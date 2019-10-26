DHA YURT BÜLTENİ - 21

AK Parti'li Ünal: Polis, demokrasi ve özgürlüğü koruyor (2)

'TÜRKİYE'YE KEFEN BİÇENLER, EN NİHAİ ŞEKİLDE ARTIK BİTİRİLMİŞLERDİR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş 6'ncı Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarını ziyaret etti. Kendisine eşlik eden Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve partililerle birlikte fuardaki stantları gezip kitapları inceleyip bazılarını da satın alan Ünal, fuardan ayrılmadan açıklamalarda bulunup gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Barış Pınarı Harekatı sonrası yaşananları değerlendiren Ünal, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş'tan şunu artık göğsümüzü gererek söyleyebiliriz, Türkiye'ye kefen biçenler, en nihai şekilde artık bitirilmişlerdir. Yani Türkiye'nin sınırlarıyla oynayanlar, Türkiye'nin üniter yapısı ve Misak-i Milli'nin yapısıyla oynayanla, Türkiye'nin haritasını tekrar tekrar çizenler tarihin çöp sepetine atılmıştır. Önümüzdeki 100 yıl, Türkiye'nin bir sınır güvenliği sorunu kalmamıştır. Türkiye'nin toprak bütünlüğü sorunu kalmamıştır. Türkiye'nin bölünmesi ile ilgili bir meselesi de kalmamıştır. Özellikle Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı Türkiye'nin sınır güvenliği sorununu önümüzdeki 100 yıl için çözmüştür. Türkiye'den toprak talep eden bir takım çapulcu, bölücü, paçavra terörist bozuntuları da artık tarihin çöplüğünde yerlerini almışlardır. Bu meseleye böyle bakmak gerekiyor. Yani Türkiye; Amerika, Rusya ve Avrupa Birliği nezdinde sınırlarının güvenliğini ve bütünlüğünü önümüzdeki 100 yıl için teminat altına alınmıştır. Bundan sonrası, bundan sonrası Türkiye'nin bölgede barışın güvencesi olarak yoluna devam etmesidir. Terör unsurları nerede olursa olsun kaynağında kurtulmaya devam edecektir."

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

CHP'li Erdal Aksünger'in katıldığı bir televizyon programında "PYD terör örgütü değildir benim gözümde" sözlerinin hatırlatılması üzerine Mahir Ünal şöyle devam etti:

"Hala PYD'ye terör örgütü diyemeyen, bakın Suriye'de kahraman Türk Ordusu ile beraber terörle mücadeleden Suriye Milli Ordusu'ndan rahatsız oluyorlar ama oradaki terör unsurlarına YPG'ye, PYD'ye karşı en ufak bir rahatsızlıkları yok. Şimdi maalesef bizim siyasetçi olarak kendisini tanımlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde yuvalanmış birtakım zihinler, buna Kemal Kılıçdaroğlu da dahildir, milli mesele ile siyasi mesele arasındaki ayrımın farkında değiller maalesef. Bu bir milli meseledir. Biz sınır güvenliğini konuşurken burada siyaset konuşulmaz. Bu Türkiye'nin milli meselesidir. Türkiye'nin devlet başkanı konuşulurken burada siyaset konuşulmaz. Türkiye'nin devlet başkanı Rusya'da Türkiye'nin sınır güvenliğini müzakere ederken bu ülkenin muhalefet partisi lideri meclis kürsüsünde bu ülkenin devlet başkanına hakaret, iftira, yalan dolu ifadeler kullanıyorsa bunun adı siyaset falan değildir arkadaşlar. O yüzden her şey aziz milletimizin gözü önünde cereyan ediyor, burada da zaten siyaset konuşmuyoruz. Dediğim gibi bu mesele siyasi bir mesele değil bu mesele milli bir mesele, milletimiz de bu meselenin hamdolsun son derece farkında."

Mahir Ünal ayrıca, Barış pınarı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek'in Göksun ilçesindeki ailesini ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Türk Edebiyatı'nın 7 Güzel Adam'ından biri olan Nuri Pakdil için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulu Camii'nde okutulan mevlide katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mahir Ünal'ın fuara gelmesi

- Stantları gezmesi

- Açıklama yapması

- Fuarı gezmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 914 MB

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Bakan Kasapoğlu: Kadın sporu stratejisi geliştiriyoruz(2)

‘ASKER SELAMI İKİ YÜZLÜLERİ RAHATSIZ ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorlu’nun ardından Tekirdağ il merkezine geçerek temaslarda bulundu. Tekirdağ İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Ak Parti İl Danışma Kurulu toplantısına katılan Kasapoğlu, sporda elde edilen başarılar ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü operasyonlara değindi.

