DHA YURT BÜLTENİ - 21

'Tek bir terörist kalmayana kadar bu çetin mücadele devam edecek'

Van'dan sonra helikopterle Bitlis'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Esoy ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ilk ziyaretlerini Jandarma Komutanlığına yaptı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, daha sonra valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Ersoy, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Yardımcısı Ersoy, tek bir terörist kalmayana kadar bu çetin mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Hepinizin yakından takip ettiği gibi ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak ve halihazırda sağlanmış olan huzur ve güven ortamını kalıcı kılmak amacıyla, bizim birliğimize, devletimize, milletimize yapılan her türlü terör faaliyetine karşı mücadelemiz kesintisiz ve aralıksız devam ediyor. Dışarıda yaptığımız başarılı faaliyetleri ve çalışmaları hepiniz takip ediyorsunuz. Paralel faaliyetleri güvenlik güçlerimizle ve korucularımızla birlikte içerde de sürdürüyoruz. Kıran-1, Kıran-2, Kıran 3- operasyonlarıyla yaz döneminde terör örgütüne karşı çok başarılı sonuçlar aldık. Tarihin en zayıf, en güçsüz konumuna getirdik. Arkasından Kıran-4 ve Kıran-5 operasyonlarını başlattık. Dünde Kıran-6 operasyonunu başlattık. Kahramanlarımız, güvenlik güçlerimiz, jandarmamız dağda taşta basılmadık tek bir nokta, girilmedik tek bir in bırakmıyor." dedi.

HUZUR İÇİN TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK

Bakan Yardımcısı Ersoy, devlet ve milletin arasına hiç kimsenin girmesine izin vermeyeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Hakkari’den Muğla’ya, Ardahan’dan Edirne’ye kadar bu coğrafyada milletimizin her ferdinin huzur, barış, güvenlik ve kardeşlik içinde, devletiyle milleti kucaklaşmış vaziyette yoluna devam etmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bize, varlığımıza ve ülkemize düşman olanlara karşı en sert, halkımıza karşı da en müşvik bir şekilde bütün kamu görevlilerimizin görevlerini sürdürmelerine ve milletimizin hizmetinde olmalarını sağlamaya devam edeceğiz. Valilerimizin önderliğinde illerimizde oluşan huzur, güven ve dayanışma ortamını, bütün kurum ve kuruluşlarda devletimizin güvenlik güçlerimizin arkasında olduğunu gösteren en önemli işaret olarak hepimize güç vermektedir. Milletimiz de gerçekten güvenlik güçlerimize çok güçlü bir şekilde destek olmaktadır. Teröristlerin hiçbir şekilde faaliyet gösterebileceği alan bırakmadan bugüne kadar sürdürdüğümüz başarılı mücadeleleri bundan sonrada sürdürmeye devam edeceğiz."

Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgenaral Çetin, Vali Oktay Çağatay'dan brifing aldıktan sonra helikopterle Tunceli'ye geçti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in valilik önünde karşılanması

-Valilik şeref defterini imzalamaları

-Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy

-Valilik makamından detaylar

Haber-Kamera:Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS-)

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Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı (ek)

ŞABAN VATAN VE 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan ile kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı ifadesini değiştirmeye zorladığı suçlamasıyla gözaltına alınan K.K., T.D. ve C.C. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk görüntüleri

Haber-Kamera: Nedim KOVAN / GİRESUN ()

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Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Sakarya’nın Erenler ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken çevre ilçelerden de takviye ekipler istendi. Yangına 15 itfaiye aracı ile 40 personel müdahalede bulundu. Fabrikanın deposunu saran alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlanıldı. Geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında geçen haziran ayında da yangın çıktığı belirtilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri

Söndürme çalışmaları

Detay

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA, ()

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Tekirdağ'da yağış kaza getirdi: 2 ölü, 3 yaralı

TEKİRDAĞ'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aynı aileden Cevriye Özbudak ile Azize Özbudak öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ-Muratlı karayolunun Yeşilsırt yakınlarında meydana geldi. Muratlı'dan Tekirdağ yönüne giden Cengiz A.'nın kullandığı 16 LLV 53 plakalı hafif ticari araç iddiaya göre, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünden çıkması üzerine karşı yönden gelen Mesut Özbutak, idaresindeki 59 AZ 159 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.Şiddetli çarpışmada hafif ticari araç takla atarak yol kenarına devrildi. Kazanın duyulması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Cevriye Özbudak ile Azize Özbudak, araç içinde sıkışarak hayatlarını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mesut Özbudak ile hafif ticari araçta bulunan Cengiz A. ile Temel İ. ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri de ekipler tarafından otomobilden çıkarılarak aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yerinden detaylar

Ambulans, jandarma, itfaiye ve trafik polisleri

Kazaya karışan araçlar

Aracın içerisinde üzerileri örtülü cesetler

Ekiplerin çalışması

Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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