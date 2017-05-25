DHA YURT  BÜLTENİ-20

Ankara'da tedavi gören Diyarbakırlı asker şehit oldu (2)



ŞEHİT ER SONSUZLUĞA UĞURLANDI

Tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün şehit olan Reşit Yıldız için, memleketi Diyarbakır'da tören düzenlendi. 7'inci Kolordu Komutanlığı'ndaki törene, Vali Hüseyin Aksoy, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Barbaros Kasar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, askeri ve mülki erkân, şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

Şehit Er Yıldız'ın naaşının katafalka konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi ile dualar okundu. Birlik adına yapılan konuşma sonrası şehit er Reşit Yıldız'ın cenazesi, Hani İlçesi'ne bağlı Çardaklı Köyü'ne götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.



Görüntü Dökümü:

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-Törenden fotoğraflar

Haber: DİYARBAKIR, ()

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Bakan Kaya: Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

BİNGÖL'de incelemelerde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, terörle mücdelenin kararlılerini mücadeleye devam edileceğini belirterek, "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Bingöl'de, ilk olarak Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Vali Köşger'den brifing alan Bakan Kaya, burada YGS ve TEOG'da Türkiye birincisi olan öğrencilerle sohbet etti. TEOG'da tüm soruları doğru cevaplayan 100'üncü Yıl Ortaokulu öğrencisi Nur İkra Arıkan ile İçmeler Mehmet Akif İnan Ortaokulu öğrencisi Ayşe Sena Akuş, Ankara veya İstanbul'da eğitim görmek istediklerini, ancak ailelerinin il dışında okumalarına izin vermediğini belirtmeleri üzerine Bakan Kaya, "Ben sizi Ankara'ya davet ediyorum. Gelin Ankara, İstanbul'daki okulları gezin. Ailelerinizle konuş ikna etmeye çalışacağız" dedi.

Bakan Kaya, YGS'de Türkiye birincisi olan Ahsen Zeynep Kaya ve TEOG'da tüm soruları doğru cevaplayan Nur İkra Arıkan ile Ayşe Sena Akuş'a hediye çeşitli hediyeler verdi. Ardından esnafları ziyaret eden Bakan Kaya, El-Bab'ta şehit olan Muhammed Koşan ve şehit Mansur Salcan'ın ailelerini ziyaret etti. Daha sonra Bingöllü şehit Kadir Karaman'ın Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret eden Kaya, Bal Peteği Çocuk Evi'nde koruma ve bakım altında bulunan çocukları ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına konuşan Kaya, bölgede yürütülen operasyonlar değerlendirerek, "Bölgede yürütülen operasyonlar sırasında Mehmetçik'lerimiz maalesef şehit düştü. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimize ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Her zaman şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz. Emanet olarak gördüğümüz sahip çıktığımız şehitlerinizin evlatları bizim evlatlarımızdır. Muş ve Bingöl'deki şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Onların bu duruşları bizim için gurur vesilesidir. Şehit ailelerimizin bu duruşu bizim için çok önemli. İnşallah devlet olarak terörle mücadelemiz, içerde ve dışarıda devam edecektir. Nereye saklanırlarsa saklansınlar mücadelemiz sürecek. Kimin arkasına saklanırlarsa saklansınlar güçlü bit şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Şehitlerimize tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. Bingöl ziyaretinin ardından Bakan Kaya, özel uçakla havalimanından ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Kaya'nın Bingöl Valiliğine gelmesi,

-Valilik Şeref Defterini İmzalaması

-Esnaf ziyaretleri

-Genel ve Detay görüntüler

-Bakan'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL, ()

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FETÖ sanıklarını taşıyan araç spin attı

DENİZLİ'nin Serinhisar İlçesi'nde, Bursa'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine nakledilen FETÖ sanıklarını taşıyan cezaevi nakil aracı, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda spin attı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda sanıklar, Denizli'den gönderilen nakil aracıyla Fethiye'ye sevk edildi.

Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki Seydikemer Eşen T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen FETÖ sanıklarını taşıyan 16 JTA 99 plakalı cezaevi nakil aracı, Serinhisar-Acıpayam Karayolu'nda seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda spin attı. İçerisinde Bursa'daki FETÖ davasında yargılanan 12 kişinin bulunduğu nakil aracı, kaymanın etkisiyle orta refüje çarparak trafiğin akış istikametinin tersine döndü. Kazada ölen yada yaralanan olmadı. Nakil aracı yol kenarına çekilirken jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

FETÖ sanıklarını taşıyan konvoyun, üç grup halinde yola çıktığı belirtildi. Kazanın ardından spin atan araçtaki sanıkları Denizli'den gönderilen cezaevi nakil aracıyla Fethiye'ye gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Spin atan cezaevi aracından görüntü

- Jandarma ekiplerinden görüntü

- Sanıkların diğer araçla Fethiye'ye yola çıkmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Deniz TOKAT / SERİNHİSAR (Denizli), ()

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Eskişehir'de tavukçu dükkanında patlama: 2 yaralı

ESKİŞEHİR'de kızarmış piliç satan dükkanında gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada, 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Deliklitaş Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kızarmış piliç ve tavuk üstü pilav satan işyerinde tezgah altında bulunan tüpgazdaki gaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu, ardından da küçük çaplı yangın çıktı. Paniğe neden olan patlamada, işyerinin ortaklarından 58 yaşındaki Fatma Yılmaz yaralandı. Yılmaz'ı dışarı çıkarmak isteyen Ahmet Yavuz'un da çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Patlamada çevredeki işyerleri ve park halindeki bir otomobilde de maddi hasar oluştu. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Fatma Yılmaz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Ahmet Yavuz ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerin tarafından kısa sürede söndürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Patlamanın olduğu tavukçu dükanının önündeki polis,

- itfaiye ve doğalgaz ekiplerinin görünütü,

-Patlamanın meydana geldiği tavukçu dükkanının,

-bir görgü tanığının olayı anlatması,

-İtfaiye ekiplerinin ve olay yerindeki itfaiye araçlarının çekilen görüntüleri

Haber-Kamera.Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

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50 yıllık mezunlara, ikinci diplomalarını aldı

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'ndeki Ankara İlköğretim Okulu mezuniyet törenine, okuldan 50 yıl önce mezun olan öğrenciler de katıldı. Yeni mezun olan çocuklarla birlikte sembolik mezuniyet belgelerini alan 50 yıllık öğrenciler, törende duygu dolu anlar yaşadı.

Ankara İlköğretim Okulu'nun mezuniyet töreni bugün akşam saatlerinde okulun bahçesinde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene; Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bahattin Gengörü, Ankara İlköğretim Okulu Müdürü Selim Gökse Ayık, yeni mezun olan çocuklar ve velilerin yanı sıra, 1967 yılında aynı okulun 5A sınıfından mezun olan eski öğrenciler de katıldı. Sembolik mezuniyet belgelerini Karşıya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bahattin Gengörü'nün elinden alan 50 yıllık mezunlar duygu dolu anlar yaşadı.

Çocukluklarının çok güzel geçtiğini söyleyen eski mezunlardan Çiğdem Gökkaya, "Çok heyecanlıyım. Sanki o yıllara dönmüş gibiyim. Arkadaşlarımı gördüğüm için çok mutluyum. Geçen yıllar acısıyla tatlısıyla güzel geçti. Çocukluğumuz çok güzel geçti. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

SİMİT BORCU OLANLARI UNUTMADI

Öğrencilik yıllarında, okuldan arta kalan zamanlarda simit satarak ailesine destek olduğunu söyleyen ve yaptığı şakalarla arkadaşlarını güldüren Mustafa Harun Gürsoy, "Hiç zaman geçmemiş gibi algılıyorum. Sanki hala şuradayım. Şu köşede simit satıyordum ben. O zaman birilerine veresiye simit verdim. Aralarından bazıları o simitlerin parasını hala vermedi biliyorum. Burada kimin borcu olduğunu biliyorum ve o simit paralarını bugün tahsil edeceğim" dedi. Tören, çocukların yaptığı dans gösterilerinin ardından mezuniyet belgelerini almasıyla son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Okulun bahçesinden görüntü

- 50 yıllık mezunlardan görüntü

- Eski mezunların diploma alışlarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()