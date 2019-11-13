DHA YURT BÜLTENİ - 21

HDP önündeki eylemde 72'nci gün (3)

TESLİM OLAN TERÖRİSTTEN EYLEMDEKİ AİLELERE DESTEK MEKTUBU

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere bir destek de terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan ve şu an cezaevinde bulunan A.S.S.'den geldi. A.S.S., HDP il binası önünde oturma eylemi annelere mektup yazarak, hem yaşadığı mağduriyeti hem de annelere desteğini dile getirdi. Annelerinin evlatlarına kavuşması temennisinde bulunan A.S.S. mektupta şunları kaydetti:

"Sizlerin acı dolu bekleyişini yürekten destekliyorum. Bir an evvel evlatlarınıza kavuşmanızı temenni ediyorum. Sizlerin şu anda yaşadığı acıyı tedirginlikle biliyorum. Benim annem ve babam da yaşadı. Tam 10 yıl yaşadılar. Ben de 18 yaşındayken terör örgütünün zehirli şekerlerinde etkilenmiştim. Nihayetinde kustum o zehri. Ağır bir bedel yaşadım. İnşallah sizler bu bedeli acılarla yaşamadan evlatlarınıza kavuşursunuz. İçinde azıcık da olsa anne baba sevgisi varsa geleceklerine inanıyorum. Sizler umutlarınızı yitirmeyin. Gözyaşlarınızın bir damlası bile değerlidir. Onu görüp bilen evladınız er ya da geç bir yolunu bulup sizlere dönecektir. Dualarım sizinle inşallah. Sizler de evlatlarınıza kavuşursunuz. Benim annem babam da kavuşacağım günü beklediği gibi terör örgütünden dolayı başka genç acılar yaşamaya mecbur kalmaz. Umudunuzu yitirmeyin, inancınızı kaybetmeyin. Allah da biliyor tertemiz annelik babalık duygularıyla oradasınız. Arkanızda vicdanlı insanların olduğunu bilin. Emin olun er ya da geç kavuşacaksınız. Allah ve vicdanlı yüreklere emanet olun."

'72 GÜNDÜR SÖYLEMEK İSTEDİĞİMİZİ ÖZETLEMİŞ'

Mektubu okuyan ve kayıp oğlu Mustafa (18) için HDP önünde oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer, "Belki bizi burada izler görür çok teşekkür ediyorum kardeşimize böyle yürekli insanlarında arkamızda olduğunu bilmek güzel. Terör örgütü tarafından darbe yemiş birinden gelen mektup olunca tamamen olanları anlatıyor. Zaten bizim 72 gündür söylemek istediğimizi kısaca özetlemiş burada, ona çok teşekkür ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Çok güzel moral oldu Allah razı olsun. Rabbim tez zamanda anne babasına kavuştursun" dedi.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası önü

Teröristten gelen mektup

Ayşegül Biçer'in mektubu okuması

Ayşegül Biçer'in konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 422 MB

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Kütahya’da maden ocağında 'göçük' tatbikatı (2)

NEFESLERİ KESEN TATBİKAT BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sabah saatlerinde başlatılan Türkiye’nin en geniş kapsamlı Ulusal Maden Tatbikatı tüm işçilerin göçük altından çıkarılmasının ardından başarıyla tamamlandı. Kütahya’nın Tavşanlı İlçesine bağlı Tunçbilek Beldesindeki Ömerler Yer Altı Ocağı gerçeğini aratmayacak bir tatbikata ev sahipliği yaptı. Sabah saat 9.30 sularında başlayan ve göçük altında kalan 157 işçiyi kurtarmak için yapılan tatbikatta, kurtarma ekipleri zamanla yarıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından organize edilen ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğünün üstlendiği ulusal maden tatbikatı, Vali Ömer Toraman, Jandarma Komutanı Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, AFAD Kütahya Müdürü Ahmet Ali Artun, TKİ Genel Müdür Yardımcı Mehmet Uygun ve GLİ İşletme Müdürü Recep Çelik de yerinde takip etti.

Tatbikatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı’nın da canlı olarak Bakanlık Acil Durum Kriz Yönetimi Merkezinden izledi. Tatbikatta senaryo gereği 157 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edilirken, maden ocağında kalan işçiler için zaman kaybedilmeden çalışmalar başlatıldı. Kısa sürede göçük altındaki işçilerden 139'u kurtarıldı. Kalan 18 işçi de ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu yerüstüne çıkarıldı. İşçiler senaryo gereği ambulanslara taşınarak tedavi altına alındı. Kurtarma çalışmalarının ardından tatbikatın başarıyla tamamlandığı açıklandı.

