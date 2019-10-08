DHA YURT BÜLTENİ - 21

BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde tugaydan, Kavuşak Askeri Üssüne erzak götürürken, şarampole yuvarlanan askeri araçta şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu'nun (22) acı haberi Bursa'da oturan ailesine ulaştı.

Çukurca'daki 2. Hudut Tugayı'ndan Kavuşak Askeri Üssü’ne erzak götüren askeri araç, saat 15.30 sıralarında şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Kotanoğlu, şehit oldu. Kotanoğlu'nun şehadet haberi, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi’nde oturan ailesine gece geç saatlerde sağlık personeli eşliğinde askeri yetkililer tarafından iletildi.

Bir kız bir de erkek kardeşi bulunan Muhammet Emin Kotanoğlu'nun acı haberi üzerine aile gözyaşlarına boğuldu. Şehidin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, yakınları ve komşuları taziyeye geldi. Erzurum Horasan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Kotanoğlu'nun naaşının sabah Yüksekova'da düzenlenecek törenin ardından Bursa'ya getirilerek Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Evden ve Türk bayrağından görüntü

Evin önünde bekleyen yakınları

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,()

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SURİYE'YE ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR



TÜRKİYE'nin farklı illerinden gelen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Kilis'e ulaştı. Yaklaşık 110 araçtan oluşan konvoy, Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye hareket etti.

Suriye’de terör örgütlerine yönelik harekat hazırlıkları devam ederken, yurdun çeşitli bölgelerinden yola çıkan zırhlı araçlar, Kilis’e ulaştı. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye geçen askeri konvoydaki araçların El Bab'da ki üs bölgelerine konuşlanacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Askeri konvoyun gelişi

- Askeri konvoyların geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,()

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OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI

ADIYAMAN’da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'inde meydana geldi. Murat Budak yönetimindeki 06 FYC 30 plakalı otomobil ile Ferhat Çakın yönetimindeki 02 HN 609 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Ferhat Çakın ile arkasında oturan Hüseyin Canlı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Ambulansın gelişi

-Ambulansın yaralıları götürmesi

-Trafik ekipleri

-Kaza yapan otomobil ve motosiklet

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

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TEM OTOYOLU TRAFİĞE KAPANDI, SÜRÜCÜ PARÇALANAN TIR'DAN HAFİF SIYRIKLARLA ÇIKTI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde ıslak yolda kayan TIR bariyerlere çarptı. Yolun Ankara yönü trafiğe kapanırken, şoför mahali parçalanan TIR'ın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza gece saatlerinde TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişi Hereke Doğu Gişelerinin 1 kilometre ilerisinde meydana geldi. Ankara yönünde seyreden Necati İbican(39) idaresindeki 42 BBG 55 çekici plakalı TIR, yağış nedeniyle ıslanan yolda kayarak kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan TIR'ın çekicisi tamamen parçalanırken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönü trafiğe kapandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Ekipler gelmeden önce parçalanan çekiciden diğer araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından çıkarılan sürücü Necati İbican, acil sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti. Sadece kaşının üzerinde hafif bir sıyrık olduğu görülen İbican'ın yarasına pansuman yapıldı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri Hereke Batı Gişelerinden itibaren yolu kapatarak trafiği D-100 Karayolu'na yönlendirdi. Karayolları ekipleri yolu kapatan dorse ile parçalanan çekiciyi bulundukları yerden kaldırmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Biriken trafikten drone görüntüsü

- Kaza yerinden görüntüler

- Ekiplerin çalışmaları

- Görgü tanığı ile röp.

- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / KÖRFEZ(Kocaeli),()

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