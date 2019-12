DHA YURT BÜLTENİ - 21

BAKAN AKAR'DAN ŞEHİT UZMAN ONBAŞI TUNÇ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yer alan başsağlığı mesajında, "Silah arkadaşımız, Hakkari Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.

Haber: ANKARA,()

==================

OTOGAR TUVALETİNDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



AYDIN’ın Söke ilçesindeki otogarda, tuvalet işletmecisi Yüksel Demir (21) ile husumetlileri Hüseyin Mecu (22) ve Ferit Can Şimşek (23) arasında silahlı kavga çıktı. Olayda Şimşek hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki otogar tuvalet kısmında meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Mecu ve Ferit Can Şimşek yanlarına arkadaşlarını da alarak otomobille sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi'ndeki tartıştıkları tuvalet işletmecisi Yüksel Demir’in yanına geldi. Üç kişi arasında önce yaşanan kavganın ardından kavga çıktı. İki tarafın da tabancalarına çekmesi üzerine çatışma çıktı. Olayda Yüksel Demir, Hüseyin Mecu ve Ferit Can Şimşek, yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Ferit Can Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüksel Demir, Hüseyin Mecu'nun tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, yakınları ise hastaneye akın etti.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin yaptığı çalışmayla 10 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı düşünülen 2 tabanca da ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde yaralı yakınları,

Polis ve jandarma ekiplerinden genel detay görüntü

Ölen Ferit Can Şimşek’in fotosu:

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN - İslam KELEŞ / SÖKE(Aydın),()

============================================

ANKARA'DA, YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI LİSELİ ÖLDÜ



ANKARA'da, arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, ardından başka bir aracın üzerinden geçtiği lise öğrencisi F.Ş.K. (14), hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun üzerinden geçen aracın sürücüsü kaçarken, arkadaşı Y.K. (14) ise kazadan yara almadı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. Göbaşı yönüne giden sürücüsünün kimliği belirsiz 06 ZUZ 06 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmen isteyen lise 1'inci sınıf öğrencisi iki arkadaştan F.Ş.K.'ya çarptı. Talihsiz çocuk çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, üzerinden başka bir araç geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde F.Ş.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. F.Ş.K.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazadan yara almayan arkadaşı Y.K. ve otomobil sürücüsü ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, F.Ş.K.'nın üzerinden geçerek kaçan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Otomobilden görüntü

- Cenazeden görüntü

- Polis ekiplerinin çalışması

- Yoldan görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,()

=====================================

ÜST GEÇİDİ KULLANMAYAN ÜNİVERSİTELİ, HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ



ERZURUM'da, üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Servet Abracı (19), hafif ticari aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, 21.00 sıralarında merkez Aziziye ilçesindeki Nurettin Topçu Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. İddiaya göre yurttan çıkıp, üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Servet Abracı’ya, Erzurum’dan Aziziye ilçesi yönüne giden Erkan Şimşek yönetimindeki 25 DZ 604 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Abracı olay yerinde hayatını kaybetti. Abracı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan araç sürücüsü Şimşek ise Dadaşkent Polis Merkezi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Trafik ekiplerinde görüntü

Kazada ölen kişinin cesedi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

======================================

Otomobil TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Aksaray'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Alihan Salman (18) ile otomobil sürücüsü Yağız Kaan Duran da yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Haber: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,()

==================================

İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 YARALI



BURSA'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesinde meydana geldi. Atatürk Caddesi'nde Tolga Sancar idaresindeki 34 GY 6163 plakalı motosiklet ile Hakan Belli yönetimindeki 16 H 5079 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücüler yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücülerin yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada iki motosiklet de kullanılmaz hale gelirken polis olası bir kaza ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yerinden detay

-Ekiplerin araçları kaldırması

Haber-Kamera: Hayri ŞEN / İZNİK(Bursa),()

====================================

İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANINA TÜFEKLİ SALDIRI İDDİASI



İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, hafif ticari aracıyla seyir halinde olduğu sırada silahlı saldırıya uğradığını iddia ederek polise başvurdu.

Olay, saat 22:30 sıralarında Uşak- İzmir D300 karayolu üzerinde bulunan Hacıkadem kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş yönetimindeki 35 U 8270 hafif ticari araca, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir araçtan tüfekle ateş açıldı. Aracın plakasını göremediğini ifade eden Savaş, olayın ardından yakında bulunan akaryakıt istasyonuna giderek polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, araçta ve bölgede incelemede bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Savaş, emniyet ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer’de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Araçtan görüntüler

-Araç içinden görüntü

-Ekiplerin incelemeleri

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK,()

====================================

DORSE HIRSIZLARINA SUÇÜSTÜ: 4 TUTUKLAMA



ANKARA'da, çaldıkları TIR dorselerini hangarda parçalayarak hurdacılara satan 8 kişi, polisin 'Kaynak' adını verdiği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda artış yaşanan dorse hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, çalıntı dorselerin Kahramankazan ilçesindeki bir hangara çekilerek, kaynakla parçalandığını ve hurdacılara satıldığını tespit etti.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile bağlantıya geçerek iş yeri süsü verilmiş hangara operasyon düzenledi. Çalıntı bir dorseyi parçalayan D.E., L.E., E.E., A.D., C.A., Y.Ö., Y.G. ve O.B.'yı hangara gece vakti düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Hırsızlık anlarına ilişkin güvenlik kamerası kaydı

- Çalıntı dorsenin kaynakla parçalanması

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,()

==============================