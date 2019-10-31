DHA YURT BÜLTENİ-21 

Şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü(3)

ŞEHİT TEĞMEN TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın Hicret Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşların temsilcileri, şehidin eşi Esma Ablak, babası Orhan Ablak, annesi Elif Ablak ile 6 kardeşi ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin naaşını eşi Esma Ablak gözyaşları içerisinde asker selamı vererek uğurladı. Şehidin naaşı Gölcük şehitliğinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazı

-Top arabasıyla götürülmesi

-Cenaze aracına alınması

Haber-Ergün AYAZ-Soner GÜLEZER-Alişan KOYUNCU-Kamera:Selda Hatun TAN / KOCAELİ,()

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Tel Abyad'da teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor (3)

SMO ASKERLERİ KENT GİRİŞİNDE KİMLİK KONTROLÜ YAPIYOR

Barış Pınarı Harekatı ile 13 Ekim günü PYD/YPG'li teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da hayat normale döndü. İlçe merkezinde SMO askerleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor. İlçeye giriş noktalarında SMO askerleri nöbet tutarken, kente girmek isteyen kişilerin kimlikleri kontrol ediliyor. Askerler ilçeye girecek olan araçların içini ve bagajlarını da detaylı şekilde kontrol ederek, saldırı ihtimallerine karşı önlem alıyor. Kimlik kontrolleri sırasında SMO askerleri, Tel Abyad'lılar ile sohbet ederek, kente gelen Suriyeli vatandaşlara gül dağıtıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- SMO askerlerinin kimlik kontrolü yapması

- SMO askerlerinden görüntüler

- Araçlarıyla Tel Abyad'a gelenler

- Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

- Detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 308 MB

Haber- Semih ÇALIŞKAN, Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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Tel Abyad'da teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor (2)

TERÖRİSTLERİN KAZDIĞI TÜNEL KAPATILDI

'Barış Pınarı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, PKK/YPG'li teröristlerin kazdığı tüneller, kapatılıyor. Tel Abyad'da, terör örgütünün, Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazdığı tüneller tespit edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, evlerde detaylı arama yaparak, belirlenen tünelleri kapatıyor. Teröristlerin kazdığı tünellerden biri de kent merkezinde bulunan evde tespit edildi. Teröristlerin evden kazdıkları tünel, TSK ve SMO birlikleri tarafından kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tünel kazılan evden görüntüler

- SMO askerlerinden görüntüler

- Kapatılan tünelden görüntüler

- Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

- Detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 276 MB

Haber- Semih ÇALIŞKAN, Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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Kazada ölen milli takım antrenörü Bodrum'da toprağa verildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde trafik kazasında ölen kickboks milli takım antrenörü Hasan Karlı (41), Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi. Cenazede baba Celal Karlı'nın oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı dökmesi üzüntü yarattı.

Kaza, dün (pazartesi) saat 09.00 sıralarında, Aydın- İzmir Otoyolu Germencik gişeleri yakınında meydana geldi. İzmir'den Muğla yönüne giden kickboks milli takım antrenörü evli ve 2 çocuk babası Hasan Karlı, kullandığı 48 ABA 465 plakalı cipin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjdeki demir bariyere çarpan cipte büyük hasar oluştu. Kırılan bariyer, aracın sol tarafından içeriye girerek Karlı'nın vücudunu ve kafatasını yaraladı. Araçtaki kickboks milli takımı sporcusu olan ve 2 yıl önce Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanan Merve Sağlam da kazada yaralandı. Yaralılardan Karlı, ambulansla, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda öldü. Hastaneye kaldırılan ve tedavisi süren Sağlam'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Hasan Karlı'nın cenazesi, bugün Aydın Atatürk Devlet Hastanesi morgunda yakınlarınca teslim alındı. Karlı'nın cenazesi, Bodrum'un Turgutreis Mahallesindeki Yalı Camisi'ne getirildi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Muay Thai Federasyonu Başkanı Halil Durna, daire müdürleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş cenazeye katıldı. Baba Celal Karlı ve anne Şerife Karlı güçlükle ayakta durdu. Furkan ve Zeynep isminde iki çocuğu bulunan Hasan Karlı'nın cenazesi, ikindide kılınan namazın ardından Bodrum'un Akçaalan Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eşi Ayşe Karlı ile diğer yakınları taziyeleri kabul etti.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden görüntü

-Babanın tabuta sarılıp ağlaması

-Cenaze namazının kılınışı

-Tabutun omuzlarda taşınması

-Cenaze aracından görüntü

-Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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Turistlerden anlamlı Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde tatil yapan turistler, düzenlenen organizasyonla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Turistler bedenleriyle Atatürk yazısını oluşturup, ellerindeki ay yıldızlı bayrakları gökyüzüne bıraktı.

