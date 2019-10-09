DHA YURT BÜLTENİ-21

Suriye'den atılan 9 roket, Nusaybin'e düştü- Yeniden



SURİYE'nin Kamışlı kentinden teröristlerin attığı 9 roket, sınır hattındaki Mardin'in Nusaybin ilçesindeki farklı yerlere isabet etti. Kaymakamlık, belediye hoparlöründen vatandaşların sınır hattında uzak durmaları ve zemin katlara sığınmaları yönünde sık sık uyarılarda bulundu.

Suriye'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki teröristlere yönelik ve güvenli bölge oluşturulması amacıyla Barış Planı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte sınır hattında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesine peş peşe Kamışlı kentinde bulunan YPG'li teröristler tarafından roketler atılmaya başlandı. Atılan 9 roketten çoğu boş arazilere, biri Yıldırım İlkokulu'na, biri Yeşilkent Mahallesi'nde bulanan Doğan Sitesi'ndeki 5'inci katta bulunan daire ve bir karakola isabet etti. Roketlerin patlamasıyla can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, güvenlik güçleri vatandaşları sınır hattından uzaklaştırıp, inceleme yaptı.

VATANDAŞLARA 'SINIRDAN UZAK DURUN' UYARISI

Suriye'den peş peşe atılan roketlerin, Nusaybin'e düşmesinin ardından Kaymakamlık tarafından belediye hoparlörleri aracılığıyla vatandaşlara uyarılar yapıldı. Belediye hoparlörlerinde, 'Vatandaşlarımızın can güvenliği nedeniyle sınır hattından uzak durmaları ve evlerin zemin katlarında beklemeleri önemle duyurulur' anonsları yapıldı. Bu anonslarla birlikte özellikle sınır hattında yaşayan çoğu vatandaş yanlarına aldıkları bazı kıyafetlerle evlerinden ayrılıp, yakınlarının yanına gitti. Vatandaşlar, can güvenlikleri olmadığı için evlerini terk ettiklerini ve yakınlarının yanında kalacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Nusaybin ilçe merkezi

Belediye hoparlöründe yapılan anons

Roket düşen bina

Evlerini boşaltanlar

Eşyalarıyla ayrılanlar

Ambulansların geçişi

Vatandaşların tedirginliği

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Emrah KIZIL-Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),()

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Barış Pınarı Harekatı başladı (2)

TERÖRİSTLER LASTİKLERİ ATEŞE VERDİ

Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması ile hem Türk savaş uçakları hem de topçu birliklerinin bombardımana tuttuğu Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kasabasında PKK/PYD' li teröristler çok sayıda lastiği ateşe verdi. Teröristlerin İHA ve SİHA'lardan kaçmak için yaktıkları lastiklerin dumanlarının Ceylanpınar'a kadar ulaştığı görüldü.

ŞANLIURFA ()

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Mardin'in 2 ilçesinde okullar yarın tatil



TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de, Fırat'ın doğusunda terör unsurlarına yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın ardından güvenlik önlemleri kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçe merkezi ile Kızıltepe ilçesinin 2 mahallesindeki okullar yarın tatil edildi.

Suriye sınırındaki Nusaybin ilçe merkezi ile Kızıltepe ilçesindeki 2 mahallede okullar, Barış Pınarı Harekatı'nın güvenlik önlemleri kapsamında yarın tatil edildi. Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Nusaybin merkez ilçemiz ile Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt ile Akdoğan mahallelerinde 10 Ekim günü 1 gün süreyle okullar tatil edilmiştir" denildi.

MARDİN, ()

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Bakan Varank: Uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah var (5)

BİZİM SİVİLLERLE BİR İŞİMİZ YOK, BİZİM DERDİMİZ TERÖRİSTLERLE

İZMİR’de gün boyu çeşitli törenlere katılan, bir takım ziyaretler gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, akşam saatlerinde ise savunma sanayisine yönelik araçlar üreten Katmerciler Şirketi’nin Çiğli Organize Sanayi bölgesindeki fabrikasını ziyaret etti. Burada üretimi yapılan araçları inceleyen, fabrikayı dolaşan Bakan Mustafa Varank, uzaktan kumanda ile çalışan zırhlı kepçeyi çalıştırdı. Daha sonra bugün (Çarşamba) başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, “Cumhurbaşkanımızın talimatı ile başlamış oldu. Kahraman ordumuz bu harekatı başlattı. Biz bölgenin güven ve istikrarı için terör koridoruna müsaade et etmeyeceğimizi defalarca söyledik. Bu sebeple askerlerimiz bölgede güveni, barışı tesis etmek, terörle mücadele etmek için bu harekatı başlattılar” dedi.

