DHA YURT BÜLTENİ - 21

Kiralık evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu

AFYONKARAHİSAR'da, kiralık olan müstakil evdeki çuvalın içinde, çürümüş erkek cesedi bulundu.

Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi'ndeki kiralık evden kötü koku gelmesi üzerine bina sakinleri, ev sahibi Abdullah G.'ye haber verdi. Abdullah G., anahtarla girdiği tek odalı evdeki çuvalın içinde ceset olduğunu görünce polise haber verdi. İhbarla gelen ekiplerin yaptığı incelemede cansız bedenin, erkeğe ait olduğu belirlendi. Erkeğin yabancı uyruklu olabileceği belirtildi. Çürümüş cansız beden, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olayın yaşandığı adreste polis ekipleri tarafından yapılan inceleme detayları

- Cenaze aracının olay yerine gelişi

- Cesedin evden çıkarılışı

- Cenaze aracının olay yerinden ayrılışı

Haber-Kamera: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR/

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Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu



Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 120 litre kaçak rakı, 1280 litre mayalanmaya bırakılmış rakı ele geçirirken, Ş.M. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Bursa İl Komutanlığı ekipleri yeni yılın yaklaşması nedeniyle kaçak içki üretimi ve satışına yönelik özel ekip kurdu. Ekiplerin çalışması sonucu Ş.M.'nin Yenişehir İlçesi Akdere Mahallesi Köprübaşı mevkiinde kendine ait bağ evinde kaçak alkol üretimi yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda Ş.M. gözaltına alınırken, şüphelinin bağ evinde yapılan aramada damacanalar içerisinde 120 litre kaçak rakı, 1280 litre mayalanmaya bırakılmış rakı, 1 alkolmetre, 1 damıtma bidonu, 200 litrelik kaynatma kazanı, 50 litrelik gaz ocağı, 2 şişe anason, 3 kg karbon, 3 adet mutfak tüpü, çeşitli ebatta 17 boş şişe ele geçirildi.

Yılbaşında piyasaya kaçak içki sürmek isterken yakalanan şüpheli Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Jandarma ekiplerinin kaçak içki üretimi yapılan yere baskın yapması

-Ekiplerin inceleme yapması

-Ele geçirilen malzemelerin teşhiri

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()

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Anadolu Ateşi'nin gösterilerini yaptığı Aspendos Arena boşaltılıyor



ANADOLU Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Antalya'nın Serik ilçesinde 11 yıldır gösterilerini yaptıklarını alanın, mülk sahibinin şartnameye aykırı yüksek kira talebi nedeniyle boşaltma durumuyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Anadolu Ateşi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Antalya'da, Anadolu Ateşi gösterinin 18 yıl önce Aspendos Antik Tiyatrosu'nda başladığını söyledi. 2008 yılında 2 bin yıllık antik tiyatronun restorasyon işlemlerinin gündeme gelmesinden sonra faaliyetlerini durdurduklarını belirten Erdoğan, bunun üzerine Belkıs Mahallesi'nde kiraladıkları alanda 5 bin kişilik sahne inşa ederek gösterilerini sürdürmeye devam ettiklerini söyledi. Anadolu Ateşi gösterilerini 11 yıldır 'Aspendos Arena' adını verdikleri bu sahnede yaptıklarını ifade eden Erdoğan, bugün mal sahibiyle yaşanan kira anlaşmazlığı nedeniyle tahliye tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Bölge halkı ve Anadolu Ateşi çalışanlarıyla Aspendos Arena'da basın toplantısı düzenleyen Mustafa Erdoğan, Aspendos Arena'nın, Aspendos'taki antik dokuya zarar vermemek için hazırlanan bir yapı olduğunu söyledi. 2008 yılından bu yana milyonlarca seyirci ağırladıklarını vurgulayan Erdoğan, Antalya'ya gelen her yabancı konuğun izlemesi gereken etkinlikler arasında birinci sırada Anadolu Ateşi'nin yer aldığını belirtti.

TAHLİYE DAVASI AÇTI

Eskiden mısır tarlası olan bir yeri kiraladıklarını ve burada çalışmaya başladıklarını anlatan Erdoğan, "Arsa sahibinin uzlaşmaz tutumu yüzünden tıkanma noktasına geldik. Onları da anlayışla karşılıyoruz, kendi arazileri. Arsa sahibi tarafından hiçbir önerimize olumlu yaklaşılmadı. Tahliye davası açtı ve şubat ayında duruşma görülecek. 'Amaç tarım yapmaksa hemen bitişimizdeki arsayı alıp verelim dedik' onu da kabul etmedi. Bize hep kabul edilemez taleplerle gelindi. Bu tiyatronun durumu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'nin bilgisi var. İstendiğinde bir çözüm bulunabilir. Çözüm de şu olabilir; buranın kültür sanat alanı olarak ilan edilmesi, kalıcı hale gelmesini istiyoruz. Buradan sadece Anadolu Ateşi faydalanmıyor. Antalya turizmi, Türkiye turizmi de faydalanıyor" diye konuştu.

Bölge halkının başından beri Anadolu Ateşi'nin yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan, onların da bu duruma çok üzüldüğünü söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bir araya gelerek, bu duruma çözüm bulmasını beklediklerini ifade eden Mustafa Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burası bizim evimiz oldu. Biz burada dans ediyoruz. Burada gösteri yapıyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelip buraya yerleşenler var. Serik'te, Antalya'da yaşayan ve yerleşmiş, sadece bu iş için gelmiş arkadaşlarımız var. Antalya bizim merkezimiz gibi. Senede 6 ay burada gösteri yapıyoruz. Kalan 6 ayda dünyanın her tarafında gösteri yapıyoruz. Şu anda Paris, Şili ve Çin'de tanıtımımız var. Kendi ülkemizde böyle bir şey ile karşılaşmak gerçekten utanç verici. Sahip çıkılmalı. 5'er yıllık sürelerle kira sözleşmesini uzatmıştık. Mülk sahibi uzlaşmak istemiyor. Bu yapının da taşınması kolay bir şey değil. Burada 12- 13 milyon liralık yatırım var."