Manavgat'ın Kumköy Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe otelde tatil yapan turistler büyük ilgi gösterdi. Bando ekibiyle otelin bahçesinde tur atan turistlere görevliler tarafından ay yıldızlı balonlar dağıtıldı. Bandoyla birlikte sahile yürüyerek giden turistler bedenleriyle 'Atatürk' yazısını oluşturdu. Daha sonra ellerindeki balonları gökyüzüne bırakan turistler görsel şölen oluşturdu.

Otelin Misafir İlişkileri Müdürü Nilüfer Ertürk, Türk milleti için 29 Ekim'in en önemli günlerden biri olduğunu belirterek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı misafirlerimizle birlikte çok güzel bir şekilde kutladık. Misafirlerimizle çok önemli bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Havadan gopro görüntüleri

- Etkinlikten görüntüler

-Nilüfer Ertürk'ün açıklaması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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Atatürk'ün hayatını 'Vasiyet' adlı tek kişilik gösteriyle anlattı



Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk'ün hayatını ve bilinmeyen yönlerini tek kişilik gösterisi ile anlatan Zonguldak'ın Devrek ilçesi Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Okan Onur, duygulu anlar yaşattı.

ADD Marmaris Şube yönetimi, Cumhuriyet'in 96'ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında Atatürk'ün hayatı ve bilinmeyen yönlerini konu alan bir etkinlik düzenledi. Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Salonu'ndaki etkinlikte, Zonguldak'ın Devrek ilçesi ADD Başkanı Okan Onur'un tek başına sahnelediği 'Vasiyet' adlı anlatımda Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına dair bilinmeyen yönleri bir prodüksiyonla aktardı. Sinevizyon eşliğinde Onur'un anlatımıyla bir saat süren etkinlikte bazı izleyiciler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşam hikayesini dinlerken duygulanıp, gözyaşlarına hakim olamadı. Uzun süre alkış alan gösterinin sonunda Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, Onur'a teşekkür plaketi verdi. Onur ise Belediye Başkan Yardımcısı Öztürk'e dünyaca ünlü üzerinde Atatürk resmi işlemeli Devrek bastonu hediye etti.

ADD Devrek Şube Başkanı Okan Onur, gösterinin sonundaki konuşmasında, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatmanın bir ölçüsü olmaz, olamaz. Ulu önderimizi yaşlı, genç, yetişkin herkese anlatmaya mecburuz. O'nu Türkiye'nin her yerinde anlatmaya devam edeceğim" dedi. ADD Marmaris Şube Başkanı Dilay Uçar da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları konusunda Marmaris olarak çok şanslı olduklarını belirterek, "26 Ekim'den bu yana kutlama yapıyoruz. 'Cumhuriyet'in Kalesiyiz' demekten gurur duyuyorum. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim" dedi. Gösteriyi, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, AK Parti Marmaris İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Güneştutar, sivil toplum ve dernek temsilcileri yanı sıra yaklaşık 500 Marmarisli izledi.

Görüntü Dökümü

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-Okan Onur'un Atatürk'ün hayatı ve bilinmeyen yönlerini sinevizyonlu sunumu ile anlatması

-Öğrencilerin, 'Atatürk Gençliği' pankartı açması

-Sunumunun sonunda Okan Onur'a plaket ve hediye takdimindeng örüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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Mersin’de elektrik direklerine reklam asılmayacak



Mersin’de Toroslar EDAŞ’a ait elektrik direklerinin hukuka aykırı bir şekilde reklam mecrası olarak kullanılması konusunda taviz vermeyen ve mücadelesine devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i mahkeme de haklı buldu. Mersin 1’nci İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması için açılan davada ret kararı verdi.

Geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, elektrik direklerinde yer alan reklamları, kanuna aykırı olduğu ve kentte görüntü kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle toplatmıştı. Başkan Seçer, konuyla ilgili "Elektrik direklerinde reklamlar var. Bunların yasaya aykırı olduğunu tespit ettik. Reklam yönetmeliğine aykırı bir şekilde, o dönemde bunların izni verilmiş. Oysa çok net görünüyor ki yasalara aykırı bir durum. Biz tebligat yaptık, direkleri topladık" demiş ve kanunsuz olan bu uygulamanın altında imzası olan kişilere karşı da soruşturma başlatacaklarını ifade etmişti.

Hukuka aykırı olmasının yanı sıra kentte büyük bir görüntü kirliliği de yaratan direklere asılan reklam panolarının toplatılması talimatını veren Başkan Seçer’in uygulaması üzerine yürütmeyi durdurma isteyen reklam firması mahkemeye başvurmuştu. Büyükşehir Belediyesi mahkemeye savunmasını sundu ve ilgili firmanın yürütmeyi durdurma istemi, Mersin 1’nci İdare Mahkemesi’nce reddedildi. Mahkeme kanuna açıkça aykırı olan direk reklamlarının toplatılması ile ilgili yürütmeyi durdurma istemini reddetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Elektrik direklerindeki reklamlar

-Caddeden genel ve detay

-Direklerden genel ve detay

-Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yaptığı konuşma (arşiv)

Haber:Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN, ()

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