banner314

banner325

Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 21

Jandarma Uzman Çavuş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdü   BURSA Jandarma Astsubay Okulu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. (49), okula misafir ziyaretçi olarak gelen kız arkadaşı Sosin Küçükgüven'i (43), aralarında...

GÜNDEM 13.11.2019, 01:58
DHA YURT BÜLTENİ - 21

Jandarma Uzman Çavuş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdü
 
BURSA Jandarma Astsubay Okulu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. (49), okula misafir ziyaretçi olarak gelen kız arkadaşı Sosin Küçükgüven'i (43), aralarında çıkan tartışmanın ardından beylik tabancasıya vurarak öldürdü.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan Bursa Jandarma Astsubay Okulu'nda meydana geldi. Jandarma Astsubat Okulu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K.'ya, kız arkadaşı olduğu öne sürülen Sosin Küçükgüven, geç saatlerde ziyaretine geldi. Misafir ziyaretçi olarak nizamiyeden giriş yapan Sosin Küçükgüven ile Aydemir K., okulun bahçesinde buluştu. Bir süre sonra Küçükgüven ile Aydemir K., arasında tartışma çıktı.

10 EL ATEŞ ETTİ
Tartışmanın ardından Aydemir K., belindeki beylik tabancasını çıkartarak Sosin Küçükgüven'e kurşun yağdırdı. Sosin Küçükgüven, vücuduna isabet eden 4 kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, Aydemir K., okulda bulunan meslektaşlarına teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aydemir K.'yı gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 10 adet boş kovan bulundu. Aydemir K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Olay yeri inceleme ekiplerinin emniyete girişi
-Polis ekiplerinden detay
-Emniyet genel
-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - İsmail Hakkı SEYMEN - Muammer İRTEM / BURSA,()
=========================================================

Zeynep, organlarıyla 3 hastaya umut oldu
 
MUĞLA'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Zeynep Helin Aslaner'in (19) ailesi tarafından bağışlanan organları, 3 hasta için umut oldu.
Kaza, geçen Cuma günü saat 21.00 sıralarında Ortaca'nın Kemaliye mahallesinde meydana geldi. Ortaca'dan Kemaliye istikametine seyreden M.H.E. yönetimindeki 48 Z 2597 plakalı kamyonet, elektrik bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Helin Aslaner'e çarptı. Ağır yaralanan Aslaner, önce Fethiye Devlet Hastanesi'ne ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti. 
Doktorların görüştüğü Aslaner'in ailesi, kızlarının organlarının bağışlanmasına onay verdi. Durum, Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi. İstanbul'dan dün gelen ekipler tarafından Aslaner'in uygun bulunan organlarından 2 böbreği ve karaciğeri alındı. Hastanenin pistine inen Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na bağlı helikopterle organlar, Milas-Bodrum Havalimanı'na, buradan da Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen özel uçakla İstanbul'a gönderildi.
Öte yandan kamyonet sürücüsü M.H.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Organların yetkili doktor ve görevlilerce helikopterle taşınması

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,()
===================================

Akaryakıt istasyonuna giren ayı kamerada

KASTAMONU'da, akaryakıt istasyonuna giren Ayı paniğe neden oldu. O anlar, anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Azdavay ilçesinde meydana geldi. Selahattin Karaburak'a ait akaryakıt istasyonuna, akşam saatlerinde bir ayı geldi. Ayı, kimsenin dışarı da olmadığı esnada istasyon içerisinde rahat bir şekilde gezerken, ısınmak için içeri giren personelin dışarı çıkmasıyla hızla istasyondan uzaklaştı. Korku dolu anlar yaşayan personelde tekrar içeri kaçtı. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Ayının istasyona girme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,()
===================================

Başkent'in ilk 10 yılı görücüye çıktı
 
KOÇ Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (VEKAM) düzenlenen ve Ankara'nın başkent oluşunu takip eden 10 yılı anlatan 'Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933' sergisi, törenle ziyarete açıldı.
Vehbi Koç Vakfı'nın 50'inci kuruluş yıl dönümü şerefine, VEKAM tarafından 'Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933' sergisi düzenlendi. Ankara CerModern'de ziyaretçilere açılan sergi, Ankara'nın başkent oluşunu takip eden 10 yıla ışık tutuyor. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Ankara'nın gelişiminden, Ankara'da yaşayan edebiyatçılara kadar döneme dair pek çok ayrıntıyı barındıran sergi, 12 Ocak 2020'ye kadar ziyarete açık kalacak.

'BİR DÖNEMİ GÜNDEME GETİRMEYE ÇALIŞTIK'
VEKAM Direktörü Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Vakfı'nın 50'nci yılı şerefine sergiye önderlik ettiklerini belirterek, "Sergimizi, Prof. Dr. Ali Cengizkan ve eşi Müge Cengizkan hazırladılar. Serginin amacı, 1923 ve 1933 yılları arasında Ankara'da yeni bir kent nasıl kuruldu, Ankara'da yaşamaya gelenler nerede yaşayacaklardı, sokaklar, ev tipleri, o sırada Ankara'da olan edebiyatçılar, yazarlar kimlerdi, yani bir dönemi biz bu sergiyle gündeme getirmeye çalıştık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Sergiden görüntü
- Röportajlar
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Kaan ULU / ANKARA,()
=================================

Mersin'de 'Carmina Burana' kapalı gişe

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü 'Carmina Burana' koreografik sahne kantatını sanatseverlerle kapalı gişe buluşturdu.
Kültür Merkezi'nde sahnelenen eseri, MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Bengi İspir Özdülger ile çok sayıda sanatsever izledi. Orkestra şefliğini Cemi'i Can Deliorman'ın yaptığı eserin rejisörlüğünü ve koreografisini Mehmet Balkan, koreografi asistanlığını Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç, reji asistanlığını Soner Fahlioğulları, koro şefliğini Serhat Kaya, çocuk korosu şefliğini K. Reyhan Bezdüz yaptı.
Soprano Saliha Aktaş, teenor Erdem Erdoğan, bariton Hulusi Polat ve bale solistleri A. Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Ozan Demirbaş ve Tutku Barın Tümen'e Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestrasının korosu eşlik ederken, eserin dekor tasarımını Seyhan Atamer, kostüm tasarımını Aydan Çınar, ışık tasarımını ise Tarı Deniz üstlendi.
Yaklaşık bir saat süren temsil sonunda salonu dolduran sanatseverler performansları nedeni ile sanatçıları uzun süre alkışladı. Rejisör ve koreograf Mehmet Balkan, seyircinin tepkisini muhteşem olarak nitelendirerek, "Mersin Devlet Opera ve Balesi çok güzel işlere imza atıyor. 4 bölümden oluşan Carmina'yı biliyorsunuz, içine bir farkındalık getirerek sahnelemeyi seçtik. Opera, konser versiyonunda değil de, rejili bir Carmina'yı seyirci ile buluşturduk. Benim, bu 4 bölümden oluşan eserde dans, reji, orkestra, koro ve solistlerden oluşan, çocuk korosunun da içinde olduğu büyük bir prodüksiyon oldu. Seyircinin tepkisi bana şöyle bir umut veriyor, bu farkındalığı çok iyi algılıyorlar. Bize geri dönüşleri de alkışları ile çok büyük bir mutluluk veriyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Kültür Merkezine girenler
-Fuayaden ve salondan görüntü
-Temsilden genel ve detay görüntü
-Rejisör ve koreograf Mehmet Balkan ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN / MERSİN,()
======================================

Ankara'da kayıp olarak aranıyordu, öldürülmüş halde bulundu
 
ANKARA'da kendisinden 1 gündür haber alınamayan Bekir Aydoğan (49), boş bir arazide bıçakla öldürülmüş halde bulundu. 
Olay, Kızılöz Mahallesi'nde akşam saatlerinde ortaya çıktı. Boş bir arazide yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin bıçak darbeleriyle öldürüldüğünü tesbit etti. Yapılan araştırmada ise ölen kişinin ailesi tarafından bir gün önce polise kayıp başvurusu yapılan Bekir Aydoğan olduğu saptandı. Bekir Aydoğan'ın Çubuk'ta emlak ve inşaat işiyle uğraştığı öğrenildi. 
Aydoğan'ın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bekir Aydoğan'ın kesin ölüm sonucu yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Cinayetle ilgili polis soruşturma başlattı.

Haber: Müfit ONBAŞI / ÇUBUK(Ankara),()
===================================

Yorumlar (0)
15°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
İmsak 06:14
Güneş 07:41
Öğle 12:53
İkindi 15:31
Akşam 17:55
Yatsı 19:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6