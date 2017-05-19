DHA  YURT BÜLTENİ-20

Deniz Baykal: Meriyet ayrı, meşruiyet ayrıdır



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandumun ülkenin anayasal sorunlarını çözemediğini belirterek, "Sonuç, öyle ya da böyle 50-50 ortaya çıktı. Toplumun yarısı değişikliği kabul ederken, yarısı kabul etmedi. Bu durumda, hayır diyen yüzde 50'ye bu senin de anayasan diyemezsiniz. Meriyet ayrı, meşruiyet ayrıdır" dedi.

CHP eski il başkanı Zeki Orhan'ın oğlunun düğünü için Kayseri'ye gelen Deniz Baykal, parti il merkezini ziyaret etti. Baykal burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok önemli bir sürecin içinden belirterek şunları söyledi:

"Çok büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Türkiye'nin siyasal geleceğiyle ilgili çok önemli şekillenmeler yaşanıyor. Kısa bir süre önce referandum yaptık. Bu referandum, 100 yıllık birikimi reddeden bir anlayışı temel alan bir referandumdu. Bu referandum, Türkiye'nin anayasal sorunlarını çözemedi. Çok tartışmalı bir referandum oldu. Bir olağanüstü hal rejiminde referandum gerçekleşti. Adil, eşik koşullarda bir tartışma zemini oluşturulamadı. Devletin bütün imkanları, Cumhurbaşkanı ve Başbakan bir taraf olarak karşımıza çıktı. Diğer tarafta da belli siyasi partilerin katkısıyla bir çalışma yapıldı. Çok adil bir referandum yapılmadığı çok açık. Referandumda evet diyenlerin yüze 27'si de bu referandumun adil olmadığını söylüyorlar. Sayım yöntemleriyle ilgili çok sancılı bir süreç yaşandı. Sonuç, öyle ya da böyle 50-50 ortaya çıktı. Yüzde 50 ile başkan, milletvekili, bakan olunur, ancak yüzde 50 ile anayasa değişmez. Toplumun yarısı değişikliği kabul ederken, yarısı kabul etmedi. Bu durumda, hayır diyen yüzde 50'ye bu senin de anayasan diyemezsiniz. TBMM'de yüzde 50 yeterli değilken, millette yüzde 50 yeterli mi? Meriyet ayrıdır, meşruiyet ayrıdır."

"DEVLETLE MİLLET KARŞI KARŞIYA GELMEMELİ"

Referandumun, anayasa değişikliğinin, toplumun makul bir çoğunluğunun benimsediği, kabul ettiği bir şekilde ortaya çıkmadığını vurgulayan Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Referandumdan çıkan anayasa, yaralıdır, kanıyor. Bu referandum, toplumdaki anayasa tartışmalarını bitirmedi, aksine yeni tartışmalar ortaya çıkardı. Yeni anayasanın kilit noktası, başkanın millet tarafından seçilmesidir. Önümüzdeki süreç çok önemlidir. Türkiye, anayasa sorununu çözemedi. Bir önemli referandum yaşadık, çok sonuç çıkarmak mümkün, öğrenilecek çok şey, alınacak çok ders var. Bu süreç de halen devam ediyor. Türkiye'nin dış politikası yeniden şekilleniyor. Daha bugün Sözcü Gazetesi'ne operasyon düzenlendi. Türkiye bu aşamaya nasıl geldi? İyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz? Bilemiyoruz. Bundan sonraki süreç, mutlaka demokratik bir ortamda götürülmelidir. Türkiye ancak bu kararla geleceğini gerçekleştirebilir. Tartışacaksak, adil tartışmalıyız. Daha referanduma gidenken OHAL kararnamesiyle, adil propaganda yapılması engellendi. Devletle millet karşı karşıya gelmemeli."

