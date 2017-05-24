DHA YURT BÜLTENİ-20 

Şırnak’ta çatışma: 1 polis şehit, 2 polis yaralı



ŞIRNAK’ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde, güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 Özel Harekat polisi şehit oldu, 2'si de yaralandı.

Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı bölgesinde 19 Nisan'dan beri devam eden operasyonlar kapsamında, bugün akşam saatlerinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Açılan ilk ateşte 3 Özel Harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler, helikopterle bölgeden alınarak Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na getirildi. Burada hazır bekleyen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerden biri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede kıstırılan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Haber: ŞIRNAK, ()



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PKK'lı teröristler Tendürek'te araçları yaktı (2)



HAVADAN VE KARADAN OPERASYON

Tendürek Dağı'nda PKK'nın yol kesip TIR'ları yakılmasının ardından havadan ve karadan operasyon başlatıldı. teröristlerin kaçmasından sonra bölgeye Özel Harekat polisleri Doğubayazıt- Çaldıran yol ayrımında güvenlik noktası oluşturarak taşıt trafiğini durdurdu. Doğubayazıt 1.Mekanize Piyade Tugayı’ndan kalkan çok sayıda helikopter, Tendürek Dağında terörist avı başlattı.

Haber: AĞRI / DOĞUBAYAZIT,()

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İzmir'de, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tutuklanmasına tepki eylemi

İZMİR'de KESK'e bağlı sendikalar ve bazı STK'lar, KHK ile ihraç edilen Akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça'nın açlık grevi sırasında gözaltına alınarak tutuklanmasını protesto ederek, oturma eylemi yaptı.

Karşıyaka Çarşı'da bir araya gelen KESK'e bağlı sendikalar ve bazı sivil toplum kuruluşları, açlık grevlerinin 77'nci gününde tutuklanan, KHK ile mesleklerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek amacıyla oturma eylemi yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan KESK dönem sözcüsü Mustafa Güven, "Siyasi iktidar ve onun denetimindeki emniyetin hukuksuz uygulamalarını kabul etmek mümkün değildir. Gerçekten darbeye karşı olanları barış ve demokrasi isteyenleri, emekçinin hakkını arayanları iktidarın belirlediği sınırlar içinde hapsetmeye, hizaya getirmeye çalışanlar büyük yanılgı içerisindeler. Tüm sokakları tutuklasanız da, her yere cezaevine dönüştürseniz de işçiler yine greve çıkacak. Nuriye ve Semih'ler yine direnecek. Bu hukuksuz gözaltı ve tutuklamaları şiddetle protesto ediyoruz. Bir an evvel Nuriye ve Semih serbest bırakılmalıdır. OHAL hukuksuzluğuna bir son verilmeli ihraç edilen kamu emekçilerinin işlerine dönmeleri sağlanmalıdır" dedi.

Grup basın açıklamasının olaysız şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Eylemden görüntü

- Basın açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()