Türkiye’nin spordaki başarıların mani olamayacaklarını söyleyen Kasapoğlu, “Son günlerde sporda hamt olsun büyük başarılar haber alıyoruz. Cimnastikte İbrahim kardeşimizin başarısı ile gururlandık, hakikaten çok önemli bir başarıya imza attı. Yine voleybol ‘da kızlarımız Filenin Sultanları çok önemli bir başarı ile şampiyonluğu saliseler ile kıyısından döndüler. Yine geçtiğimiz hafta boksta yine kızlarımız, kadın odaklı spor boşuna demiyorum. Kadınlarımız her yaptığı işi mükemmel yapar onun için kadınlarımızın sporda öncü olması lazım. Varsınız değil mi ? Boksta kadınlarımızla, yüzmede ise Sümeyye ve Sevilay ile gurur duyduk. Tabi hepiniz biliyorsunuz A milli takımımız önce Fransa’yı Konya’da yendik, sonra Arnavutluk’u yendik, en son Fransa ile berabere kaldık ve inşallah önümüzde ki günlerde de İzlanda’yı burada güzelce yeneceğiz ve 2020’ye hep birlikte yürüyeceğizö dedi.

Bakan Kasapoğlu, sporcuların Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek olmak için askeri selamın vermelerine değinerek, “Son günlerde hepimizin dikkatini çekti, sporcularımız her başarıdan sonra Barış Pınarı Harekatı’nda bizler için mücadele eden kahraman Mehmetçiğimize güzel bir şekilde selam durdular. Mehmetçiğimize durulan bu selamdan birileri rahatsız oldu. Bunu başka yere çekmeye çalıştılar. Herkesi kendisi gibi görmeye alışmış iki yüzlüler rahatsız oldu. Dünyada zulmü, dünyada karanlığı inşa edenler rahatsız oldu. Onlar bizim aydınlığın, bizim adaletin, bizim zulme karşı merhametin temsilcisi olduğumuzu biliyorlar ama bilmezlikten geliyorlar. Çünkü işlerine gelmiyor. Fakat milletçe hep birlikte şuna şahit olduk ki; ne onların bu iki yüzlülüğü, ne koydukları engeller hiçbir şekilde ne Mehmetçiğimizin güçlü ve kararlı bir şekilde oradaki terör yuvalarını temizlemesine nede sporda ki başarılarımıza mani olamayacakö’diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Kasapoğlu’nun valilik ziyareti

-Kasapoğlu’nun spor salonuna gelişi ve karşılanması

-Salondan detay görüntüler

-İstiklal Marşı’nın okunması

-Kasapoğlu’nun konuşması

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

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Sokak ortasında husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi öldü, o anlar kamerada

DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde, husumetlisi Tuncay R. tarafından sokak ortasında bıçaklanan Özer Çetin yaşamını yitirdi.

Olay, Akakoca Bebek Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Tuncay R., aynı yolda ilerleyen bir otomobil içinde bulunan ve daha önce tartışma yaşadığı Özer Çetin’in araç içinde olduğunu fark etti. Otomobilden inen Özer Çetin ile Tuncay R. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tuncay R. yanında bulunan bıçağı çıkararak Özer Çetin’in bacağına sapladı. Bıçak, Özer Çetin’in atar damarına denk geldi. Otomobile dönmek isteyen Özer Çetin bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Özer Çetin, kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan Tuncay R. ise tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri

Şahısların araçtan inmesi

Kavga etmeleri

Yaralı şahsın otomobile binmeye çalışması

Yaralı şahsın yere yığılması ve detaylar

HABER : Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı (2)

ÖĞRETMENLER HAKKINDA İNCELEME

Siirt Valiliği, futsal turnuvasında kavga eden öğretmenler hakkında inceleme başlattı. Valilikten yapılan açıklamada turnuvanın Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde öğretmenlerin kaynaşması amacıyla düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında 'Öğretmenlerin kavgasını seyirciler öğrenciler ayırdı' başlıklı haberlere yer verildiği görülmüş olup, açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde öğretmenlerimizin kaynaşması amacıyla il genelinde düzenlenen Futsal Turnuvası'nda çıkan arbede ve kavgada olaya karışan öğretmenler hakkında inceleme başlatılmıştır."

