mücadelemiz sürecek. Yangını en kısa sürede söndürmeye kararlıyız. Öte yandan hava araçlarının uçamadığı bir ortamdayız, bu nedenle havadan müdahale olmadı" diye konuştu.

Açıklamasının ardından, valilikte toplantıya giren Bakan Pakdemirli'nin yangın bölgelerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Pakdemirli açıklamalar

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/TRABZON ()

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DEAŞ üyesi çobana tutuklama

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Muhammed Vahid, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda Münbiç bölgesinde terör faaliyetlerine katılan ve silahlı eylemlerde bulunduğu belirlenen Muhammed Vahid'i, çobanlık yaptığı Akin Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan Vahid, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vahid, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Yakalanan terör örgütü üyesinin sağlık kontrolüne getirilişi

-Diğer detaylar

Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ ()

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