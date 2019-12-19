DHA YURT BÜLTENİ-21

Siirt'teki tatbikatta kadın polisler ilk kez TOMA kullandı



SİİRT İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan toplumsal olaylara müdahale tatbikatında, kadın polisler TOMA aracını kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı. Emniyetin atış poligonunda 39 polis, 2 eğitmen, 2 TOMA ve 2 zırhlı araçla yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. Tatbikatta, bölgede ilk kez kadın polislerin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) kullandıkları görüldü. Tatbikatta senaryo gereği, polis ekiplerince yollara barikat kurup, ateş yakan göstericilere müdahale edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, ()

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Otomobil arkasında sürüklenen köpek, tedaviye alındı

MERSİN'de, otomobilin arka tamponuna bağlanıp sürüklenerek götürülürken cep telefonuyla görüntülenen köpek, tedaviye alındı.

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Kırıklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi üzerinde meydana geldi. U.K. yönetimindeki 33 NC 006 plakalı otomobilin arka tamponuna bağlanan köpeğin sürüklenerek götürülmesi, cep telefonu ile kayda alındı. Kilometrelerce araç arkasında sürüklenen köpeğin yorgunluktan bitkin düştüğü görüntüler büyük tepki çekti. Kimlik tespit edilmesinin ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan U.K.'ye 6 bin 572 TL para cezası kesildi. U.K.'nin, aracın arkasına bağlayıp sürüklediği köpek, Tarsus Hayvan Barınağı'nda tedaviye alındı.

Hayvan Barınağı'nın sorumlu veteriner hekimi Mehmet Demir, köpeğin durumunun gayet iyi olduğunu belirtirken, "Pati altlarında sürtmeye bağlı olarak hafif zedelenmeler şekillenmişti. Antibiyotik tedavisine başlandı. 5 gün boyunca antibiyotik tedavisi yapılacak, ondan sonra genel durumu gözetimimiz altında devam edecek" dedi.

Barınak sorumlusu Esra Bişi ise, "Dün yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüz bir daha böyle üzücü bir olayın yaşanmamasını diliyoruz. Bütün vatandaşlardan hayvanların yaşam haklarına saygı duymalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Köpeğin tedavi edilmesi

- Veteriner ile röp.

- Görevli kadın ile röp.

- Köpek bakım ve ıslah evi dış görüntüsü

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),()

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Nazan Can, öldürülmeseydi Aliağa'ya gidecekti



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde evinde tabancayla kalbinden vurulan Nazan Can'ın (35) cenazesi, toprağa verildi. Nazan Can'ın olay günü eşyalarını topladığı, sabah da birlikte yaşadığı Mehmet B.'yi (46) terk edip, İzmir'in Aliağa ilçesine gideceği iddia edildi. Gözaltına alınan Mehmet B. (46) ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.?

Olay, salı günü saat 22.30 sıralarında Edremit ilçesinde meydana geldi. Nazan Can, 2 yıldır birlikte yaşadığı Mehmet B.'nin evinde kalbinden vurularak hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Mehmet B., polisi arayarak, ihbarda bulundu. Gözaltına alınan Mehmet B., olay anında elinden yaralandığı için hastaneye götürüldü.

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Nazan Can'ın cenazesi, bugün Edremit'e getirildi. Edremit Darsofa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Can'ın cenazesi, Havran Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ALİAĞA'YA GİDECEKMİŞ

Aliağa'da yaşayan yakını Hanife Duyan, öldürüldüğü gün Nazan Can ile konuştuğunu söyledi. Nazan Can'ın canının çok sıkkın olduğunu ve Edremit'ten ayrılmak istediğini anlatan Duyan, kendisinden İzmir'in Aliağa ilçesinde iş ayarlamasını istediğini de söyledi. Duyan, "Pazar günü beni aradı ve Aliağa'ya gelmek istediğini söyledi. Ben de gelebileceğini söyledim. Salı günü kendisini aradım ve nasıl olduğunu, ne yaptığını ve gelip gelmeyeceğini sordum. Bir gece daha kalıp, Çarşamba günü doktora gidip, sonrasında ise geleceğini belirtti. Eşyalarını, bavulunu hazırladığını da söyledi. Vurulmadan önce saat 05.39'da benimle kendisi görüştü. Yaşadığı sıkıntılardan tam olarak bahsetmedi ve 'Telefonda konuşulacak şeyler değil. Gelince anlatacağım, hiç iyi değilim' dedi. Hatta 'Bana göre iş var mı?' diye sordu ben de kendisine, 'Bunca insana iş varsa, sana da vardır' dedim. O bana gelecekken, ben onun cenazesine geldim" diye konuştu.

EVE ÇAĞIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Mehmet B.'nin, olay günü bir arkadaşına misafirliğe gittiği belirtilen Nazan Can'ı, anahtarı vermesi için eve çağırdığı öne sürüldü.

Balıkesir'deki tedavisi tamamlanarak Edremit'e getirilen Mehmet B., emniyetteki işlemlerinin Edremit Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Nazan Can'ın cenaze namazından genel ve detay görüntü

-Mehmet Biçer'in adliyeye getirilişi

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), ()

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Bakanlıktan patates tüketimine teşvik



NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, patates tüketiminin artırılmasına yönelik talebe ilk olumlu yanıtın Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldiğini söyledi. Kenar, patates tüketimine diğer bakanlıklardan da teşvik beklediklerini belirtti.

Niğde Ziraat Odası ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın imzasıyla Milli Savunma Bakanlığı'ndan patateste iç tüketimin artırılması için destek istendi. Yazıya olumlu dönüş yapan bakanlık tarafından kuvvet komutanlıklarına, yemek listelerinde patates tüketiminin artırılması yönünde teşvik edici talimatın verildiği belirtildi. Niğde Ziraat Odası Başkanı Kenar, konuyla yakından ilgilenen Milli Savunma Bakanlığı'na teşekkür ederken, "Geçtiğimiz günlerde genel merkezimize ve ilgili bakanlıklarımıza patates tüketiminin bazı kamu kurum ve kuruluşlarında tüketiminin artırılmasına yönelik talepte bulunmuştuk. Bu talebimize bir nebze de olsa Milli Savunma Bakanlığı'ndan cevap geldiğini genel başkanımız bizlere bildirdi. Bu hassas duyarlılıklarından dolayı bakanımız başta olmak üzere patates tüketiminin artırılmasıyla ilgili kendilerini sorumlu hissederek konuyla ilgilenen bütün personele teşekkür ediyoruz. Çünkü patates ilimizde büyük bir sıkıntıda. Bu sıkıntıyı bir nebze de olsa çözmeye çalışıyoruz" dedi.

Aynı hassasiyeti diğer bakanlıklardan da beklediklerini kaydeden Başkan Kenar, "Yemekhanelerde ve AFAD'ın dağıtmış olduğu gıda yardımlarında patatese biraz daha önem verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar ile röp.

-Patatesten arşiv görüntüler

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,()

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Kuzey Makedonya Kültür Bakanı, Göbeklitepe'de



ŞANLIURFA'ya gelen Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, UNESCO dünya kültür mirası listesinde yer alan Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında geldiği Şanlıurfa'da, 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Göbeklitepe'yi gezdi. Göbeklitepe hakkında ilgililerden bilgi alan İsmaili, ilk kez geldiği Şanlıurfa'dan ve Göbeklitepe'den etkilendiğini söyledi.

Türk kültürünü dünya çapında tanıtma ve kültürleri birbirine yakınlaştırma anlamında çok önemli etkinlikler gerçekleştirdiğine işaret eden İsmaili, ülkesinde açılan Türkçe kurslarında kursiyer sayısının 5 bine ulaştığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kültür sanat alanında yapılan tüm çalışmalar zaten birbirine yakın olan iki kültürün daha da yakınlaşmasını ve iş birliğinin derinleşmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu ziyaret kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin kültür merkezini açma imkanımız oldu. İş birliği kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de 15'inci yüzyıldan kalma Osmanlı eseri Kurşunlu Han, Türkiye'ye tahsis edildi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Göbeklitepede incelemede bulunan heyet

- Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan heyet

- Bakanın açıklama yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA ()

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