SİİRT ()

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Haczedilen hastanenin çalışanları, icra memurlarını içeri sokmayınca arbede çıktı

ANİSA'nın Akhisar ilçesinde, eski yönetim kurulu üyeleri tarafından haczedilen özel hastanenin çalışanları, gelen icra memurlarını içeri sokmayarak eylem yaptı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilince çalışanlar ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun da icra memurlarıyla tartıştığı olayların ardından hastane çalışanları polis tarafından uzaklaştırıldı. Hastaneye giren icra memurları hastanede envanterlerin raporunu tutarken, Belediye Başkanı Dutlulu "Sizler yüzde 100 haklısınız. Hakkınızı aramak da en büyük hakkınız" dedi.

Akhisar'daki özel bir hastanenin eski yönetim kurulu üyeleri tarafından haciz işlemi başlatıldı. Bugün hastaneye giden icra memurları içeri girmek istedi ancak doktor, sekreter, hademe ve temizlikçi gibi hastane personelleri kapının önüne dizildi. Hastane personelleri eylem yapıp, haciz memurlarını içeri sokmadı. Bu sırada haber verilmesi üzerine olay yerine saat 16.30 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet ekipleri geldi. İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar'ın talimatı ile kapı önünde bekleyen işçilerin eylemine son verilmesi için harekete geçildi. Bu sırada ısa süreli arbede yaşandı. Arbedede birkaç personel fenalaştı. Hastane çalışanları çevik kuvvet ekiplerine karşı koyarken, hukuksuz bir şekilde işlem yapıldığını iddia etti.

'BURADA TEK ALACAKLI OLAN İŞÇİLERDİR'

Bu sırada bölgeye gelen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve CHP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Fikirli, hastane çalışanları ve Özel Akhisar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Kurtul ile konuşup, bilgi aldı. Konuşmanın ardından açıklama yapan Bakırlıoğlu, çalışanların 5- 6 aydır maaş alamadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Burası Akhisar'ın en köklü hastanesi ve ilk özel hastanesi. Bu insanlar 5 ila 6 aydır maaş almıyorlar. Şimdi bu bina 5 ila 10 kişinin malı olabilir ancak esas sahibi buranın emekçileridir. Yönetimin kendi arasındaki anlaşmazlıkları yüzünden uzlaşma taraflı olmamalarından kaynaklı bugün burada polis ve kolluk güçleri ile buradan maaşlarını alamayan insanlar karşı karşıya geldi. Burası bir sağlık kurumu içeride hastalar var, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz burada herhangi birisinin tarafı değiliz, tek tarafımız burada emekçi insanların yanında olmak için 2 ve 3 günden beri buradayız ama haciz işlemlerini başlattılar. Buradaki esas sıkıntı tarafların birbirinden alacak verecek iddiaları var. Burada esas alacaklı olan buradaki emekçi insanlardır."

BELEDİYE BAŞKANI VE İCRA MEMURLARI TARTIŞTI

Bu sırada, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, icra memurlarından konuyla ilgili bilgi almak istedi. İcra memurları ise Dutlulu'dan bölgeden gitmesini istedi. Bunun üzerine Belediye Başkanı ile icra memurları arasında tartışma çıktı. Belediye Başkanı Dutlulu tartışmanın ardından işçilere seslenip "Sizler yüzde 100 haklısınız. Ben buraya yönetim ve herhangi bir şahıs adına değil sadece sizler için geldim. Burada da hakkınızı aramak da en büyük hakkınız" dedi.

'BİZ BURAYI İŞİMİZ DEĞİL EVİMİZ BİLDİK'

Hastane personellerinden biri ise "Buradan icra ve haciz işlemlerini başlatan eski yönetim kurulu üyelerine sesleniyorum. Bu görüntüden çok mu memnunlar. Çok mu seviniyorlar şu anda? Alacakları nasıl da bu kadar olabiliyor? Nasıl usulsüzce kazanç sağlıyorlar? Buradan yüzlerce kişi yemek yiğiyor. Biz 6 aydan bu yana maaş almamamıza rağmen bu kapıyı evimiz bildik işimiz değil. Yazıklar olsun hiçbir şey demiyorum. Sadece adalet istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastane önünde eylem yapan işçilerden görüntü

-Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu açıklamalar

-Polislerin içeri girmesi

HABER-KAMERA: Barış GEZİCİ/Akhisar, ()

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Araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı

DÜZCE'de, hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Kervan Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Serhat Şahin idaresindeki 41 ACL 733 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Araç bariyerlerin üzerine çıktı. Kazada araçta bulunan Seher Şahin, Fatma Koç, Mahmut Koç ve 8 aylık olan Serhan Enes Şahin yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yerinden görüntü

Kaza yapan aracın görüntüsü

Ambulans ve polis ekiplerinin görüntüsü detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (



