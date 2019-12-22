istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 21

BAKAN AKAR'DAN ŞEHİT UZMAN ONBAŞI TUNÇ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç için...

GÜNDEM 22.12.2019, 03:35
DHA YURT BÜLTENİ - 21

BAKAN AKAR'DAN ŞEHİT UZMAN ONBAŞI TUNÇ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç için başsağlığı mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yer alan başsağlığı mesajında, "Silah arkadaşımız, Hakkari Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.

Haber: ANKARA,()
==================

OTOGAR TUVALETİNDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
 
AYDIN’ın Söke ilçesindeki otogarda, tuvalet işletmecisi Yüksel Demir (21) ile husumetlileri Hüseyin Mecu (22) ve Ferit Can Şimşek (23) arasında silahlı kavga çıktı. Olayda Şimşek hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki otogar tuvalet kısmında meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Mecu ve Ferit Can Şimşek yanlarına arkadaşlarını da alarak otomobille sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi'ndeki tartıştıkları tuvalet işletmecisi Yüksel Demir’in yanına geldi. Üç kişi arasında önce yaşanan kavganın ardından kavga çıktı. İki tarafın da tabancalarına çekmesi üzerine çatışma çıktı. Olayda Yüksel Demir, Hüseyin Mecu ve Ferit Can Şimşek, yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Ferit Can Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüksel Demir, Hüseyin Mecu'nun tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, yakınları ise hastaneye akın etti.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polisin yaptığı çalışmayla 10 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı düşünülen 2 tabanca da ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde yaralı yakınları, 
Polis ve jandarma ekiplerinden genel detay görüntü
Ölen Ferit Can Şimşek’in fotosu:

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN - İslam KELEŞ / SÖKE(Aydın),()
============================================

ANKARA'DA, YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI LİSELİ ÖLDÜ
 
ANKARA'da, arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, ardından başka bir aracın üzerinden geçtiği lise öğrencisi F.Ş.K. (14), hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun üzerinden geçen aracın sürücüsü kaçarken, arkadaşı Y.K. (14) ise kazadan yara almadı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. Göbaşı yönüne giden sürücüsünün kimliği belirsiz 06 ZUZ 06 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmen isteyen lise 1'inci sınıf öğrencisi iki arkadaştan F.Ş.K.'ya çarptı. Talihsiz çocuk çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, üzerinden başka bir araç geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde F.Ş.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. F.Ş.K.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazadan yara almayan arkadaşı Y.K. ve otomobil sürücüsü ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Öte yandan, F.Ş.K.'nın üzerinden geçerek kaçan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Otomobilden görüntü
- Cenazeden görüntü
- Polis ekiplerinin çalışması
- Yoldan görüntü
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,()
=====================================

ÜST GEÇİDİ KULLANMAYAN ÜNİVERSİTELİ, HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ
 
ERZURUM'da, üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Servet Abracı (19), hafif ticari aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, 21.00 sıralarında merkez Aziziye ilçesindeki Nurettin Topçu Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. İddiaya göre yurttan çıkıp, üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Servet Abracı’ya, Erzurum’dan Aziziye ilçesi yönüne giden Erkan Şimşek yönetimindeki 25 DZ 604 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Abracı olay yerinde hayatını kaybetti. Abracı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan araç sürücüsü Şimşek ise Dadaşkent Polis Merkezi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
Trafik ekiplerinde görüntü
Kazada ölen kişinin cesedi
Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()
======================================

Otomobil TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı (2)
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Aksaray'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Alihan Salman (18) ile otomobil sürücüsü Yağız Kaan Duran da yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Haber: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,()
==================================

İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 YARALI
 
BURSA'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, İznik ilçesinde meydana geldi. Atatürk Caddesi'nde Tolga Sancar idaresindeki 34 GY 6163 plakalı motosiklet ile Hakan Belli yönetimindeki 16 H 5079 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücüler yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücülerin yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada iki motosiklet de kullanılmaz hale gelirken polis olası bir kaza ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Kaza yerinden detay
-Ekiplerin araçları kaldırması

Haber-Kamera: Hayri ŞEN / İZNİK(Bursa),()
====================================

İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANINA TÜFEKLİ SALDIRI İDDİASI
 
İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, hafif ticari aracıyla seyir halinde olduğu sırada silahlı saldırıya uğradığını iddia ederek polise başvurdu.
Olay, saat 22:30 sıralarında Uşak- İzmir D300 karayolu üzerinde bulunan Hacıkadem kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş yönetimindeki 35 U 8270 hafif ticari araca, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir araçtan tüfekle ateş açıldı. Aracın plakasını göremediğini ifade eden Savaş, olayın ardından yakında bulunan akaryakıt istasyonuna giderek polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, araçta ve bölgede incelemede bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Savaş, emniyet ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer’de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Araçtan görüntüler
-Araç içinden görüntü
-Ekiplerin incelemeleri
-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK,()
====================================

DORSE HIRSIZLARINA SUÇÜSTÜ: 4 TUTUKLAMA
 
ANKARA'da, çaldıkları TIR dorselerini hangarda parçalayarak hurdacılara satan 8 kişi, polisin 'Kaynak' adını verdiği operasyonla suçüstü yakalandı.  Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda artış yaşanan dorse hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, çalıntı dorselerin Kahramankazan ilçesindeki bir hangara çekilerek, kaynakla parçalandığını ve hurdacılara satıldığını tespit etti. 
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile bağlantıya geçerek iş yeri süsü verilmiş hangara operasyon düzenledi. Çalıntı bir dorseyi parçalayan D.E., L.E., E.E., A.D., C.A., Y.Ö., Y.G. ve O.B.'yı hangara gece vakti düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Hırsızlık anlarına ilişkin güvenlik kamerası kaydı
- Çalıntı dorsenin kaynakla parçalanması
- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,()
==============================

Yorumlar (0)
16°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Aralık 2019
İmsak 06:47
Güneş 08:19
Öğle 13:08
İkindi 15:26
Akşam 17:46
Yatsı 19:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 16 24
7. Malatyaspor 16 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 15 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 15 17
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Ümraniye 16 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Balıkesirspor 16 23
8. Fatih Karagümrük 15 23
9. Keçiörengücü 15 22
10. Adana Demirspor 16 21
11. Altay 15 20
12. Giresunspor 15 19
13. İstanbulspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Boluspor 16 12
16. Osmanlıspor 15 11
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 18 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 17 29
5. Sheffield United 18 28
6. Wolverhampton 18 27
7. Tottenham 17 26
8. M. United 17 25
9. Newcastle 18 25
10. Burnley 18 24
11. Arsenal 18 23
12. Crystal Palace 18 23
13. Brighton 18 20
14. Bournemouth 18 19
15. Everton 18 19
16. West Ham 17 19
17. Southampton 18 18
18. Aston Villa 18 15
19. Norwich City 18 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 17 36
3. Sevilla 18 34
4. Getafe 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Valencia 18 28
8. Athletic Bilbao 17 27
9. Villarreal 18 25
10. Granada 18 24
11. Osasuna 17 23
12. Levante 17 23
13. Real Betis 17 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10