Anadolu Ateşi Grubunun baş dansçısı ve bale öğretmeni Can Ocak da 12 senedir Aspendos Arena'da sahneye çıktıklarını belirtti. Ocak, "Burası gördüğünüz gibi açık havada olan bir yer. Dans, seyircinin alkışı ve duyduğunuz hazdır. Bu hazzı elimizden almaya çalışıyorlar" dedi.

'BU SAHNEYE HAMİLEYKEN DE ÇIKTIM'

Aspendos Arena'nın kendileri için çok değerli olduğunu söyleyen baş dansçılardan Mine Olçum Sydorovych ise, "Bu arenada yüzlerce dansçının emeği ve alın teri var. Bölge halkıyla arkadaşlık ve kardeşlik bağı kurduk. Birlikte 6 ay geçiriyoruz. 12 senedir birlikte yaşıyoruz. Bu tiyatro olduğu için, sanatı buraya taşıdığımız için evini bu şehre taşıyan arkadaşlarımız var. Bizim çocuklarımız bu tiyatroda doğdu. Benim 2 çocuğum var. Anadolu Ateşi'nin tiyatrosunda doğdular. Ben bu sahneye hamileyken de çıktım. Benim çocuklarım bu sahnede dans etti. Onları da bu sahnede görmek istiyorum. Bölgeye büyük katkı sağlıyoruz. Burada birlikte yaşamayı öğrendik. Burayı kaldırmak, yıkmak doğru değil" dedi.

VATANDAŞLAR DESTEK VERDİ

Bölge sakinlerinden Kadir Kolcu ise, "Vatandaşlarımız buradan ekmek yiyor, çalışmak istiyor. Kapanmasın" dedi. Mahalle sakinleri olarak Aspendos Arena'nın kapanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Kadir Küçükmacar da çok sayıda bölge sakininin arenada çalıştığını, iş sahibi olduğunu söyledi. Aspendos Arena'da gözleme yaparak, para kazandıklarını dile getiren Fatma Demir ise arenanın kapanmaması için yetkililere çağrıda bulundu. Anadolu Ateşi'nin, bölgenin ismini duyurduğunu kaydeden Ömer Çolpak da, "Burada ekmek yiyen birçok arkadaşımız var. Kapanmasın" dedi. Vatandaşlar, Aspendos Arena'nın kapanmaması için imza kampanyası başlattıklarını da söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mustafa Erdoğan açıklama

-Vatandaşların açıklamaları

-Mine Olçum Sydorovych açıklama

-Vatandaşların kapanmaması için imza kampanyası

-Arenadan detay görüntüler

-Genel - Türkiye-Antalya / Serik - Namık Kemal KILINÇ

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Bolu'daki atlara 'ruam' karantinası (3)

ABANT'TAKİ ATÇILAR: TEHLİKE YOK

Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda 8 atın ruam hastalığı şüphesiyle karantinaya alınmasıyla ilgili konuşan tabiat parkında atçılık yapanlar, tehlike olmadığını savundu.

Her yıl rutin denetim olduğunu söyleyen Ahmet Balta, "Biz sürekli burada atçılık yapıyoruz. Atlarımız her sene veteriner kontrolünden geçer. Kan tahlili yapılıyor. Benim atlarım da kontrole tabi tutuldu. Herhangi bir sıkıntı yok. Vatandaş için herhangi bir tehlike yok. Olsa bizim için de tehlikeli. Biz atla akşama kadar beraberiz. Biz bakımını yapıyoruz. Altını temizliyoruz. Böyle bir sıkıntı olsa bize de geçer" dedi.

30 senedir Abant'ta atçılık yapan Hayrettin Atlı da kendi atlarında herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade ederek, "Her sene bunların rutin aşıları ve kontrolleri olur. Sağlıklı olduğu yönünde belgem de var. Biz atlarla sürekli beraberiz. Herhangi bir sorun olsa biz atlarla sürekli beraberiz. O yüzden vatandaşlar Abant'ta gelmeye korkmasın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Atçılarla röportaj

-Atlardan görüntüler

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Polonyalı turist kafilesi, karanfillerle karşılandı



Polonya'nın başkenti Varşova'dan Kayseri'ye gelen 180 kişilik turist kafilesi, havalimanında karanfillerle karşılandı.

Yeni yıla Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te girmeyi tercih eden Polonyalı turist kafilesi Kayseri'ye direk uçuşla geldi. Havalimanında karanfillerle karşılanan kafile, kendileri için hazırlanan kokteyle katıldı. Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes Master Planı meyvelerini vermeye başladı. Kayseri bir turizm şehri olma yönünde eviriliyor. 3 yıldır şehrimize yabancı turistler geliyor. Bu yılın ilk charter seferi ile gelen Polonya kafilesini karşılıyoruz. Gelecek haftadan itibaren Rusya, Belarus ve Ukrayna'dan charter seferleri ile turist gelecek. Charter seferleri dışında kendi imkanlarıyla gelen yabancı turistlerimizi de ağırlayacağız. Nisan ayı başına kadar sezonumuz sürecek. Bu yıl ortalama 20 bin charterle toplamda da 30 bin yabancı turist bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Havaalanı görüntüsü

- Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ile röportaj

- Polonyalı turist kafilesinin karanfillerle karşılanması

-Diğer detaylar

Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ-

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