Deniz Baykal, Türkiye'nin geleceğini bir kişi belirlememesi gerektiğini, yanlışa 'dur' denilmesi gerektiğini anlattı. Konuşmasında, "Önümüzde Ramazan ayı var. Ramazan ayı hele bir bitsin, ondan sonra bu sürecin çok hızlı işleyeceğini göreceğiz" diyen Baykal, "Sayın Cumhurbaşkanı şimdiden adaylık çalışmalarını yürütüyor. Biz de önümüzdeki süreçte Türkiye'nin geleceği için ağır sorumluluk için çalışmalarımıza hız vermemiz gerekiyor" dedi. "Atatürk'ün manevi şahsına yapılan hakaretleri nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna da Baykal, "Bir toplumun manevi duygularına yapılan saldırılar kendiliğinden olmuyor. Bu saldırıların arkasında bunlara zemin hazırlayan zihniyet, daha sonra bunları kınıyor bundan oldu, şundan oldu gibi açıklamalara inandırıcı olmuyor. Bütün değerleri tartışıyoruz, ancak ülke yararına hiçbir yönü yok" diye konuştu. Deniz Baykal,19 Mayıs'ın tartışmaya açıldığını ve bayram olmaktan çıkarılmasına çalışıldığı görüşünü savunarak, "Hem böyle bir süreci başlat, hem de üzüldük, bu tür açıklamalar inandırıcı olmuyor. Bunlardan vazgeçmemiz lazım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Deniz Baykal'ın açıklamaları

Haber: Zafer BARIŞ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()

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Erkek öğrencilere cinsel istismarla suçlanan öğretmen tutuklandı



BİNGÖL'ün Genç İlçesi'nde bulunan Servi Yatılı Bölge Okulu'nda görevli beden eğitimi öğretmeni O.Y., okuldaki erkek öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. O.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç İlçesi'nde bulunan Servi Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki bir öğrenci, öğretmeninin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ailesine söyledi. Ailenin, okuldaki beden eğitimi öğretmeni O.Y. hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis, öğretmen O.Y.'yi gözaltına aldı. O.Y., götürüldüğü emniyette sorgulandıktan sonra bugün Genç Adliyesi'ne sevk edildi. Genç Cumhuriyet Savcılığı'nda yapılan sorgusunun ardından tututlanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen beden eğitimi öğretmeni O.Y., tutuklanarak Bingöl Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Yapılan araştırma ve incelemelerde, şikayetçi olanın dışında cinsel istismara uğrayan 3 erkek öğrencinin daha olduğu ileri sürülürken, Servi Yatılı Ortaokulu'nda 3 yıldan beri görev yaptığı belirtilen O.Y.'nin aynı okulda okuyan bir başka öğretmenle evli olduğu belirtildi.

Haber: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, ()

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Otomobil yakıt alırken alevlendi

Akaryakıt istasyonu çalışanları yangın tüpleriyle müdahale etti

KONYA'da Yasin A., otomobiline benzin alırken iddiaya göre, LPG tankındaki gaz kaçağından dolayı alevler yükseldi. Alevler kısa sürede kendiliğinden sönerken yüzünde hafif yanıklar oluşan Yasin A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 14.45 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Fatih Mahallesi İstanbul Yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yasin A., akaryakıt istasyonuna gelip önce LPG doldurdu. Ardından benzin almak için pompa değiştirdi. Otomobile benzin doldurulurken, iddiaya göre LPG tankındaki gaz kaçağından dolayı alevler yükseldi. Alevler kısa sürede kendiğilinden sönerken o sırada araç içinde bulunan Yasin A., aractan çıkıp canı zor kurtardı. Bu sırada akaryakıt istasyonu çalışanları yangın tüpleriyle müdahale etti. Ardından aracı akaryakıt pompaları yanından uzaklaştırdı. Yüzünde hafif yanıklar oluşan Yasin A. da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Akaryakıt istasyonunun işletme müdürü Mustafa Sarıkulak, "Otomobile ilk olarak LPG dolduruldu. Sonra sürücü benzin almak için diğer pompaya geçti. Benzin doldurulduğu sırada birden araçta parlama oldu, alevler yüksekdi. Sürücü hemen dışırı çıktı. Bizde yangın tüpleriyle alevler sönmüş olmasına rağmen müdahale ettik ve sonra pompaların yanından uzaklaştırdı. LPG tankındakı gaz kaçağından dolayı alevlerin yükseldiği belirlendi."dedi.

