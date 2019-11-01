DHA YURT BÜLTENİ-21

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı



TRABZON’da, şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüsü seyir halinde alev alarak yandı. Şoförün yolcuları tahliye etmesi sonucu yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yalıncak Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Van’a giden Mehmet D. yönetimindeki Patnos İtimat firmasına ait 04 AAB 667 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı, bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden şoför ve muavin, otobüsü durdurup, 18 yolcuyu tahliye etti. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Paniğe neden olan yangında, yaralanan olmazken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otobüsteki alevler

-Ekiplerin müdahalesi

Haber-Kamera: TRABZON,()

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Malatya'daki cinayet anı kamerada



MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, Ömer Erdoğan'ın (78), kan davalısı Yahya E. tarafından tabancayla vurularak öldürülmesine ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Erdoğan'ın tabancasını Yahya E.'ye doğrultması, Yahya E.'nin ise belindeki tabancasını çıkararak Erdoğan'a ateş etmesi yer aldı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü, ilçe merkezinde meydana geldi. Meydanda yürüyen Yahya E., iddiaya göre kan davalısı Ömer Erdoğan ile karşılaştı. Erdoğan belindeki tabancayı çıkarıp doğrultunca, Yahya E. de tabancasını çıkarıp ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Erdoğan kanlar içinde yığılırken, Yahya E. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ömer Erdoğan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Erdoğan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kısa sürede olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan Yahya E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ömer Erdoğan'ın tabancasını Yahya E.'ye doğrultması ve Yahya E.'nin durumu fark edip yanındaki tabancayla Ömer Erdoğan'a ateş etmesi yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamerası

- Ömer Erdoğan'ın Yahya E.'nin yanına yaklaşması

- Ömer Erdoğan'ın tabancasını çekmesi

- Yahya E.'nin tabancayla Erdoğan'ı vurma anı

- Yahya E.'nin uzaklaşması

- Erdoğan'ın yere yığılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,()

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Devrilen TIR, Bursa-Balıkesir Karayolunu trafiğe kapattı



BURSA'nın Karacabey ilçesi Bursa-Balıkesir Karayolunda, traktör ile TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Karacabey ilçesi Bursa-Balıkesir Karayolunda meydana geldi. Reşat Ç. (56) yönetimindeki 06 GB 2257 plakalı traktör, iddiaya göre ana yola çıkan Mehmet K. (41) yönetimindeki 16 KLB 40 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle TIR yola devrilirken, sürücüler de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR'ın yola devrilmesiyle Bursa-Balıkesir Karayolu, yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. TIR ve traktörün yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Araçlardan görüntüler

-Polis ekiplerinden detaylar

Haber-Kamera: Yasin KESKİN - Hayrettin GÖK / BURSA,()

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Jandarma ve MİT'ten ortak FETÖ/PDY operasyonu: 1 gözaltı



BURSA'da, sosyal medya hesapları üzerinden, FETÖ/PDY ile 15 Temmuz darbe girişimini överek, propagandasını yaptığı tespit edilen Y.K. (34), jandarma ve MİT ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, Y.K.'nın sosyal medya hesapları üzerinden, FETÖ/PDY ve 15 Temmuz hain darbe girişimini överek propagandasını yaptığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Y.K.'nın Osmangazi ilçesindeki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan Y.K., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, evinde bulunan cep telefonu, hard disk ve laptopa da el konuldu. Y.K.'nın sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarma ekiplerinin evde arama yapması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,()

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Kuşadası'nda 133 kaçak göçmen yakalandı



AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 133 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Pamucak sahili açıklarında 2 ayrı lastik botta bulanan düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu lastik botları durdurdu. 133 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber: Eşber OKAYER / KUŞADASI(Aydın),()

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Sakarya'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü öldü

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Bedri Muşta (24), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Büyükesence Mahallesi'nde meydana geldi. Bedri Muşta yönetimindeki motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Motosiklet ile birlikte metrelerce sürüklenen Muşta ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muşta, doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı. Bedri Muşta’nın motosikletiyle akraba ziyaretine gittiği öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Aziz GÜVENER / ERENLER(Sakarya),()

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Bursa Valiliği’nden “kuvvetli rüzgar" uyarısı



Bursa Valiliği, bu akşam sahil kesimi başta olmak üzere kentte kuvvetli rüzgarın etkili olacağı uyarısında bulundu.

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın özellikle Bursa’nın sahil kesimleri başta olmak üzere; bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 (50-75 Km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklendiği ve fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususu,kamuoyuna saygıyla duyurulurö ifadelerine yer verildi.

Haber: Vedat YÜCEBAŞ / BURSA,()

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