DHA YURT BÜLTENİ - 21

MARDİN VALİLİĞİ: 8 SİVİL ŞEHİT, 35 YARALI

'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (10)

Suriye'nin Kamışlı kentinde, terör örgütü PKK/PYD-YPG'lilerin Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenledikleri havan ve roketle saldırıyla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada, 8 sivilin şehit, 35 kişinin de yaralandığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca ilimiz Nusaybin ilçesine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, 8 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 35 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Nusaybin ve Mardin Devlet hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

MARDİN ()

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Edremit'te belediye binasında silahlı kavga: 2 gözaltı



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, seyyar tezgahının yeri değiştirilen Yakup Y., belediye binasına gidip, Başkan Hasan Arslan'a bağırıp, çevresindekileri üzerlerine kezzap atmakla tehdit etti. Başkan Arslan apar topar makam odasına sokulurken, o sırada binada bulunan O.V. ile Yakup Y. arasında kavga çıktı. O.V.'nin belinden çıkarıp, ateşlediği tabancasından çıkan 2 kurşun, duvara ve koltuğa saplandı. 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Belediyeye bağlı zabıta ekiplerince seyyar tezgahının yeri değiştirilen Yakup Y., Belediye binasına geldi. Belediye Başkanı CHP'li Hasan Arslan'ın makam odasının bulunduğu kata çıkan Yakup Y., bağırmaya başladı. Sesler üzerine makamından çıkan Başkan Arslan, Yakup Y.'yi uyarıp, uzaklaşmasını istedi. Yakup Y., bağırmaya devam ederken, belediye çalışanları Başkan Arslan'ı tekrar makamına götürdü. Yakup Y., Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş'u ve Başkan Arslan'ın sekreterini üzerlerine kezzap atmakla tehdit etti.

Bu sırada binada olan O.V., Yakup Y.'yi hakaret etmemesi için uyardı. Konuşmak için Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş'un odasına giren O.V. ile Yakup Y. arasında kavga çıktı. Bu sırada O.V. belindeki tabancayı çekip, ateş etti. 2 kurşun duvara ve koltuğa saplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. O.V. ve Yakup Y. polis ekiplerince gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay yeri inceleme ekibince belediyede çalışma yapılırken, koltuğa ve duvara saplanan 2 mermi bulundu. Belediyede yaralanan olmadığı öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

EDREMİT BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Edremit Belediyesinden yapılan yazılı basın açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:

"Bugün saat 15.25 sularında belediyemiz başkanlık katında iki grup arasında ilk başta sözlü olarak başlayan tartışma, daha sonra fiziki saldırıya dönüşmüş ve bu esnada kimliği Emniyet güçleri tarafından tespit edilen şahıs tarafından 2 el ateşli silah kullanılmış, arbede sonucu hiç kimse yaralanmamıştır. Yaşanılan arbede esnasında Belediye Başkanı Sayın Selman Hasan Arslan ve Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Elman başkanlık katında kendi odalarında iken, diğer Başkan Yardımcıları arbedenin yaşandığı kat içerisinde yer almamaktadır. Belediyemiz içerisinde hiçbir şekilde yaşanmasını istemediğimiz bu menfur olay sonrası gerekli hukuki işlemlerin yapıldığını ve takipçisi olunacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Edremit Belediyesi'ne gelen polis ekiplerinden genel ve detay görüntüler

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

-Olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarından genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), ()

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KURTULMUŞ:TÜRKİYE İŞGALCİ DEĞİLDİR

Kurtulmuş: Türkiye'yi işgalci kuvvet gibi gösterme gayretindeler (2)

Çorum'da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş,Cuma namazı çıkışında Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı. Burada Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Burada konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, "Bu operasyon orada herhangi bir ülkenin ya da Suriye'nin bir karış toprağını işgal etmek için yapılmamıştır. Dünyanın ta bilmem neresinden gelip, bu coğrafyayı işgal edenler, Türkiye'ye işgalci diyemezler. Tarih boyunca Asya'da, Afrika'da Latin Amerika'da, Orta Doğu'da birçok yeri işgal edenler, kalkıp da Türkiye’ye 'işgalci' diyemezler. Türkiye işgalci değildir. Türkiye’nin kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur" dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş buradaki program sonrasında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu toplantı programına katıldı. Sonrasında AK Parti İl Başkanlığı'na giderek partisinin teşkilat üyeleriyle biraraya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, daha sonra AK Parti Genişletilmiş İl Danışma toplantısına katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un konuşması

-Vatandaşlardan detay

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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Sokakta oynayan 9 çocuğu 'gürültü' yaptıkları gerekçesiyle havalı tüfekle vurdu

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Mayıs ayından bu yana gürültü yaptıkları gerekçesiyle 9 çocuğu dürbün taktığı havalı tüfekle vurarak çeşitli yerlerinden yaralayan Serdar Yün(38), yakalanarak tutuklandı. Yün'ün en son vurduğu Ayça A.'nın(16) hastanede tedavisi sürüyor.

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde geçen mayıs ayında sokakta oynayan bir çocuk, havalı tüfekle açılan ateşle yaralandı. Olayın ardından jandarma ekipleri kapsamlı çalışma başlatırken, önceki güne kadar toplam 9 çocuk aynı yöntemle vurularak yaralandı. Olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede sivil ekipler görevlendirdi ancak bir sonuç alamadı. Ardından bölgeye çok sayıda güvenlik kameraları yerleştirerek, çalışmanın kapsamı genişletildi.

En son önceki gün Ayça A.'nın sokakta oynarken havalı tüfekle vurularak yaralanmasının ardından jandarma ateşin açılmış olabileceğini değerlendirdiği 3 evde savcılıktan alınan izinle arama yaptı. Serdar Yün'ün yalnız yaşadığı evde yapılan aramada biri oksijen tüpü ile güçlendirilmiş ve dürbünlü olmak üzere 2 havalı tüfek, tüfeğe ait çok sayıda saçmalar ele geçirildi. Yapılan incelemede Yün'ün havalı tüfeğinin menzilini ve şiddetini artırmak için oksijen tüpü kullandığı belirlendi.

Gözaltına alınan ve 7 ayrı suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen Yün, ifadesinde, "Çocuklar çok gürültü yapıyorlardı. Korkutmak amacı ile ateş ettim. Vurulduklarını görmedim. Bir de sokak köpeklerine atıyordum" dediği öğrenildi. Yün, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yün'ün önceki gün havalı tüfekle vurarak yaraladığı Ayça A.'nın hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ateş edilen dürbünlü tüfek

-Zanlının adliyeye getirilmesi

-Zanlının elleri kelepçeli adliyeye sokulması

-Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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