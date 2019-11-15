DHA YURT BÜLTENİ - 21

Bakıcı dehşetini, kamera ortaya çıkardı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sağlık sorunları olan 3 çocuğuna bakması için bakıcı tutan Çetin B., evine taktığı kamera kayıtlarında, bakıcı A.E.'nin, küçük oğlu H.B.'yi darp ettiğini gördü. Bakıcı hakkında şikayetçi olan Çetin B., "Çocuklarıma hem annelik hem de babalık yapıyorum. Bu işin arkasını bırakmayacağım. Bana, 'Çocuklarını dövmeyecek bir bakıcı bul' dedi. Birkaç gün sonra bir gece yarısı 7 bin 800 lira para ile bir takım eşyaları alıp kayıplara karıştı. Ben de kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

Olay, geçen cuma günü Cumhuriyet Mahallesi'nde Çetin B. (45) ve üç çocuğunun yaşadığı evde meydana geldi. İddiaya göre, Çetin B., külseratif kolit, görme kaybı bulunan oğlu A.M.B. (16), hastanede yatarken, hasta bakıcı vasıtasıyla A.E. ile tanıştı. Çetin B., kalacak yeri olmadığını söyleyen A.E. ile çocuklarına bakıcılık yapması konusunda anlaştı. Evin odalarına güvenlik kameraları koyan Çetin B., A.E.'nin çocuklarına karşı olumsuz bir hareketini görmemesi üzerine kamera kayıtlarını izlemeyi bıraktı. A.M.B.'nin, bakıcı A.E.'nin evin ufak çocuğu H.B.'yi darp ettiğini söylemesi üzerine geriye dönük kamera kayıtlarını izleyen Çetin B., H.B.'nin bakıcısı tarafından darp edildiğini gördü. Bunun üzerine Çetin B., A.E.'yi uyarırken, olaydan birkaç gün sonra bakıcı 7 bin 800 lira parayı ve birkaç eşyayı alarak kayıplara karıştı. Çocuğu darp edilen Çetin B., savcılığa giderek A.E.'den şikayetçi oldu. Bakıcının, H.B.'yi darp ettiği görüntüler kameraya yansıdı. Görüntülerde, kahvaltı sırasında A.M.B. ile H.B. kavga ettikten sonra H.B.'nin sofradan kalktığı, telefonla konuşan A.E.'nin de H.B.'yi kolundan sertçe tutup sofraya geri oturttuğu görülüyor. A.E.'nin, ufak çocuğun yüzüne vurduktan sonra H.B.'nin burnunun kanaması da kamera kayıtlarında görülüyor.

'ÇOCUKLARINI DÖVMEYECEK BİRİNİ BUL'

Yaşanan olayı, büyük oğlu A.M.B. sayesinde öğrendiğini belirten Çetin B., "Hastanede yatarken, bir bakıcı vasıtasıyla A.E. ile tanıştık. Kendisi gidecek yerinin olmadığını söyledi. Bizim de bakıcıya ihtiyacımız olduğunu ancak maaş veremeyeceğimizi ve evimizde kalabileceğimizi söyledim. O da kabul etti. Çocuğumun durumunu da biliyordu. Ben evde yokken, sofrada oğlumu darp etmiş. Büyük oğlumun haber vermesiyle durumdan haberdar oldum. İlk geldiğinde tedbir olarak eve kamera taktırmıştım. Ancak kötü davranmadığını görünce kayıtları izlememeye başladım. Oğlum durumu haber verdikten sonra geriye dönük kayıtları izledim ve oğlumu darp ettiğini gördüm. Kendisine bir daha böyle bir şeyin tekrarlanmaması gerektiğini söyledim. Bana, 'Çocuklarını dövmeyecek bir bakıcı bul' dedi. Birkaç gün sonra bir gece yarısı 7 bin 800 lira para ile bir takım eşyaları alıp kayıplara karıştı. Ben de kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

'ÇOCUKLARIMA KİMSE DOKUNAMAZ'

Çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığını söyleyen Çetin B., yaşanan olayın takipçisi olacağını belirtti. Çetin B., "Görüntüleri izlediğimde şoke oldum. Moralim çok bozuldu. Onun cezasını kendim vermek istedim. Ancak kanunların da en ağır cezayı vereceğinden eminim. Şikayetçi olacağımı tahmin ettiği için evi terk etti. 3 yıldır çocuklarıma hem annelik hem babalık yapıyorum. Onların her ihtiyacını karşılamaya çalışıyorum. Çocuğumun gözyaşlarına dayanamıyorum. Çocuklarıma kimse dokunamaz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Çetin B. Röportaj görüntüsü

- Çetin B. Genel ve detay görüntü

- Kamera kaydı görüntüsü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Kadir ÖZEN /İZMİR, ()

============================

2 kadının kavgasında tabanca ateşlendi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, aynı evde yaşayan iki kadın arasında çıkan kavgada kadınlardan biri, tabancayla ateş etti. Mermilerin evin duvarına isabet ettiği olaydan sonra polis, tabancayı ateşleyen kadını gözaltına aldı.

Şehit Oğuz Yener Caddesi üzerindeki bir evde yaşayan C.K. ve İ.U. isimli kadınlar arasında henüz bilinmyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada kadınlardan C.K., evde bulunan ruhsatsız tabancayı alıp, ateşledi. Tabancadan çıkan mermiler evin duvarına isabet etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, C.K.'yi gözaltına aldı. Kavga sırasında cam kırıkları nedeniyle elinden yaralanan İ.U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Olay yerindeki polisler ve araçlar

-Elinden yaralı olan kadın

-Olayın meydana geldiği dairenin dıştan görüntüsü

-Ambulansın gelmesi

-Elinden yaralı olan kadına sağlık ekibinin müdahalesi

-Yaralı kadının ambulansa götürülmesi

SÜRE: 01'13" BOYUT:56 mb

Haber:Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),()

=======================

Lahmacun yedikten sonra rahatsızlanan 17 öğrenci ve 1 öğretmen, hastanelik oldu

SİVAS'ta lahmacun yedikten sonra rahatsızlanan 17 ortaokul öğrencisi ve 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Yesevi Ortaokulu'nda eğitim gören 17 öğrenci ve 1 öğretmen, öğleden sonra kentte bulunan bir lokantadan lahmacun sipariş etti. Ancak bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ile kusma gibi şikayetler ortaya çıktı. Okul yönetiminin haber vermesiyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 17 öğrenci ve 1 öğretmen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrenciler ve öğretmenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, lahmacun satışı yapan iş yerinden incelemek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Okuldan görüntüler

-Ambulansların görüntüleri

-Hastaneden görüntüler

-Ambulanstan indirilen öğrenciler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS, ()

===========================

TBMM Komisyonu, Düzce Cezaevi'nde incelemelerde bulundu

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu üyeleri, Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde incelemelerde bulundu. Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, işkenceye sıfır toleransın çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye’de 1990’lı yıllarda olduğu gibi bir işkence, kaba şiddet, bir insan hakkı ihlali bulunmamaktadır" dedi.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve komisyon üyesi milletvekilleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ile birlikte, Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Hüseyin Yayman inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonu olarak önce Sincan cezaevini, Silivri ve Bakırköy cezaevlerini, geçen hafta ise Elazığ ve Diyarbakır cezaevlerini ziyaret ettik. Cezaevlerinde ki problemler nelerdir? Burada tutuklu ve hükümlülerin bir insan hakkı ihlali var mıdır? Bir işkence var mıdır? Kaba şiddet var mıdır? Şikayetler nelerdir? Bütün bu konuları, inceleme yapmak üzere ziyaretlerde bulunduk. Çok şükür ki şunu bütün açıklığı ile ifade etmek isterim iktidar ve muhalefet dahil olmak üzere hepimizin ortak kanaati Türkiye’de 1990’lı yıllarda olduğu gibi bir işkence, kaba şiddet, bir insan hakkı ihlali bulunmamaktadır. Bu zaten bizim cezaevi raporlarımızda da hem Sincan cezaevi raporumuzda hem Bakırköy ve Silivri Cezaevi raporlarımızda bütün partilerin katılımı ile tutanak altına alınmıştır. Bazı milletvekillerimizin şerhleri vardır. Fakat bu şerhlerde de yine oralarda ki şartların iyileştirilmesi ile ilgili talepler vardır" dedi.

'CEZA İNFAZ MEMURLARININ PROBLEMLERİ VAR'

Yayman, ceza infaz memurlarının bir takım sorunları olduğuna dikkat çekerek, "Aynı zamanda ceza infaz memurlarının da bir takım problemleri var. Bunları da takip ediyoruz. Bunlarla ilgili olarak komisyonumuz incelemelerde bulunuyor. Büyük bir uyum içinde çalıştığımızı söylemek isterim. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti insan hakları meselesinde evrensel normlarda pratikleri geliştiren bir ülkedir. Geçmişe göre çok büyük bir ilerleme gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

'İNSAN HAKLARI MESELESİ SİYASET ÜSTÜ BİR MESELEDİR'

Yayman, insan hakları konusuna önem verdiklerine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Biz insan hakları meselesini siyasetin üzerinde bir mesele olarak görüyoruz. Partiler üstü bir mesele olarak görüyoruz. Sürekli söylediğimiz gibi ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile İktidarı ile muhalefeti ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP dahil olmak üzere bütün partiler bu komisyonda varlar."

'İŞKENCEYE SIFIR TOLERANS'

Yayman, işkenceye karşı sıfır tolerans anlayışı içinde olduklarını belirterek, şu açıklamada bulundu:

"İşkenceye sıfır tolerans meselesi çok önemlidir. Adalet Bakanımız ile sürekli irtibat ve temas halindeyiz. Bütün şeffaflığı ile cezaevlerine çat kapı ziyaretler yaparak cezaevlerinde bir hak ihlali varsa bunların peşinde olduğumuzu, bunları takip ettiğimizi söylememiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Adalet Bakanlığı cezaevleri konusunda bir paradigma değişimi yaşanmış durumda, bir devrim gerçekleşmiş durumda. Fiziki şartların iyileştirilmesi, tutuklu ve hükümlü yakınlarına daha iyi muamele yapılması çok önemli. Ama cezaevlerinin ıslahı konusunda bizim ortak akılla hareket etmemiz lazım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Düzce cezaevinin görüntüsü

Komisyon üyelerinin cezaevinden çıkarken görüntüsü

Komisyon başkanının açıklamaları ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

=============================

Otomobilin tavanından 5 bin uyuşturucu hap çıktı

Bursa'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, otomobilin tavanıyla döşemenin arasına gizlenmiş 5 bin 100 ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen M.Ş.T., T.H. ve U.K.'yi takibe aldı. 3 şüpheli, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada, tavan ile döşemenin arasına gizlenmiş 5 bin 100 ecstasy hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------

-Otomobilde arama yapılması

-Şüphelilerin adliyeye gönderilmesi

Süre: 2.08 Boyut: 235 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

=====================

12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı

Bursa'da 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan, kilitli kapıları pet şişe ile açarak hırsızlık yaptığı için 'Pet şişe Refiye' lakabıyla aranan Refiye Aksu, yakalanıp, tutuklandı.

İznik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan Refiye Aksu'yu (56) Yeşilcami Mahallesi'nde sokakta yürürken yakaladı. Kilitli kapıları, pet şişe yardımıyla açarak evlere girdiği için 'Pet şişe Refiye' olarak anılan Aksu, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

------

-Adalet Sarayı'ndan detaylar

- Refiye Aksu'nun fotoğrafı

Haber: Hayri ŞEN/İZNİK, (Bursa), ()-

