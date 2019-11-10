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DHA YURT BÜLTENİ-21

Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi   ANTALYA'da siyanür zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren Selim (36) ve Sultan Şimşek (38) çiftiyle çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar'ın (5) cenazeleri, memleketleri Erzurum’da...

GÜNDEM 10.11.2019, 19:13
DHA YURT BÜLTENİ-21

Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi
 
ANTALYA'da siyanür zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren Selim (36) ve Sultan Şimşek (38) çiftiyle çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar'ın (5) cenazeleri, memleketleri Erzurum’da toprağa verildi. Cenazeler, kepçe ile açılan 6 metre derinlikteki tek çukura yan yana özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından yerleştirildi. Mezarlığa kimse alınmazken, yakınları defin işlemlerini uzaktan gözyaşlarıyla izledi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde 8 katlı bir binanın en üst katındaki dairede cansız bedenleri bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek’in cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından özel donanımlı araçla Erzurum'a getirildi. Cenazeler, önce AFAD Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yapılan incelemenin ardından cenazeler geniş güvenlik önemeli altında ailenin defnedileceği merkez Yakutiye ilçesine bağlı Kırgözeler köyü mezarlığına getirildi. Aileleri ve yakınları tarafından gözyaşları ile karşılanan cenazelerin yanına kimse yaklaştırılmadı.

Geniş güvenlik önlemi alan jandarma, cenazeleri taşıyan aracın etrafına güvenlik şeridi çekti. AFAD ekipleri, yaşamını yitiren Selim ve Sultan çiftinin anne ve babaları ile ikisi erkek 3 din görevlisini de özel kıyafet giydirerek cenaze yıkama aracına aldı. Yıkama işleminin ardından cenazeler, yine araç içerisinde cenaze namazı için saf tutan cemaatin önüne getirildi. Cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve bazı ilçe belediye başkanları ile köylüler katıldı. 

Namazın ardından cenazeler, cenaze aracı ile mezarlıkta defnedilecekleri yere götürüldü. Cenazeler özel kıyafetli AFAD ve din görevlileri tarafından kepçe ile açılan 6 metrelik çukura yan yana konularak son yolculuğuna uğurlandı.

Geniş güvenlik önleminin alındığı cenazede yakınları, defin işlemini uzaktan gözyaşları içerisinde izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yakınlarının ağlaması
-Cenazenin gelişi
-AFAD ekiplerinden detay
-Cenaze yakınlarının toplanması
-AFAD ve Jandarma ekiplerinin maske ve elbise giyerek önlem alması
-Yakınlarının elbise giyerek cenazelerin bulunduğu araca gitmesi
-İmam ile röp
-Cenaze namazı kılınması
-Cenazelerin defnedilmesi

Haber-Turgay İPEK - Kameri: Zafer KUMRU - ERZURUM,()

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Adapazarı’nda kazada bir aile yok oldu: 3 ölü, 7 yaralı (2)
TOPRAĞA VERİLDİLER

Adapazarı'nda dün gece meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğulcan Uğurlu, eşi İncinur Uğurlu ve 8 aylık bebekleri Eymen Efe Uğurlu bugün Serdivan Aşağıdereköy Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Serdivan Aşağıdere Mezarlığı'na toprağa verildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Bu arada, feci kaza MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Bilecik istikametine giden Oğulcan Uğurlu idaresindeki otomobilin bir anda kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve karşı yönden gelen araçların otomobile çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Cenaze namazından görüntüler
Güvenlik kamerası görüntüleri

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()

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Evinde kalaşnikof yakalandı, tutuklandı

ELAZIĞ'da, polis ekiplerince evde yapılan aramada kalaşnikof tüfek, 3 şarjör ve 100 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.C., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde suç ve suçluyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda il merkezindeki eve, ihbar üzerine, operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada kalaşnikof tüfek, 3 şarjör ve 100 fişek ele geçirildi. Tüfek ve mühimmata el koyan ekipler, A.C.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü
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Şahsın adliyeye getirilişinden görüntü 
Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY/ Kamera: ELAZIĞ,()
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7 MB

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Romanlar, 'Güzel Parti'yi kuracak

TÜRKİYE'de dernek çatıları altında bugüne kadar çalışmalarıyla seslerini duyurmak isteyen Romanlar, 'Güzel Parti' adında siyasi parti kurma kararı aldı. Sesimi Duyan Yok Mu Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, ocak ayında partinin kuruluş işlemlerinin tamamlanacağını söyledi. 

Ülkede bağlı bulundukları onlarca dernek çatısı altında bugüne kadar farkındalık çalışmalarıyla seslerini duyurmak isteyen Romanlar, bir araya gelerek, 'Güzel Parti' adıyla siyasi parti kurma kararı aldı. Partinin kurulma kararını ilk kez Edirne'den açıklayan kurucular kurulu üyeleri, kafede basın açıklaması yaptı. Kurul adına açıklama yapan Sesimi Duyan Yok Mu Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Akbulut, partinin 2020'nin ocak ayında kuruluş işlemlerinin tamamlanacağını belirtti.

'KURULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YILINDA MECLİS'TE OLACAĞIZ'

Parti kurma kararlarının Roman camiasında heyecanla karşılandığını anlatan Hüseyin Akbulut, "CHP, Özcan Purçu'yu Meclis'e milletvekili olarak gönderdi; AK Parti de Cemal Bekle'yi milletvekili olarak Meclis'e gönderdi. Tabi bunlar, konu mankeni olarak gönderildiler. 5,5 milyon oyu olan Romanlar, 1'er milletvekiliyle susturulmaya çalışıldı" dedi. 

Bugüne kadar onurlarının kırıldığı zamanlar olduğunu belirten Akbulut, "Bir parti kuruyoruz ve bu parti ile bizim de çocuklarımız Meclis'e gidecek, belediye başkanı olacak, milletvekili olacaklar, meclis üyesi olacaklar, il başkanları, ilçe başkanları olacak. Bütün Romanlara tüzel kişilik kazandıracağız ve söz sahibi olacaklar" diye konuştu. 

TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılında, 2020'nin ilk ayında partilerinin kurulmuş olacağını kaydeden Hüseyin Akbulut, "4 milyon 900 oy alan İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 7'ye denk geliyor. Şu anda bizim 5,5 milyon oyumuz var. Eğer kenetlenebilirsek ve dışarıdaki bize destek olacak olan vatandaşlarımızı da kazanabilirsek yüzde 13'lere varan oy alabiliriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Parti kurucular kurulunun salona girmesi
Salondan detaylar
Kurul üyelerinden detaylar
Hüseyin Akbulut'un konuşması
Detaylar


Haber-Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE, () - 

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