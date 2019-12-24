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DHA YURT BÜLTENİ - 21

Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur    ŞIRNAK'taki Cudi Dağı eteklerinde özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kaldı. Ekipler göçük altında kalan işçinin kurtarılması için...

GÜNDEM 24.12.2019, 19:31
DHA YURT BÜLTENİ - 21

Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur 
 
ŞIRNAK'taki Cudi Dağı eteklerinde özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kaldı. Ekipler göçük altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Şırnak merkeze bağlı Üçkiraz köyündeki Cudi Dağı eteğinde özel bir şirkete ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Kömür ocağında çalışanların ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kömür ocağında çalışan bir işçinin göçük altında kaldığının belirlenmesiyle ekiplerin başlattığı kurtarma çalışması sürüyor. 


Görüntü Dökümü
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Olay yerinden görüntü

Hastane önünden görüntü

Genel ve Detay göüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

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Seyir halindeki otomobil alev alarak yandı

EDİRNE'de seyir halinde olan bir otomobil, motor kısmından alev alarak yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de Abdullah Doğutürk'ün kullandığı 22 NA 131 plakalı otomobil Bostanpazarı Caddesi üzerinde seyir halindeyken motor bölümünden bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Otomobili durdurup kendini dışarı atan sürücü Doğutürk, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale etti. İtfaiyenin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının bir anda çıktığını ifade eden sürücü Doğutürk, çok üzgün ve şaşkın olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:
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-Aracın yanışı
-İtfaiyenin araca müdahale etmesi
-Sürücü Abdullah Doğutürk ile röportaj
-İtfaiyenin yanan aracı soğutma çalışmaları

Haber-Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE, ()

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Çorum'da yamaçtan kopan kayalar, iki eve isabet etti
 
ÇORUM'un İskilip ilçesinde yamaçtan kopan kayalar iki evin içerisine girdi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda evlerde hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Hacı Piri Mahallesi'nde meydana geldi. Yamaçtan kopan kayalar, Salim Akyıldız ve İsmail Semerciye ait evlere isabet etti. Kaya kütleleri evlerin yatak ve oturma odalarına kadar girdi. Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Hasar alan iki ev boşaltıldı. Evleri hasar görenler, İskilip Öğretmenevi'ne yerleşltirildi.

Evine kaya isabet eden Perihan Akyıldız, "Yukarıdan gürül gürül bir ses geldi. Sonrada kayalarevimizin içerisine kadar girdi. Eşimle biz kömürlükteydik. Çok şükün yara almadan kurtulduk" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Evlere düşen kaya parçaları
-Perihan Akyıldız röp.
-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR /ÇORUM, ()

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Şüpheli çantadan kıyafet çıktı
 
KÜTAHYA'da, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı.

Sultanbağı Mahallesi Sultanbağı Caddesi üzerinde bulunan özel halk otobüsü durağında bırakılan çantayı görenler, içinde bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Şüpheli çanta, özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Şüpheli çantanın içinden kullanılmış kıyafetler çıktı.

Görüntü Dökümü:
-Sokağın trafiğe kapanması
-Duraktaki şüpheli çanta
-Fünye yerleştirme
-Patlama anı ve çıkan eşyalar
-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()

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Kahveciden örnek kan bağışı kampanyası

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde kahve işleten Mehmet Çetin Birgili (51), düzenlediği 11 kan bağışı kampanyası ile toplam 800 kişinin kan bağışı yapmasını sağladı.

Evli ve  2 çocuk babası Mehmet Çetin Birgili, kan bağışına dikkat çekmek amacıyla 3 Eylül Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan kahvesinde, son 3 yıldır farklı zamanlarda kan bağışı kampanyası düzenliyor. Çetin, bugüne kadar 11 kez gerçekleştirdiği kampanyalarla 800 kişinin kan bağışında bulunmasını sağladı. 

Kan bağışının önemini bir süre önce kanserden kaybettiği annesinin tedavi sürecinde fark ettiğini anlatan Birgili, "Anneme hastalığı nedeniyle kan gerekti. Kanı bulmakta zorluk çektik ama sonunda Kızılay'dan temin ettik. İşte o zaman kanın ne kadar değerli olduğunu çok iyi anladım. 3 yıldır müşterilerimi, kendi sosyal medya hesabım üzerinden kan vermeye davet ediyorum. Bugüne kadar 800 kişinin kan bağışında bulunmasını sağladığım için mutlu ve huzurluyum" dedi. Kan vermenin kutsal bir görev olduğunu belirten Birgili, "Kan hayat kurtarır. Bu nedenle toplumda kan bağışı konusunda duyarlılığın artmasını bekliyorum. Benim bu konuda hedefim, 10 bin kişinin kan bağışı yamasını sağlamak. Bağışta bulunanlardan o gün kahvemde para almıyorum. Hatta çeşitli hediyeler veriyorum" diye konuştu. Kızılay Kan Bankası Müdürü Osman Cengiz de Birgili'yi örnek davranışı nedeniyle kutlayıp, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kahvehanedeki kan bağışından görüntü 
-Kahvehanenin işletmecisi Mehmet Çetin Birgili'nin çay servisi yaparken ve ocakta çalışırken görüntüsü
-Kahvehaneci Mehmet Çetin Birgili ile röp.
-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), () 

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