Görüntü Dökümü

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- Aracın alev alması

- Sürücünün araç içinden çıkması

- Çalışanların yangın tüpüyle müdahalesi

- Mustafa Sarıkulak röp.

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA,()

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Şemdinli'de geleneksel Goman Dağı Yürüyüşü yapıldı



HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında geleneksel Goman Dağı Yürüyüşü yapıldı.

Şemdinli İlçesi'nde 34. Hudut Tugay Komutanlığı tarafından geleneksel hale getirilen 'Goman Dağı Yürüyüşü', bugün onlarca kişinin katılımıyla gerçekleşti. Şemdinli Spor Salonu'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılanlar, törenin ardından ellerindeki Türk bayraklarıyla 'Goman Dağı Yürüyüşü'ne katıldı. Yürüyüşe, Şemdinli Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Yaşin, 34'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal ile Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekimi Kenan Kırteke de katıldı.

Yürüyüşe katılanlar, 2071 rakımlı Gomane Dağı'na 2 saatlik yürüyüşün ardından ulaştıkları zirvede dev Türk bayrağı açtı. Katımcılara burada askerlerler tarafından hazırlanan ikramlar sunulurken, yürüyüşe katılanlar Türkçe ve Kürtçe müzik eşliğinde halay çekip, oynadı.

Görüntü Dökümü:

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-Goman Dağı Yürüyüşü

-Yürüyüşe katılanlar

-müzik eşliğinde halay çekilmesi

-zirvede açılan Türk bayrağı

-genel ve detay



Haber: Azer DEMİR / ŞEMDİNLİ (Hakkari), ()



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Cunda- Çamlık arasında deniz seferi başlıyor

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde bir süredir yapılmayan Alibey Adası (Cunda) ile Çamlık koyu arasındaki yolcu teknesi seferleri, Haziran ayında tekrar başlatılıyor. Ayvalık Belediye Bandosu'nun müzikleri eşliğinde bugün sembolik sefer yapıldı.

Alibey Adası- Çamlık Koyu arasındaki deniz seferleri, Haziran ayı içinde tekrar başlayacak. Bugün iki güzergah arasında sembolik sefer düzenlendi. İç denizin ulaşımda kullanılması açısından önemli bir adım olan sefer, şef Ergün Tekincan yönetimindeki Ayvalık Belediye Bandosunun da katılımıyla keyifli geçti. Bandonun çaldığı şarkılara dans ederek ve alkışlarla eşlik eden vatandaşlar, keyifli bir yolculuk yaptı. Ayvalık-Cunda Arası Deniz Yolu Taşımacıları Derneğinin Başkanı Cengiz Ciğre de uygulama için Ayvalık Belediyesi'ne teşekkür etti. Cunda'dan hareket eden yolcu teknesi, sembolik seferini Paşa Limanı'nda tamamlandı. Belediye yolculuk sonra katılan vatandaşlara, Kır Kahvesi'nde çay ikram etti.

"GELİNKAYASI VE ARMUTÇUĞA DA SEFER KOYACAĞIZ"

Seferekatılan Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, "Hep istediğimiz bir projeydi bu. Trafiği rahatlatmak ve daha hızlı ulaşım için iç denizde seferdi. Çamlık'ta büyük bir iskele yaptık yeniledik. Sağlam bir iskele yaptık. Cunda-Çamlık arası seferler başlayacak. Bundan sonraki hedefimiz, Sarımsak'a da destek verebilmek için Gelinkaya'sına da sefer koymak. Önümüzdeki yaza yetiştirebiliriz herhalde. Armutçuğa'da düşünüyoruz. Bu beş iskele ile beraber inşallah Ayvalık'ın iç denizini trafiğe açmış olacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yolcu motorunda görüntü

- Yolcular inerken ve binerken görüntü

- Belediye başkanı röp

Haber- Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), ()