Görüntü Dökümü:

-Madenden işçilerin çıkarılması

-Kurtarma ekipleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),()-

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Otobüste fenalaşan kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi

İZMİT’te bir özel halk otobüsü sürücüsü, aracında fenalaşan çocuğu hiçbir durakta durmadan hastaneye yetiştirdi.

Derince Çenesuyu ile İzmit Bayındırlık Konutları arasında sefer yapan 41 J 0040 plakalı özel halk otobüsünde yolcu olan bir kız çocuk fenalık geçirdi. Yanındaki arkadaşları hemen bir koltuğa yatırarak müdahale etmeye çalışırken, Seka Tüneli üzerinde durumu fark eden sürücü Şenol Türkay, hiç tereddüt etmeden otobüsü hastaneye götürdü. Aracının dörtlü lambalarını yakan ve korna çalarak trafikte yol isteyen sürücü Şenol Türkay, hiçbir durakta durmadan otobüsü Kocaeli Devlet Hastanesi’nin Acil Servis kısmına getirerek çocuğu ve arkadaşlarını indirdi. Tedavi altına alınan genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Otobüsün trafikte araçlardan yol isteyerek gitmesi

- Otobüsün hastaneye ulaşması

- Fenalaşan küçük kız ve arkadaşlarının otobüsten inerek acile girmeleri

- Sürücünün yoluna devam etmesi

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin akademik yıl açılışı yapıldı

KONYA Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin 2019 – 2020 akademik yılı, düzenlenen törenle başladı.

Akademik yılı açılış törenine Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Anadolu Birlik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Harun Reşat Ersöz, Anadolu Birlik Holding yöneticileri, fakültelerin dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, "Üniversitemiz 2016-2017 yılında başladı eğitim öğretime. 2013 yılında kanunen kuruluşu tamamlandı. Bizim temel amacımız, bir ihtisas üniversitesi olmaktı bunu da başardık. 2016 yılında 70 öğrenciyle başlamıştık. Yüzde yüz dolmuştu. Bu yıl 245 öğrenci aldık, 11 bölüme çıktı çünkü. Toplam 546 lisans öğrencimiz var. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı sadece 7. Başka vakıf üniversitelerinde şu an 245 olan var, 80 olan var 60 olan var. Bizde bu rakam 7. Bu da bizim eğitim kalitemizin, ihtisas üniversitesi olmamızdan kaynaklanan bir özellik. Yüksek lisans öğrencileriyle toplam sayımız 633" dedi.

‘SİLİKON VADİSİ GİBİ TARIMSAL VADİ KURACAĞIZ’

Konya’da gıda ve tarımsal bir vadi oluşturacaklarını söyleyen Prof. Dr. Cumhur Çökmüş şöyle dedi:

"Amerika’daki Silikon Vadisi gibi burada da tarımsal uygulamayla, gıda ve tarımla ilgili bir vadi oluşturacağız. Biz burada eğitim öğretime başlamadan, laboratuvarları kurduk tarımsal araştırmalar yapmaya başladık. Şu an analiz yapıyoruz. Dışarıya hizmet satışı yapıyoruz. Bir diğer merkezimiz gıdalarla bulaşan bazı hastalıkların, tanısında kullandığımız kitler var. Dışarıdan ithal ettiğimiz bu kitlerin üretimi için bir ar-ge altyapısı oluşturduk. Cumhurbaşkanlığımız tarafından da destekleniyor. 25 milyon bütçesi var ve projenin sonuna yaklaştık. Daha sonra bu merkezi özel sektörün kullanımına açacağız. Hem özel sektörün 25 milyonluk altyapı yapmasına gerek kalmadan, belirli ücret karşılığında burada ürün üreteceğiz."

Tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlılığı azaltacak projeler geliştirdiklerini ifade eden Cumhur Çökmüş, şunları söyledi:

"Tarım ve hayvancılıkla ilgili sınırı olmayan bir alanımız var. Çünkü Konya Şeker’in hayvan çiftlikleri biz onların içerisindeyiz. Önemli projeler de yürütüyoruz. Bitki ıslahı, tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili çalışmalarımız var. Yerli yoğurt bakteri suçlarının geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi olarak temel amacımız bir yandan İngilizce ve uluslararası düzeyde eğitim vererek, özgüveni ve yetenekleri yüksek mezunlar vermek. Ülkemizin bu alanda duyduğu insan gücüne katkı sağlamak, aynı zamanda gıda ve tarım ile ilişkili mühendislik ve sosyal bilim dallarında yenilikçi yaklaşımlarla, sektör ve ülke sorunlarının çözümü ve dışa bağımlılığın azaltılması temel hedefimizdir."

Görüntü dökümü:

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-Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,))

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45 kentin marka lezzetleri Diyarbakır'da sergilendi

DİYARBAKIR'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Gurme Diyarbakır Yöresel Lezzetler Fuarı'nda 45 kentin marka lezzetleri sergilendi. Fuarın gözdesi 21 metre uzunluğunda mangalda pişirilen Diyarbakır ciğeri oldu.

Gurme 2019 Diyarbakır Yöresel Lezzetler Fuarı düzenlenen törenle açıldı. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Malatya Valisi Aydın Baruş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile çok sayıda davetlinin katımıyla fuarın açılışı töreninde kurdele yerine Diyarbakır'ın yöresel örgü peyniri kesilerek yapıldı.

'ŞİMDİ SIRA DİYARBAKIR'I GÜZELLİKLERLE ANLATMA ZAMANIDIR'

Fuar için düzenlenen açılış töreninde konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır'ın geçmişte sadece dumanlar, ölüm ve terör haberleriyle gündeme geldiğini belirterek, kentin güzelliklerinin anlatılmasının zamanı olduğunu söyledi. Eker, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ın önümüzdeki süreçlerde bölgeyle birlikte, Türkiye'yle birlikte, Ankara'yla, Antalya'yla, buraya gelen diğer bütün vilayetlerle birlikte gelişir ve kalkınır. Bu lezzetleri biz dünyaya tanırız. Eksiğimiz, geçmişte televizyonlar sadece duman görüntüsü verdi, sadece ölüm haberlerini verdi, sadece terör saldırıları haberleri verdi, başka bir şey vermediler. Şimdi sıra Diyarbakır'ı güzelliklerle anlatma zamanıdır. Bu fuar bu nedenle çok önemlidir."

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu da, uluslararası alanda Diyarbakır'ın tanıtımında, sahip olduğu bütün zenginliklerin yanı sıra, lezzetleri de yaşatmak istediklerini belirterek, "Bu perspektifte tescilli ürünlerimizi çoğaltmak, ki bugün var olan peynirinden kadayıfına kadar bir dizi ürüne, bir çoklarını katmak, bununla ilgi süreçlerde uluslararası alanda yaratıcı şehirler noktasında UNESCO zincirine dahil olmak, bu bağlamda Diyarbakır'ın markalaşmasını, yemek alanında ve üretilen ürünler bağlamında çoğaltmak, önce Diyarbakır'a bu sorumluluğa sahip çıkmakla ilgilidir" dedi.

Bu yılki fuarın onur konuğu Malatya olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Malatya Valisi Aydın Baruş, "Yerel ürünlerimizi, yerel mutfağımızı evrenselleştirmek, başka insanlarla tanıştırmak için böyle fuarlar büyük önem taşıyor. Bu anlamda Diyarbakır gıda ve yöresel lezzetler fuarının ikincisi düzenleniyor. Bu kültürün gelişmesine ve ekonomik yönde mutfağın kullanılmasına önemli imkanlar sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı İlkay Gök, gastronomi yazarları, akademisyenler, blogerler ve şeflerin de katılım sağladığı fuarda 45 kentin lezzetleri görücüye çıktı. 172 firmanın stant açtığı fuara ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken, fuarın gözdesi 21 metre uzunluğunda mangalda pişirilen Diyarbakır ciğeri oldu.

Birbirinden farklı tatların görücüye çıktığı fuar 17 Kasım'da sona erecek.

Görüntü Dökümü

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Fuar açılışı

Mehmet Mehdi Eker'in konuşması

Vali Güzeloğlu'nun konuşması

Vali Baruş'un konuşması

Stantlardan görüntü

21 metrelik ciğer standı ve röportajı

Muhabir Rihan ALP Anonsu

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Rihan ALP/DİYARBAKIR, ()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 563 MB