Burada kullandığı iş makinasının uzaktan kumandalı ve zırhlı olduğunu, 3 kilometre mesafeden bu araçların kullanılmasının mümkün olduğunu, özellikle şehir içi operasyonlarda ve tehlikeli bölgelerde siper kazmak gibi uygulamalar için bunların kullanıldığını ve cuma gün birliklerine teslim edileceklerini anlatan Varank, nerede ihtiyaç varsa bu araçların orada kullanılacağını kaydetti. Mustafa Varank, şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi savunma sanayi ülkemizin tam bağımsızlığı için çok önemli. Biz yerli, milli silahlarımızı, teknolojilerimizi geliştirerek terörle mücadelede çok önemli başarılar elde ettik. Bundan sonra da bunu ilerleterek devam ettirmek istiyoruz. Kendi geliştirdiğimiz teknolojilerin terörle mücadeledeki başarılarını inşallah bundan sonra da, ülkemizin güvenliğini sağlamak için elbette kullanmaya devam edeceğiz. Yüzde 20’lerde olan savunma sanayindeki yerlilik oranlarını yüzde 65’ler seviyesine çıkardık. Bir zamanlar parasını vererek alamadığımız silahları şimdi kendimiz geliştirebiliyoruz. Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Bu operasyonu başarılı ile uygulayacaklar ve hayata geçirecekler. Bölgede barış ve istikrarı tesis etmiş olacaklar.”

‘OPERASYONLARI CERRAH HASSASİYETİNDE YÜRÜTÜYOR’

Bakan Varank, gazetecilerin, “Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medya üzerinden Mehmetçiğe yönelik açıklamalar yapılıyor” sorusu üzerine, şunları söyledi: “Biz bundan önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarını gerçekleştirdik. Bizim askerlerimiz sivillerin zarar görmemesi için en fazla hassasiyet gösteren bir ordu. Bundan önce değişik ülkelerin bölgede yaptıkları operasyonlardan sonra o bölgede yapılan operasyonların şehirleri ne hale getirdikleri, nasıl bir yıkıma sebebiyet verdiğini, sivillere nasıl zarar verdiğini sadece biz değil bütün dünya kamuoyu gördü. Ama bizim operasyonlarımızda, bizim kahraman ordumuz kendisine zarar gelme pahasına, sivillere zarar vermemek için bu operasyonları adeta bir cerrah hassasiyetinde yürütüyor. Şimdi de bu operasyonlar bu hassasiyette yürütülecek. Bizim kesinlikle sivillerle bir işimiz yok, bizim derdimiz teröristlerle ve terör organizasyonlarıyla, terörist gruplarla. Biz defalarca bu bölgede terör koridoru istemediğimizi dünyaya ilan etmiştik. Güvenli bölge ile ilgili faaliyetlerimiz oldu ama yürümediğini zaten görmüş oldunuz. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz dedik ve sayın cumhurbaşkanımızın talimatı ile bölgede bir terör koridorunu sonlandırmak için bu operasyonu başlatmış olduk.” Varank, açıklamasının ardından fabrikadan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın fabrikaya gelişi

-Fabrikada uzak kumanda ile araç kullanması

-Bakan Varank’ın açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

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Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem



DENİZLİ'de merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD), Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 19.22'de Richter Ölçeği'ne göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 8.69 kilometre derinlikte meydana gelen deprem ilçede hafif şekilde hissedildi. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, ilçenin 8 Ağustos'ta 6 büyüklüğünde depremi yaşadığını hatırlatarak, bu sarsıntıyla biraz tedirgin olduklarını ancak şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde köylerde bazı binalar hasar görmüştü.

DENİZLİ, ()

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