DHA YURT BÜLTENİ-21

Bolu'da 7 lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bolu'da, öğrenci pansiyonunda kalan 7 lise öğrencisi dışarıdan söyledikleri yemeği yedikten sonra mide bulantısı, kusma ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 7 öğrenci akşam saatlerinde dışarıdan sipariş verdikleri yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve yüksek ateş şikayeti bulunan öğrenciler durumu pansiyon müdürüne haber verdi. Pansiyona 112 Acil ekipleri çağrıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 7 erkek öğrenciden 4'ü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 3'ü ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, zehirlenmenin kaynağıyla ilgili inceleme başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

-Yurdun önünden görüntüler

-112 Acil ekiplerinin müdahalesi

-Zehirlenen öğrenciler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

=================================

Doğa Koleji öğretmenlerine velilerden destek

Gaziantep'te, Doğa Koleji'nin devriyle ilgili açıklamaların ertelenmesi, veliler tarafından protesto edildi. Kampüs önüne gelen veliler, öğretmenlere sarılarak destek oldu.

Doğa Koleji'ndeki yaşanan maddi problemlerden dolayı Gaziantep'te bulunan okulda da öğretmenler ders bıraktı. Öğretmenlerin ders bırakma eylemine veliler de destek verdi. 4 aydır maaş alamayan öğretmenler birbirlerini sarılarak teselli etti. Doğa Koleji önünde toplanan bir grup veli, sloganlar atarak açıklama yaptı. Veliler adına açıklama yapan öğrenci velisi Sevgi Kaya, şunları söyledi:

"Toplandığımız bu yer, herhangi bir inşaat firmasının önü değildir. Bizler de satın aldıkları dairenin teslimini alamamış mağdurları değiliz. Biz Doğa Okulları'nın velileriyiz. Bizler bu kurumun vizyon ve misyonuna güvenerek çocuklarını teslim etmiş aileleriz. Son dönemde bu kurumun basiretsiz, ferasetsiz, liyakatsiz yöneticiler elinde ne olduğu ve ne olacağı belli olmayan bir işletme haline dönmesi, hepimizi derinden üzmüştür. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin geleceğine dair endişemiz artmıştır. Burada aylardır öğretmenlerimiz, maddi ve manevi buhrana sürükleyen bu zihniyetin tutarsız açıklamaları sadece öğretmenlerin değil, bizlerin de yeter noktasını çoktan aşmıştır. Yönetim bilmelidir ki; burası bir eğitim kurumudur ve kaybedilecek olan da para değil, insandır. Yönetim unutmamalıdır, bunca sıkıntılara rağmen hiçbir sıkıntı yokmuş gibi tüm güler yüzüyle görevini yapmaya çalışan öğretmenlerimiz de birer insandır. Onların da aileleri, bakmakla yükümlü oldukları insanlar ve insanı ihtiyaçları vardır. Bizleri bu esef verici hatırlatmaya mecbur bırakan yönetim kadrosunun bir an evvel mağduriyetlere son vermesini istiyor ve haklı davaların öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz."

Basın açıklamasının ardından veliler, alkışlarla toplu halde okul bahçesine girip öğretmenlere destek verdi. Öğretmenler ve veliler birbirlerine sarılarak destek oldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, ()

=================================

Yavruyken beslediği kumru, kahvehanenin maskotu oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yuvasından düşen kumru yavrusunun yarasını tedavi eden kahvehane işletmecisi Cengiz Uygun, sevimli kuşu mekanında barındırmaya başladı. Uygun, kumrunun kahvehanenin maskotu olduğunu söyledi.

Burhaniye’nin kırsal Pelitköy Mahallesinde kahvehane işletmecisi Cengiz Uygun (39), 6 ay önce işyerinin önündeki çınar ağacının dibinde bulduğu henüz tüyleri çıkmamış kumru yavrusuna sahip çıktı. Yaralı olan hayvanı tedavi eden ve büyüten Uygun, ona çay ocağının yanında yuva yaptı. kumru zamanla büyümesine rağmen, ayrılmadığı kahvehanenin maskotu oldu. Kumruyu çok sevdiğini anlatan 2 çocuk babası Uygun, "Kumru iki günlüktü çınar ağacından düştüğünde. Yaralarını tedavi ettik ve şeker kutusu içinde büyüttüm. Bu hale geldi. Kahvenin maskotu oldu. İstediği zaman uçup gidiyor, ancak bir süre sonra tekrar geliyor. Ama ayakları sakat. Ayaklarını tedavi ettiremedik. Kardeşi vardı. Çınar ağacından düştüğünde onu kedi kaptı. Bunu kapmadan aldık. Burada insanların masalarına gidiyor. Yemek yiyen insanların ekmek kırıntılarını yiyor. Bu şekilde kahvehanede barınıyor. müşterilerim de kumruya çok alıştı ve seviyorlarö dedi.

Müşterilerden Osman Can da, “Kumru yaralı gelmişti. Burada ona bakıp büyüttüler. Hayvancık burada duruyor. İşte sobanın yanında sıcacık yaşayıp gidiyor. Biz de onu çok seviyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Kahvede bulunan kumrudan genel ve detay görüntüler

-Kahvehaneci Cengiz Uygun röp

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), ()

=================================

Evin bahçesine devrilen motosikletli yaralandı



Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak bir evin bahçesine devrilen sepetli motosikletin ehliyetsiz sürücüsü K.B. (16), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz K.B. yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten bir evin bahçesine devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü K.B.'yi İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Polis, motosikleti İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), ()